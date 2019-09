Palkkapäivä koittaa: Näin toimii sijoittaja ja säästämisen asiantuntija

Sijoittaja ja sijoituskirjailija Merja Mähkä on kerryttänyt 300 000 euron arvoisen sijoitussalkun. Säästeliäs Mähkä karsii aktiivisesti menoistaan ja sijoittaa säännöllisesti.

Suurella osalla suomalaisista palkkapäivä häämöttää kuun lopussa. Sijoittajalla ja sijoituskirjailija Merja Mähkällä on ollut palkkatyössä ollessaan selkeät rutiinit, kun palkka kilahtaa tilille: ensin maksetaan pakolliset menot, kuten asuminen ja ruokabudjetti ja sitten napataan heti talteen etukäteen päätetty summa. Tätä ennen ei mietitä yhtään mitään shoppailua tai ulkonasyömistä.

– On fiksua ottaa heti palkasta se summa, minkä aikoo joka kuussa säästää ja sijoittaa se, Mähkä kertoi Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa.

Lisäksi 300 000 euron sijoitussalkun kerryttänyt Mähkä pitää jatkuvasti kirjaa menoistaan.

– Olen tehnyt menoseurantaa ihan fanaattisesti jo pitkän aikaa ja olen alkanut huomata, mihin menee ylimääräistä rahaa.

Kätevä apuväline siihen ovat olleet monien pankkienkin tarjoamat aplikaatiot.

Yrittäjänä työskentelevällä Mähkällä korjausliikkeen vaati vastikään lounasruoka.

– Teen keskustassa töitä ja huomasin, että lounasbudjettini kasvoi 33 euroon viikossa. Tein heti korjausliikkeen ja aloin tehdä eväät mukaan työpäiväksi.

Remontti- ja sisustushaaveet syyniin

Säästämisestä kiinnostuneiden kannattaa Mähkän mielestä myös pohtia, ovatko kaikki kalliit remontit kodissa aivan tarpeellisia. Tai hankkiiko sisustusesineitä vain, koska ne ovat nyt trendikkäitä.

– Me unelmoimme kovasti kauniista kodista ja luomme mielikuvaa, että haluamme elää tietynlaisessa unelmassa. Jos se oikeasti on unelma, niin mikäs siinä. Mutta jos se paine tuleekin ulkoa päin, että täytyy olla vaikka maalaisromanttinen koti tai koti, jossa on kivalla tavalla yhdistelty uutta ja vanhaa, niin voi miettiä, että onko tämä minun näköistä elämää vai voisinko hyödyntää rahan jotenkin toisin.

"Opettelin juomaan kaljaa, koska se oli halvempaa baarissa"

Mähkä sanoo, että hän on ollut aina luonteeltaan säästäväinen, ja että toisinaan rahan käyttö aiheuttaa hänelle myös tuskaa.

– Harmittaa, kun joku asia maksaa paljon.

Hän muistelee opiskeluaikojaan, jolloin hän päätti päästä opiskelijajuhlista vähän pienemmällä budjetilla.

– 90-luvulla kaverini halusivat mennä hienoihin drinkkibaareihin ja opettelin juomaa kaljaa juuri sen takia, että se oli paljon halvempaa kuin drinkkibaarin drinkit. Olihan se vähän noloa tilata niitä hienossa baarissa, Mähkä nauraa.