"Jos jotain sattuu, kuka ottaa vastuun?" – ammattiliitoilla ja turvallisuusalan lehtorilla huomautettavaa "turvamyyjä"-ideasta

Viikonloppuna tapahtunutta: Eräs myöhään auki oleva lähikauppa joutui sulkemaan ovensa etuajassa sairastapauksen vuoksi.

– Oli pakko, ei ketään olisi voinut jättää töihin yksin, sanoi aamulla kassalla palvellut myyjä.

Entä, jos yksin jäävä olisi soittanut turvakseen vartijan?

– Arvaa kuinka kalliiksi se olisi tullut, myyjä puuskahti nauraen.

Yle teki viime viikolla jutun turvamyyjistä, yhdistelmästä, jossa myyjä on samalla ikään kuin vartija. S-ryhmä pilotoi turvamyyjiä pääkaupunkiseudulla, Keskolla on heitä ollut jo pidempään. Kysymys kuului, onko tavoitteena säästää rahaa korvaamalla vartija "turvamyyjällä"?

– Säästö ei ole tässä tavoitteena, eikä kokeilulla ajeta vartijoiden korvaamista. Haemme vartijan ja turvallisuuden läsnäoloa jo valmiiksi tilanteessa, joissa vartija tulisi muutoin paikalle kutsuttuna tai satunnaiskäynneillä, sanoo S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen.

Keskosta sanottiin kustannushyötyjä syntyvän illan hiljaisina tunteina, jolloin ei kannata pitää useita työntekijöitä pikkukaupassa.

– Turvamyyjä on ollut hyvä ratkaisu siihen. Syntyy kustannus- ja turvallisuushyötyä, sanoo Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä.

Painotus on sanalla turvallisuushyöty.

– Ja kyllä se melkein ajaa vartijan paikan, ettei erillistä vartijaa tarvita niin monesti tai ollenkaan.

Ammattiliitto Turva: "Silmänkääntötemppu"

Turvamyyjä-nimike on mietityttänyt turvallisuusalan ammattiliitoissa. Yhdistelmää ei tosin täysin tyrmätä, kunhan turvallisuus on kunnossa.

– Jos hän pystyy myös vartioimaan koko ajan, niin eihän siinä silloin ole ongelmaa, aloittaa Sami Kymäläinen Turvallisuusalan ammattiliitto Turvasta.

– Mutta meillä on se pelko, käykö tässä lopulta niin, ettei yksi henkilö ehdi suorittaa lopulta mitään työtehtävää kunnolla.

Kymäläisen mukaan liitossa huolestuttaa, onko koko homman idea vain “saada samalla rahalla niputettuna sekä myyjä että vartija”.

– Jos näin on, niin se on halpuuttamista ja silmänkääntötemppu asiakkaita kohtaan. Luodaan illuusio, että meillä on täällä mukamas turvallisuutta, mitä ei oikeasti ole, koska vartija on kiinni täysin eri työssä.

Kymäläinen antaa esimerkiksi juuri sen, että turvamyyjä on kassalla ja ohi sujahtaa kaljavaras. Paneeko hän kassan kiinni ja lähtee perään?

– Molemmat työt ovat tärkeitä, mutta miten ne siinä tilanteessa priorisoidaan? Ja jos jotain sattuu, kuka ottaa vastuun? Tämä on aika monipiippuinen juttu.

Ammattiliitto Turva on Palvelualojen ammattiliitto PAMin yhteisöjäsen. Turvallisuusalaa tunteva sopimusasiantuntija Marko Lindfors PAMista kertoo, että liitossa on parhaillaan käynnistymässä selvitys siitä, kumpaan työehtosopimukseen turvamyyjien tulisi kuulua: vartiointialan vai kaupan alan.

Jos kaupassa tapahtuu jotain, jääkö turvamyyjä kassalle palvelemaan, vai puuttuuko peliin?Työnkuva mietityttää alan ammattiliitto Turvaa ja PAM:ia, jonka alle Turva kuuluu. Linus Hoffman / Yle

S-ryhmä: Jatkuvaa puntarointia

Priorisointi pohdituttaa myös työnantajaa. S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen sanoo, että HOK-Elannon pilottihankkeessa etsitään tasapainoa työtehtävien jakautumiseen.

– Tekemiemme kyselyiden pohjalta tiedämme, että asiakas arvostaa erittäin paljon turvallisuutta. Ja niin arvostaa myös henkilöstö.

Koskinen kertoo ketjun perehdyttävän turvamyyjiään puntaroimaan priorisointia myyjän ja vartijan työn välillä vaikeissa tilanteissa, kuten varkaudessa: palvellako kassalla vai juostako varkaan perään.

