Kongon ebolaepidemia ei ota laantuakseen, nyt myös Tansaniassa epäillään ebolakuolemaa

Tansanian ebolaepäilyn selvittely jatkuu yhä. Yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa on kangerrellut.

– Kongon demokraattisen tasavallan yli vuosi sitten alkanut ebolaepidemia on muuttunut huonompaan suuntaan sikäli, että se ei ole ratkennut.

Näin sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane, joka työssään seuraa Kongon epidemiatilannetta. Hänen mukaansa useat aiemmat ebolaepidemiat on saatu nopeammin ja paremmin haltuun Kongossa.

Kongon epidemian pitkittymiseen on useita syitä: maassa jatkuu pitkään kestänyt aseellinen konflikti, johon on sekaantunut useita eri ryhmiä ja joka on johtanut humanitaariseen kriisiin.

Maan vaikea turvallisuustilanne on haitannut terveydenhoitohenkilökunnan saamista paikalle. Siksi myös operatiivinen kyky on heikko. Lisäksi epäluottamus viranomaisiin on suurta.

Sanen mukaan kansanterveydelliset ja lääketieteelliset keinot epidemian taltuttamiseksi ovat olemassa. Tosin keinojen käytöstä ei ole yksimielisyyttä edes isojen kansainvälisten toimijoiden välillä.

Rokotusten määristä kiistaa

Yle kertoi muutama päivä sitten, että Lääkärit ilman rajoja -järjestö on arvostellut Maailman terveysjärjestöä WHO:ta rokotteiden pihtaamisesta.

– Joka päivä voitaisiin rokottaa 2 000 – 2 500 ihmistä, kun nyt rokotetaan 50 – 1 000. Yrityksemme laajentaa rokotuksia ovat tyssänneet WHO:n tiukkaan rokotesäätelyyn, järjestö kirjoittaa tiedotteessaan.

WHO puolustautuu sanomalla, että se toteuttaa rokoteohjelmassaan strategiaa, josta on sovittu Kongon viranomaisten kanssa.

Sane ei halua ottaa kantaa kummankaan puolesta. Hän muistuttaa, että WHO:n rokote kehitettiin vuosina 2014–2016 riehuneen tuhoisan Länsi-Afrikan ebolaepidemian aikana.

– Rokote on kokeellisessa käytössä ja siitä pitää vielä kerätä tietoa, minkä takia heillä on erityinen strategia.

Sanen mukaan WHO yrittää saada käyttöön toisenkin rokotteen, jolla on eri valmistaja.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vieraili aiemmin tässä kuussa ebola-alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa. Alexis Huguet / AFP

Epäilyt WHO:ta kohtaan ovat osin perua juuri Länsi-Afrikan epidemian ajoilta. Tuolloin maailmanjärjestön sanottiin epäonnistuneen pahoin epidemian hoidossa. Seurauksena WHO:n organisaatiota ja toimintatapoja uudistettiin.

– Nyt tilanne on vaikeampi (kuin Länsi-Afrikassa), ja haasteet liittyvät alueen humanitaariseen tilanteeseen ja konfliktiin, Sane sanoo.

Tansaniassakin ebolaepäily

Kongon ebolaepidemia on keskittynyt muutamaan maakuntaan, erityisesti Pohjois-Kivuun. Huoli ebolan leviämisestä lähialueille on erityisen suuri, eikä naapurimaissakaan olla täysin turvassa.

Ugandassa on jo tavattu sairastuneita, eikä kuolonuhreiltakaan ole vältytty. Taudin leviäminen saatiin kuitenkin pysäytettyä, eikä Ugandassa ole raportoitu uusia tartuntoja.

WHO:n huolta lisää myös epäily, että Kongon itäinen naapurimaa Tansania salailee sairastapauksia. Maan suurimmassa kaupungissa ja entisessä pääkaupungissa Dar es Salaamissa epäillään ainakin yhden ihmisen menehtyneet ebolaan. Kyseessä oli 34-vuotias lääkäri, joka oli palannut Ugandasta kotimaahansa Tansaniaan.

Naisella oli ebolaan viittaavia oireita, ja hänen kerrotaan menehtyneen 8. syyskuuta. Useiden hänen kanssaan tekemisissä olleiden sanotaan myös sairastuneen. Tapauksesta kertoo The Washington Post. (siirryt toiseen palveluun)

WHO:n mukaan se ei enää ensimmäisen epäilyn jälkeen päässyt tekemään verikokeita. Tansanian viranomaiset olivat todenneet vain, että ebolan mahdollisuus oli poissuljettu. He eivät kuitenkaan kertoneet, mitä tautia nainen oli sairastanut.

The Washington Postin mukaan Tansaniassa ei ole aiemmin esiintynyt ebolaa. Sellaisen löytyminen voisi olla vakava takaisku Tansanian kaltaiselle maalle, jolle turismi on tärkeää.

Vielä ei varmuutta

Myös THL:n Jussi Sane kertoo saaneensa tietoa Tansanian tapauksesta. Hänen mukaansa sairastapausta ei kuitenkaan ole vahvistettu ja WHO:kin selvitystyöt jatkuvat.

Sanen mukaan paikalla on WHO:n lisäksi Yhdysvaltain terveysviranomaisten asiantuntijoita, myös laboratoriokapasiteettia. Tiedonsaannissa ja kommunikoinnissa paikallisten viranomaisten kanssa on kuitenkin ollut ongelmia.

Hän muistuttaa, että WHO:n kansainväliset terveyssäännöstöt edellyttävät mailta ajantasaista raportointia, mutta mitään varsinaisia pakotteita ei ole. Kansainväliset toimijat yrittävät kuitenkin saada tilanteesta tolkkua.

– Vielä ei voida sanoa, että kyseessä on ebola. Asiaa seurataan tarkkaan, hän vakuuttaa.

Kongossa yli 2 000 ihmistä on menehtynyt ebolaan sen jälkeen kun uusin epidemia havaittiin runsas vuosi sitten. Epidemia on historian toiseksi pahin. Vuosina 2014-2016 yli 11 000 ihmistä kuoli tautiin Guineassa. Sierra Leonessa ja Liberiassa.

Toisaalta samaan aikaan Kongossa kärsitään tuhkarokkoepidemiasta, joka on vaatinut jopa enemmän uhreja kuin ebola.

