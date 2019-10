Pirkkalalaisyrityksen tekniikka muuttaa vanhan bensasyöpön parissa tunnissa ekoautoksi - Professori: Onhan tässä ihan järkeä, mutta ei riitä

Tätä ei pelkällä korvalla erota automieskään, mutta onneksi on sovellus. Tyhjäkäynnillä ruiskutussuuttimien käyttöaste on neljä prosenttia. Tankista pumpataan polttoainetta, jonka lämpötila on 50 astetta ja etanolipitoisuus 70 prosenttia. Jari Kovalainen / YLE