– Vaakakupissa on varmasti molemmat ja pitää puntaroida, onko kyseessä esimerkiksi vähäinen omaisuusvarkaus ja vastapainona usean asiakkaan mielipaha.

– Tarvittaessa tilanteita voidaan myös selvittää jälkikäteen esimerkiksi kameravalvonnan avulla.

Koskinen myös muistuttaa, että paikalla on aina toinen työntekijä, joka voi paikata turvamyyjän kassalla tarvittaessa. Näin voisi olla esimerkiksi varkaan luikkiessa ovesta.

Tähän PAMin sopimusasiantuntija Lindfors toteaa "Noh, kaunis ajatus".

Turvamyyjän puntarissa, milloin tärkeämpää on työn turvallisuuspuoli vai sen hetken myyjän tehtävät. Yle

Kaikki turvamyyjät eivät välttämättä ole vartijoita

Turvamyyjä-lappu rintapielessä ei tarkoita automaattisesti sitä, että kyseinen henkilö on vartija.

– Turvamyyjä-nimike ei tarkoita turvallisuusalan näkökulmasta mitään! Se on täysin keksitty termi, jota ei löydy alan lainsäädännöstä tai oppimateriaaleista, sanoo turvallisuusalan lehtori Santeri Kauppi Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

"Turvamyyjäksi" voisi siis periaatteessa työllistää kenet tahansa: laki ei tunne titteliä, eikä sen käyttö ainakaan vielä edellytä tiettyjä raameja tai koulutusta.

Turvamyyjä-palvelua tarjoaa Kaupin mukaan Suomessa useampi yritys, itse määrittelemillä koulutusvaatimuksillaan.

Kauppi tiivistää, että käytännössä turavamyyjiä on kahta tyyppiä. Toisella on vartijan oikeudet, toisella ei. Jälkimmäisellä on käytössään vain samat oikeudet kuin meillä kaikilla muillakin, vaikka heillä alan koulutusta tai osaamista olisikin.

– Tarvittaessa he, jotka eivät ole vartijoita, toimivat pakkokeinolain sekä rikoslain tuomin oikeuksin.

Tällöin he voivat siis ottaa kiinni ovista karkuun juoksevan varkaan. Jos varas käy vastarintaan, he voivat pakon edessä käyttää Kaupin mukaan voimakeinoja, joita voi pitää puolustettavina. Sen sijaa he eivät saa esimerkiksi tarkistaa, onko varkaalla hallussaan vaarallisia esineitä.

Jos kassan takana on vartiointialan firmalle työskentelevä vartija, hän voi tarkistaa kiinniotetun jopa voimakeinoin.

Turvamyyjänä olevilla vartijoilla täytyy Kaupin mukaan olla ensinnäkin poliisilta haettu lupa, lain edellyttämä vartijan työasu ja heidät on palkattu alan yrityksestä, jolla on poliisihallituksen myöntämä lupa toiminnalleen.

– Tällöin turvamyyjänä toimiva vartija tekee kaupan töitä vartijan tehtävien ohessa. Hän on vartija-turvamyyjä ja hänellä on korotettu rikosoikeudellinen suoja, jota ei tavallisella ihmisellä tai kaupan myyjällä ole.

S-ryhmältä kerrotaan, että heidän pilottihankkeen turvamyyjät tulevat S-ryhmän oman vartioimisliikkeen kautta ja heillä kaikilla on vartijan pätevyys.

Keskosta sanotaan, että "kauppiaat tekevät päätöksen itsenäisesti, mutta yleisesti voidaan sanoa, että turvamyyjät tulevat tunnetuilta ja luotettavilta toimijoilta."

Alan lehtori ei hänkään sinänsä ole turvamyyjän ideaa vastaan. Hänen mielestä on kohteita, joissa vartijan ja myyjän roolin yhdistäminen voi hyvinkin olla perusteltua.

Kumpi TES?

Laki nousee esiin myös PAMin alkaessa selvittää sitä, kumman alan työehtosopimukseen turvamyyjien pitäisi kuulua. Nyt kun on liiton sopimusasiantuntija Lindforsin mukaan vielä paljon epävarmuutta siitä, mitä kaikkea turvamyyjän työ itseasiassa on – ja onko se ylipäätään myyjän vai vartijan työ.

– Pitää löytää se, mikä tätä työtä eniten ohjaa: ohjaako sitä kauppaa vai vartiointialaa koskeva laki?

Jos pelkkiä taulukkopalkkoja ajattelee, löytyy kummastakin puolensa ja Lindforsin mukaan eroja lähinnä lisien kohdalla. Lindforsin mukaan taulukkopalkkoja enemmän olisi oleellisempaa kiinnittää huomiota siihen, millaisia työsopimuksia annetaan ja millaisia tuntimääriä luvataan, kun työn vaativuus kasvaa.