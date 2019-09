Naisten asema ja maahanmuuttajien kokemukset ovat aiheita, joihin Suomen ensimmäinen somalikirjailija haluaa tarttua seuraavaksi

1990-luvun alun laman aikoihin Suomi ei ollut helppo paikka 13-vuotiaalle somalitytölle. Äitinsä ja sisarustensa kanssa levottomuuksia paennut Nura Farah sai kokea oman osansa syrjintää ja koulukiusaamista.

Lohtua toivat kirjat ja kirjasto. Erityisesti Tintti-sarjakuvat olivat aluksi tärkeä tapa oppia suomen kieltä.

Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin Farah on suomeksi kirjoittava kirjailija, jonka toinen teos Aurinkotyttö ilmestyi kesän alussa.

Esikoiskirjan tavoin sekin kertoo Somalian aavikolla asuvista paimentolaisista menneinä vuosikymmeninä.

Farah itse oli kaupunkilaistyttö, mutta hänen isovanhempansa ja äitinsäkin ovat eläneet paimentolaiselämää. Aihe valikoitui, koska hän halusi sukeltaa myös omaan historiaansa.

– Se on maailma, joka tulee esiin suvun tarinoissa ja on osa mun historiaa. Ja onhan se suomalaislukijoillekin hieman erilaista.

Seuraavaksi Farah haluaisi kuitenkin tarttua nykyaikaan. Hän arvelee kirjoittavansa seuraavaksi Suomesta ja maahanmuuttajien kokemuksista.

– Naisten asema, maahanmuuttajien kokemukset – ehkä nämä ovat asioita, joista kirjoitan seuraavaksi.

Nukke kulkenut mukana

Farah esitteli Puoli seitsemän -ohjelmassa myös itselleen merkityksellisen esineen, jonka hän sai vastaanottokeskuksessa saapuessaan Suomeen.

Teinityttö valitsi lahjoitusvaatteiden ja -lelujen keskeltä nuken, joka on kulkenut mukana aina näihin päiviin saakka.

– En mä tiedä, miksi 13-vuotias halusi valita nuken, mutta mä sain uudelleen lapsuuden takaisin. Nukke myös symboloi uuden elämän alkua.

Myös nuken siniset silmät olivat nuorelle tytölle tärkeä asia. Juuri muuta Farah ei nimittäin Suomeen tullessa maasta tiennytkään.

– Tiesin vain, että Suomi on pohjoisessa, täällä on lunta ja ihmisillä on siniset silmät, Farah hymyilee.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys: