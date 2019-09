Vantaan terveyskeskuksia vaivaa lääkäripula – uupumus ajaa lääkäreitä pois eikä rankka työ houkuttele tulijoita

Lääkäreiden työmäärä on lisääntynyt, kun väestön kasvaa Vantaalla vauhdilla. (kuvituskuva)

Lääkäreiden työmäärä on lisääntynyt, kun väestön kasvaa Vantaalla vauhdilla. (kuvituskuva) Tiina Jutila / Yle

Vantaan terveyskeskuksia vaivaa akuutti lääkäripula. Tällä hetkellä vaje on noin 20 lääkäriä eli noin joka viides tai kuudes lääkäri puuttuu.

Lääkäreiden työmäärä on lisääntynyt, kun väestön määrä kasvaa vauhdilla ja ikääntyy. Myös uuden Apotti-tietojärjestelmän käyttöönotto on lisännyt kuormitusta, ja osa lääkäreistä on äänestänyt jaloillaan.

Lääkäreitä onkin irtisanoutunut aiempaa enemmän, eikä avoinna oleviin tehtäviin ole ollut hakijoita yhtä paljon kuin aiemmin.

– Muutamia vuosia sitten meillä oli tulijoita ihan jonoksi asti, koska meillä oli hyvä maine opetusterveyskeskuksena. En minä tämmöiseen ole aikaisemmin törmännyt. Tämä on vaikein tilanne, missä me olemme koskaan olleet, sanoo Vantaan terveyskeskuslääkäreiden luottamusmies Hannu Hiltunen.

Hiltusella on kymmenien vuosien työkokemus Vantaan terveysasemilta. Hänen mukaan lääkäreiden jaksaminen on jo pidemmän aikaa ollut koetuksella, kun työpäivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi.

Hänen mukaan keskeinen avain ratkaisuun on lisätä vakanssien määrää merkittävästi.

– Tämä on nyt vantaalaisten päättäjien käsissä. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että tekijöitä löytyy kyllä, kunhan vakansseja saadaan riittävästi lisää, jotta ne vastaavat sitä tarvetta, sanoo Hiltunen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ylimääräiseen kokoukseen ongelman takia

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tänään tiistaina ylimääräisen kokouksen, jossa käsitellään terveyskeskuslääkäreiden tilannetta. Pöydällä on muun muassa iltavastaanoton ostaminen yksityisiltä palveluntuottajilta.

– Itse näkisin tavallaan yhtenä keinona tämän iltavastaanoton saamisen, jolloin säästyttäisiin niiltä pitkiltä päiviltä. Me kaikki ymmärretään, että jos potilaita on odotustilassa, niin heidät on hoidettava. Iltavastaanotot olisi hyvä saada mahdollisimma pian ainakin Tikkurilaan ja Myyrmäkeen, sanoo sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Letto.

Työntekijöiden kaipaamia uusia vakanssejakin on lautakunnan pöydällä.

– Vakansseja on tällä hetkellä siinä pohjaesityksessä seitsemän kappaletta. Viestiä on tullut, että se ei ole riittävää ja tätä nyt arvioimme illan kokouksessa, sanoo Letto.

Mahdollisia muita toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi on lautakunnan esityslistalla (siirryt toiseen palveluun) muun muassa töiden jakaminen ammattiryhmien kesken. Esimerkiksi hallinnollinen työ siirrettäisiin hoitohenkilökunnalta toiselle ammattiryhmälle, mikä vapauttaisi lääkäreiden aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

Letto ei usko, että Vantaa olisi vielä menettänyt kasvojaan hyvänä työnantajana.

– Tämä on asia, johon nyt tartutaan ja sitä kautta saadaan meidän terveyspalvelut toimiviksi ja lääkäreiden työstä tulee kohtuullista.