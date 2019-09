Herätys: Trumpista aloitetaan virkarikostutkinta, uusi IPCC-raportti julkaistaan, pohjoisessa sataa

Presidentti Trumpista aloitetaan virkarikostutkinta

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on ilmoittanut aloittavansa virkarikostutkinnan presidentti Donald Trumpista. Syynä on Trumpin käymä puhelinkeskustelu Ukrainan presidentin kanssa. Pelosin mukaan Trump rikkoi perustuslakia yrittäessään saada Ukrainan presidentiltä apua vaalitaisteluunsa.

Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa jäätiköiden, lumipeitteen ja merien kannalta?

Raportti julkaistaan kello 12. Atli Mar Hafsteinsson / Alamy Stock Photo / AOP

Ilmastonmuutos uhkaa maailman jäätiköitä, lumipeitteitä ja meriä, mutta kuinka pahasti? Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee tänään uuden raportin siitä, kuinka paljon valtamerten pinta nousee ja mitä tapahtuu lumen ja jään peittämille alueille ilmaston muuttuessa. Raportti julkaistaan kello 12 Suomen aikaa, ja Yle uutisoi sen annista laajasti.

79 perhettä testaa nyt ilmastoystävällistä arkea

Oskari Päätalo, 16, sai koko perheen elämään vihreämmin. Petri Niemi / Yle

Päijät-Hämeessä alkaa kokeilu, jossa 79 perhettä vähentää arkensa hiilijalanjälkeä. Tutkija pitää kokeilua hyvänä, kun ympäristöystävälliset valinnat tehdään mahdollisimman helpoiksi erilaisille perheille. Tärkeimmät päästöjä ja kuluttamista karsivat päätökset ovat kuitenkin poliittisia.

Vaatelainaamot odottavat vielä nousuaan markettimuodin Suomessa

Oululaisessa Mallaamossa lainavaatteet odottavat seuraavia käyttäjiään siisteissä rekeissä. Paulus Markkula / Yle

Monille ekologisuudesta kiinnostuneille suomalainen design on ensisijainen valinta, mutta enemmistö shoppailee vaatteensa lähimarketista. Asenteet muuttuvat hitaasti, ja sen ovat saaneet huomata myös vaatelainaamot, joista on povattu suosittua vaihtoehtoa ostamiselle. Asiantuntijoiden mukaan vaatelainaamoissa on kuitenkin ideaa.

Lapissa sataa, muualla poutaantuu

Matti Huutonen / Yle

Pohjoiseen leviää päivän aikana sateita, jotka voivat Pohjois-Lapissa olla alkuun räntää. Päivällä Lapissa sataa ajoittain vettä. Etelästä sateet väistyvät, ja iltapäivä on etelä- ja keskiosassa maata poutainen. Aurinkoisinta on lännessä ja maan keskiosassa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.