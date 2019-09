Stora Enson uudeksi toimitusjohtajaksi Annica Bresky

Metsäkonserni Stora Enson uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Annica Bresky. Hän aloittaa tehtävässään joulukuun alussa. Väistyvä toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström jatkaa toimessaan siihen asti.

Bresky, 44, on tällä haavaa Stora Enson Consumer Board -divisioonan johtaja. Hän on ruotsalainen ja on työskennellyt Stora Enson palveluksessa vuodesta 2001.

.Stora Enson hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta sanoi Breskyn tuovan mukanaan laajaa kokemusta alalta ja vahvan taustan liike-elämässä.

– Annicalla on sekä vankkaa osaamista kasvun ja toiminnallisen erinomaisuuden edistämisestä että vahva painotus asiakkaisiin ja innovaatioihin. Hän soveltuu hyvin johtamaan vastuullisen uusiutuvien materiaalien yhtiömme muutosta, Eloranta sanoi tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Bresky sanoi pitävänsä nimitystä suurena kunniana ja odottavansa innolla mahdollisuutta rakentaa Stora Enson tulevaisuutta.

