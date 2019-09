Emmyt jaettiin ilman juontajaa, britit putsasivat pöydän, puheissa ei mainittu Trumpia kertaakaan – nämä 3 asiaa Emmy-gaalasta puhuttavat maailmalla

/All Over Press

Phoebe Waller-Bridge ja hänen luomuksensa Fleabag oli Emmy-gaalan suurin voittaja. /All Over Press

1. "Ristiriitaisten ideoiden sekamelska"

Emmy-gaalan järjestäjät tekivät saman tempun kuin elokuva-alan kollegat keväällä. Television ja sarjojen suurtapahtuma järjestettiin ilman juontajaa maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Uudesta järjestelystä revittiin huumoria kutsumalla yllättäen gaalan juontajaksi Homer Simpson. Animaatiohahmo ilmestyikin frakissaan jättiscreenille juhlan aluksi.

– Tämä oli mahdoton unelmani. Jos se tapahtui minulle, niin sinä..., Homer ehti sanoa ennen kuin jäi animoidun flyygelin jyräämäksi.

Eturivissä istunut Black-ish-sarjan Anthony Anderson riensi takahuoneeseen hoitamaan tilannetta, mutta jäikin äitinsä kanssa kähveltämään Emmy-pystejä hyllyköstä.

Tervetuliaiset lausui lopulta Breaking Bad -sarjan Bryan Cranston, joka ylisti television mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta.

– Televisio ei ole koskaan ollut näin pirun hyvää, hän päätti puheenvuoronsa.

Yhdysvaltalaismediat Indiewire ja Variety eivät vakuuttuneet näkemästään.

Siinä missä Oscar-gaala rullasi tyylikkäästi ilman juontajaa (Kevin Hart luopui tehtävästä, kun hän sai kritiikkiä homofobisista kommenteistaan), Fox-kanavan Emmy-tuotantoa kuvaillaan muun maussa ristiriitaisten ideoiden sekamelskaksi.

– Juontajan etsiminen show'n pelastamiseksi muuttui maaniseksi ja kiusallisen osuvaksi, Variety kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).

Indiewire julistaa (siirryt toiseen palveluun), että ilman juontajaa vedetty show jääköön yksittäiseksi kokeiluksi. Animaatiolla alkanut gaala oli kriitikon mukaan hämmentävä, ei mukaansatempaava:

– RIP Homer Simpson?

The Marvelous Mrs. Maisel -sarjan Alex Borstein palkittiin komediasarjan parhaasta naissivuosasta. Nina Prommer / EPA

2. Sensuroitu sana ja tunteikkaita puheita, joissa Trumpia ei mainittu kertaakaan

Kiitospuheissa riitti tunteita ja kannanottoja.

Alex Borstein (paras naissivuosa komediasarjassa, The Marvelous Mrs Maisel) kertoi isoäidistään, joka oli tulla ammutuksi keskitysleirillä. Tarinan koukku on englantilainen ilmaisu step out of line, joka tarkoittaa paitsi astumista pois rivistä myös astumista rajan yli.

– Hän kysyi vartijalta: "Mitä tapahtuisi, jos poistuisin rivistä?" Vartija vastasi, ettei hänellä olisi sydäntä ampua isoäitiäni, mutta joku muu ampuisi kyllä.

– Isoäitini poistui rivistä, ja siksi minä ja lapseni olemme täällä. Naiset, astukaa rajan yli, Borstein kehotti.

Patricia Arquette (paras naissivuosa minisarjassa, The Act) otti puheeksi edesmenneen siskonsa Alexisin, joka oli ensimmäisiä transaktivisteja Hollywoodissa, ja joka kuoli HI-viruksen aiheuttamaan sydänkohtaukseen 2016.

– Olen niin surullinen, kun menetin hänet. Transihmisiä sorretaan yhä, ja puhun puolestasi joka päivä, siskoni, kunnes maailma muuttuu ja sortaminen loppuu, Arquette sanoi.

Michelle Williams (paras naispääosa minisarjassa, Fosse/Verdon) piti pitkän puheen palkkatasa-arvon puolesta. Hollywoodissa nousi viime vuonna kohu samassa elokuvassa näytelleiden Mark Wahlbergin ja Michelle Williamsin palkkioista.

Wahlberg sai elokuvan lisäkuvauksista kaksi miljoonaa dollaria, kun Williamsin vastaava palkkio oli alle tuhat dollaria. Myöhemmin Wahlberg lahjoitti miljoonapalkkionsa tasa-arvon puolesta käytävään taisteluun.

– Pidän palkintoa osoituksena siitä, mikä on mahdollista, kun nainen tuntee olonsa riittävän turvalliseksi, että hän voi sanoa asiansa ääneen, ja kun häntä kunnioitetaan riittävästi niin, että häntä kuunnellaan, Williams sanoi.

Deadline-sivusto pani merkille (siirryt toiseen palveluun), että vaikka puheissa kuultiin poliittisia ja sosiaalisia kannanottoja, presidentti Donald Trumpia ei mainittu nimeltä, vaikka usein aiheet liippasivat läheltä.

Succession-sarjan pomo Jesse Armstrong aloitti laskemalla brittitekijöiden huimaa palkintosaalista ja kehotti siihen vedoten Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen maahanmuuttopolitiikkaansa. Kotikatsomoissa ihmeteltiin, kun seuraavat mietteet piipattiin lähetyksestä kuulumattomiin.

Vulture-sivuston mukaan sensurointi ei johtunut puheenaiheesta, vaan siitä, että Armstrong siteerasi presidentti Trumpia käyttämällä ilmaisua "shithole countries".

Brittinäyttelijä Jodie Comer palkittiin parhaasta naispääosasta draamasarjassa. All Over Press

3. Britit putsasivat pöydän, ja lisää on luvassa

Gaalan suurin voittaja oli brittisarja Fleabag ja sen luoja Phoebe Waller-Bridge, joka nähdään myös sarjan pääroolissa. Fleabag voitti neljä pääkategorian palkintoa: paras komediasarja, paras komediasarjan naispääosa, paras komediasarjan käsikirjoitus ja paras komediasarjan ohjaus.

Muita palkittuja brittejä olivat muun muassa Ben Whishaw (paras sivuosa minisarjassa, A Very English Scandal) ja Jodie Comer (draamasarjan paras naispääosa, Killing Eve). Parhaana minisarjana palkittiin yhdysvaltalais-brittiläinen Chernobyl.

Tyhjin käsin jäivät muun muassa amerikkalaissarjat Veep ja This Is Us (siirryt toiseen palveluun).

The Guardian kirjoittaa oikeutetusti (siirryt toiseen palveluun), että 71. kertaa järjestetty Emmy-gaala oli brittien dominointia. Ja lisää on luvassa.

Sama lehti uutisoi perjantaina (siirryt toiseen palveluun), että Netflix käyttää puoli miljardia dollaria eli yli 450 miljoonaa euroa brittisarjoihin tänä vuonna. Lähitulevaisuudessa Netflix tuottaa saarivaltiossa yli 50 sarjaa ja elokuvaa. Enemmän rahaa suoratoistopalvelu käyttää vain Yhdysvalloissa.

Jättibudjetilla Netflix pyrkii puolustamaan markkina-asemaansa. Suoratoistopalveluiden kilpailu on kiristynyt, kun Disney ja Apple rynnivät alalle. Tähän mennessä suoratoistomarkkinoita ovat hallinneet Netflix ja Amazon.

Fleabagin suhteen Netflix jäi nuolemaan näppejään, kun Amazon vei tarjouskilpailun voiton.