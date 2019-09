Vantaa paikkaa kovaa lääkäripulaa ostamalla palveluja

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt vastata Vantaata koettelevaan lääkäripulaan ostamalla lääkäriaikoja ulkopuolisilta tuottajilta. Lautakunta teki lääkäripulan helpottamista koskevat päätöksensä eilen tiistaina.

– Ostamme palveluja, mutta samaan aikaan tulemme systemaattisesti kehittämään myös omia palvelujamnme, kuten etäpalveluja, Vantaan terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela sanoo.

Vantaan terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela sanoo, että kaupunki tulee kehittämään systemaattisesti omia palvelujaan. Yle/ Matti Myller

Terveyskeskusten ahdinkoa pyritään helpottamaan myös nopeuttamalla ilta-vastaanotto-aikojen kehittämistä. Lautakunta toivoi myös viikonloppu-vastaanottojen käynnistämistä, mutta johtaja Piia Vuorela toteaa, ettei viikonloppu-vastaanottojen käynnistämiseksi ole varattu tälle vuodelle rahaa budjetissa.

– Tämän vuoksi jätin asiaa koskevan eriävän mielipiteen, Vuorela selventää.

Vuorela sanoo, että viikonloppu-vastaanottojen käynnistämisestä ei ole myöskään keskusteltu henkilökunnan kanssa.

Lääkärit hakeutuneet muualle töihin

Yle on uutisoinut Vantaan lääkäripulan pahenemisesta. Lääkärivaje Vantaalla on ollut noin 20 lääkäriä eli noin joka viides tai kuudes lääkäri on puuttunut. Lääkärit ovat hakeutuneet muualle töihin muun muassa siksi, koska työmäärä on lisääntynyt.

Lisätöitä ovat aiheuttaneet väestönkasvun lisäksi ikääntyneiden asiakkaiden määrä sekä uuden Apotti-tietojärjestelmän käyttöönotto.

Hallinnollisia töitä pois lääkäreiltä

Lisääntyneen työkuorman vuoksi Vantaalla tehdään lokakuun aikana virallinen työaikaseuranta.

Lisätyötä lautakunta päätti helpottaa hankkimalla tukipalveluja terveysasemille. Vuorelan mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi hallinnollisia töitä pyritään siirtämään lääkäreiltä muualle.

