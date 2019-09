Maanjäristys ravisteli Pakistanissa – useita kuollut rakennusten romahdettua

Useita on kuollut ja satoja on loukkaantunut koillisessa Pakistanissa tapahtuneessa 5,8 magnitudin maanjäristyksessä. Yhdysvaltain geologian keskuksen mukaan järistyksen keskus oli lähellä Mirpurin kaupunkia, Kashmirin alueella.

Maanjäristys sai ihmiset pakenemaan kaduille myös Lahoren ja Islamabadin kaupungeissa.

Pelastustöiden odotetaan jatkuvan vielä yön yli, sillä maanjäristyksen seurauksena lukuisia rakennuksia on sortunut ja autoteitä on halkeillut. Lisäksi myös matkapuhelin- ja sähkötolppia on vaurioitunut runsain määrin.

Uutistoimisto AFP:n saamien tietojen mukaan yhdellä Mirpurin alueen valtatiellä oli havaittavissa yli metrin syvyisiä halkeamia, joihin oli myös suistunut ajoneuvoja.

Mirpurin alueella sijaitsevan Sahankikrin kylän asukkaat kertovat, että kylän lähes 400:sta asuintalosta jokainen olisi vaurioitunut maanjäristyksessä.

Mirpurin poliisilaitoksen mukaan maanjäristyksen uhriluku on tällä hetkellä 19 henkeä ja loukkaantuneita yli 300. Toisen paikalisen viranomaislähteen mukaan kuolleita olisi 20.

Paikallisen onnettomuuksien hallinnasta vastaavan viranomaisen mukaan kuolleita olisi kuitenkin vain 10 ja haavoittuneita noin 100.

Pakistanin puoleisen Kashmirin informaatioministerin mukaan kuolleita olisi 22 ja loukkaantuneita olisi lähes 700, kertoo uutistoimisto AP.

Pakistanin armeija on lähettänyt muun muassa lääkintäjoukkoja auttamaan maanjärityksessä kärsineitä alueita, armeijan tiedottaja kertoo.

Lähteet: AFP, AP, Reuters