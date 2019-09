Metsästäjät pyydystävät minkkejä Oulussa ydinkeskustassa – sota voi olla hävitty, mutta joitain kaloja ja lintuja pystytään pelastamaan

Oulun kaupunki haluaa eroon ydinkeskustan alueella vilisevistä minkeistä, ja nyt eläimiä metsästetään Hupisaarten puistossa.

Metsästäjien mukaan minkki on pahimman luokan peto, joka hävittää Suomen alkuperäisluontoa, saalistaen taukoamatta kalaa ja maassa pesiviä lintuja, vaikka olisi jo saanut vatsansa täyteen.

Samoilla linjoilla ovat lintutieteilijät, joiden kanssa Oulun seudun pienpetopyytäjät ovat valmistelleet minkinpyyntiä Oulussa.

– On tapauksia, joissa minkki on tuhonnut koko poikastuotannon. Minkin poistamisen jälkeen lintujen lisääntyminen toipuu merkittävästi, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Esa Hohtola kertoo.

Minkin astuminen älypyydykseen lähettää hälytyksen metsästäjille. Sen jälkeen metsästäjä tulee lopettamaan pyydyksessä värjöttelevän minkin mahdollisimman nopeasti. Arto Veräjänkorva / Yle

Oulun kaltainen minkkien metsästys kaupunkikeskustassa on poikkeuksellista. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Pauliina Louhin mukaan se johtuu siitä, että vastaavaa luontokohdetta ei löydy keskustoista muualla Suomessa.

Pienpetoja kuitenkin metsästetään muissakin kaupungeissa taajamien läheisyydessä sijaitsevilla lintuvesialueilla.

Taimenet päätyvät minkin suuhun

Minkin loukkupyynti Oulun keskustassa liittyy kaupungin hankkeeseen, jossa palautetaan taimen alueen rikkaaseen puroverkostoon. Keskustassa kuteva meritaimen olisi ainutlaatuinen luontonähtävyys jopa Euroopan mittakaavassa.

Oulun kaupungin metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärven mukaan minkkejä metsästetään juuri taimenten suojelemiseksi. Minkkien olisi etenkin talvella helppo pyydystää istutettuja taimenia.

Oulussa pienpetometsästäjät ovat tänä vuonna loukuttaneet jo noin 70 minkkiä. Hupisaarten puistoalueella metsästävät Ville Martikainen ja Kalle Nousiainen perustelevat harrastustaan luonnonsuojelutyöllä.

– Minkki tuhoaa lintuja ja pienriistaa voimakkaasti, Nousiainen sanoo.

– Minkki on äärimmäisen hyvä kalastamaan, se on verrattavissa saukkoon. Minkki on iso riski harvinaisen meritaimenen kutuhommille matalassa vedessä, Martikainen korostaa.

Juho Kuukasjärvi kertoo, että Oulun kaupunki on tukenut pienpetometsästäjien toimintaa tilaamalla ja antamalla minkinpyytäjille käyttöön heidän toivomiaan materiaaleja ja hälyttimillä varustettuja loukkuja. Loukuissa on tuoretta kalaa eläinten houkuttimeksi.

Oulun kaupunki varoittaa ihmisiä koskemasta pyydyksiin. Uusien, älykkäiden loukkujen ansiosta pienpetometsästäjät saavat tekstiviestin pyydykseen jääneestä eläimestä. Siten niistä ei tarvitse ilmoittaa metsästäjille.

– Muutamassa tunnin sisällä joku käy aina tarkastamassa saaliin, Kalle Nousiainen lupaa.

Metsästää voi kuka tahansa

Minkki on kesäkuun alusta luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Se on lisännyt kiinnostusta minkkikantojen rajoittamiseen, arvioi riistasuunnittelija Veli-Matti Kangas.

– Tarkoituksena on, että sen kanta saadaan mahdollisimman alas tehokkaalla pyynnillä.

Minkit leviävät Suomessa Minkin runsastumisesta ei ole tarkkaa tilastotietoa, mutta saaliiksi arvioidaan kyselyjen perusteella 50 000–70 000 yksilöä vuodessa.

Minkki on levittäytynyt asutuksen lomaan erityisesti vesistöjen varrella ja rannoilla.

Yksi leviämisen syy on, että minkillä ei ole luontaista vihollista Suomen luonnossa.

Minkin pyynnissä ei noudateta enää erityisiä metsästysaikoja, se on sallittua lähellä asutusta ja pyyntiin ei vaadita metsästyskorttia.

– Toki tarvittava osaaminen ja välineet vaaditaan. Kannattaa aloittaa kokeneen metsästäjän kanssa, Kangas toteaa.

"Minkkiä ei saada ikinä pois"

Minkin leviäminen kaikkialla Suomessa asettaa kovan haasteen kannan säätelylle. Harvalukuisten ansastajien täytyy joka kerta varmistua, että loukussa on juuri minkki eikä jokin vapaaksi päästettävä eläin.

Metsästäjä Ville Martikainen uskoo, että sota minkkejä vastaan on oikeastaan jo hävitty.

– Minkkiä ei saada ikinä pois, mutta pieniltä alueilta niitä saa vähennettyä tehokkaalla pyynnillä. Jokainen pelastettu vesilintu on vähän eteenpäin, Martikainen pohtii.

Esimerkiksi tällaisen saaliin pienpetojen metsästäjät saivat yhden yön aikana Oulussa. Yle / Arto Veräjänkorva

Myös riistasuunnittelija arvioi, että pyynnin on jatkuttavat pitkäjänteisesti, että tuloksia syntyy.

– Tehokkaasti lisääntyvä minkki valtaa nopeasti takaisin sille sopivat elinympäristöt, Veli-Matti Kangas korostaa.

