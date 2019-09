Sähköautojen yhteiskäyttöyritys lopettaa – vuokrattavat autot olleet taloyhtiöissä eri puolilla Suomea

Ekorentillä on ollut vuokrattavia sähköautoja muun muassa Helsingissä.

Ekorentillä on ollut vuokrattavia sähköautoja muun muassa Helsingissä. Petteri Juuti / Yle

Sähköautojen yhteiskäyttöä tarjonnut Ekorent kertoo palvelunsa päättyvän. Ekorentillä on ollut vuokrattavia sähköautoja useiden taloyhtiöiden yhteydessä.

Vuokraaminen on ollut yleensä mahdollista myös taloyhtiöiden ulkopuolisille käyttäjille, kun auton on hakenut ja palauttanut taloyhtiön tietylle pysäköintipaikalle.

Ekorent on tarjonnut sähköautojen vuokrauspalvelua taloyhtiöissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Rovaniemellä. Yritys kertoi kesällä 2018 lopettavansa julkiset palvelupisteet ja keskittyvänsä tuolloin taloyhtiöiden yhteydessä vuokralla oleviin autoihin.

Yrityksen kaikki autot ovat olleet täyssähköautoja. Minimivuokrausaika on ollut 15 minuuttia, ja auton on voinut vuokrata halutessaan useiksi päiviksi tai viikoksikin. Auto on vuokrattu yrityksen verkkopalvelusta halutun mittaiseksi ajaksi.

Ekorent kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että sen taloyhtiöissä olleet sähköautot ovat olleet suosittuja vuokraajien keskuudessa ja jokainen auto on tuottanut voittoa.

– Haettu kasvu ja volyymit eivät kuitenkaan ole olleet haetun mukaisia, ja myyntisyklit sopimusten allekirjoituksista autojen toimituksiin ovat olleet jopa lähellä kolmea vuotta, tiedotteessa jatketaan.

Ekorentistä kerrottiin kesäkuussa 2018 Ylelle, että joissain taloyhtiöissä yrityksen autot ovat liikkeellä jopa kuudesta seitsemään tuntia päivässä. Yritys on perustettu vuonna 2014.

Toiminta keskittyy Afrikkaan

Yrityksen hallitus päätti tällä viikolla siirtää painopisteen varsinkin Afrikassa olleisiin toimintoihin ja panostaa kaikki resurssit Kenian Nairobissa lanseerattuun Nopia Ride palveluun.

– Tärkein tavoitteemme tälle suositulle palvelulle on kasvattaa palvelun käyttöastetta sekä lisätä autojen ja latauspisteiden määrää. Kun tämä on saavutettu, tulemme monistamaan palvelua muihin vastaaviin kaupunkeihin Afrikassa ja kenties muuallakin.

Yle kertoi Nairobissa toimivasta Nopia Ridesta lokakuussa 2018. Sähköautoilla toimiva taksipalvelu arvioi tuolloin pärjäävänsä Afrikan kovassa kilpailussa tarjoamalla kuljettajille muita parempaa palkkaa ja sähköautojen hiljaisuudella ja päästöttömyydellä.

Suomen-toiminnan päättymisen yksityiskohdista ei ollut tiistaina aamupäivällä saatavilla tarkempia tietoja.