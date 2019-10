Yhden naisen kapina pentutehtaita vastaan: Miia Seppälä listaa hämäriä myynti-ilmotuksia ja kertoo nyt, mistä tunnistaa pentutehtailijan

Miia Seppälällä on kolme sekarotuista koiraa, joista yksi saattaa olla pentutehtailijalta hankittu. Kuvassa olevan koiran Iiron hankinnassa Seppälä oli hyvin tarkkana, ettei vahingossakaan tukisi pentutehtailijaa.

Miia Seppälällä on kolme sekarotuista koiraa, joista yksi saattaa olla pentutehtailijalta hankittu. Kuvassa olevan koiran Iiron hankinnassa Seppälä oli hyvin tarkkana, ettei vahingossakaan tukisi pentutehtailijaa. Paulus Markkula / Yle

Pentutehtailuun on vaikeaa puuttua muun muassa siksi, että rekisteröimättömien koirien kasvattaminen ei ole Suomessa kiellettyä.

Tarjolla söpöjä ja kilttejä puhdasrotuisia pentuja. Myydään rekisteröimättöminä, koska halutaan luovuttaa vain kotikoiriksi, ei näyttelyesineiksi. Myöskään vanhempia ei ole rekisteröity.

Tässä yksi kuvitteellinen, mutta tyypillinen pentutehtailijan jättämä ilmoitus.

Usein pentutehtailijoiden jättämissä ilmoituksissa painotetaan sitä, että pennut ovat Suomessa, mutta ilmoitus on saatettu kirjoittaa huonolla suomen kielellä. Lisäksi myytäviä koiria ei ole rekisteröity ja jos asia ylipäätään ilmoituksessa kerrotaan, syyksi annetaan yleensä se, ettei rekisteröintiä koeta tarpeelliseksi.

Noin puoli vuotta sitten oululainen Miia Seppälä alkoi panna merkille, että tämän tyylisiä ilmoituksia on toistuvasti lemmikkienmyyntipalstalla Apulassa (siirryt toiseen palveluun).

Hänen huomionsa ilmoituksissa kiinnittivät toistuvat teemat ja rodut. Seppälä alkoi kerätä roduista listaa, johon hän teki merkinnän aina kun uskoi, että ilmoitus on pentutehtailijan jättämä. Tällä hetkellä listassa on esimerkiksi 42 chihuahuaa ja 25 amerikanpitbullterrieriä.

Jos jutun alussa mainitut tyypilliset pentutehtailijan jättämän myynti-ilmoituksen merkit löytyvät ilmoituksesta, päätyy se Seppälän listalle.

Puolen vuoden aikana epäilyttäviä ilmoituksia kertyi yli 300 pelkästään Apulasta.

Lähes mitä vain voi myydä rotukoirana

Chihuahua, saksanpaimenkoira, rottweiler ja amerikanpittbulterrieri.

Nämä rodut toistuvat usein Miia Seppälän tekemässä listauksessa. Lisäksi listassa nousevat esille erilaiset sekarotuiset bull-koirat ja kääpiökoirasekoitukset.

Seppälä uskoo, että juuri nämä rotukoirat ja sekarotuiset toistuvat listauksessa, koska ne ovat suosittuja.

Chihuahuoita listalla on luultavasti myös rodun pienuuden vuoksi.

– Se on maailman pienin koirarotu ja lähes jokainen tietää, millainen koira chihuahua on. Niitä onhelppo salakuljettaa ja myydä.

Tästä syystä pentutehtailijat suosivat usein pieniä rotuja.

Myös amerikanpittbullterrieri on tällä hetkellä haluttu rotu ja niille on Suomessa kysyntää. Seppälä uskoo, että moni pentutehtailija käyttää amerikanpittbullterrieriä yleisnimityksenä monelle koiralle, sillä niistä ihmiset ovat valmiina pulittamaan sievoisia summia.

– Kunhan pennut ovat isopäisiä, rungoltaan jämeriä ja niillä on lyhyt karva, voit myydä lähes mitä vain amerikanpittbullterrierinä, Seppälä sanoo.

Listauksessa voi olla rehellisiäkin kasvattajia

Miia Seppälä ei usko, että kaikki hänen listauksessaan olevat myyjät ovat pentutehtailijoita.

Joukossa on luultavasti myös ihmisiä, jotka myyvät koiria vastuullisesti ja niitä, jotka myyvät vahinkopentuja. Tosin epäilyttävää on, jos samasta taloudesta tulee jatkuvasti vahinkopentuja. Kaikki eivät vain välttämättä hoksaa rekisteröidä kasvattamiaan koiria ja lisätä niistä kuvia ilmoitukseen.

Listassa voi olla myös huijareita, jotka myyvät pentuja, joita ei koskaan ole ollut olemassa. He ottavat varausmaksun ja sen jälkeen katoavat. Näistä pennuista voi olla esimerkiksi netistä varastettuja kuvia ja videoita.

Huijaaminen on helppoa

Lemmikkienmyyntipalsta Apulassa koiria myyvän ei tarvitse olla tunnistettava, mikä tekee huijaamisesta helpompaa. Omalla nimellä ei tarvitse esiintyä, vaan koiria voi myydä esimerkiksi nimimerkillä Pentuja Pohjois-Pohjanmaalta.

Pentutehtailijat ovat levittäytyneet toki myös muihin myyntikanaviin. Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Laitisen mukaan esimerkiksi Tori.fi:ssä ja Facebookissa on pentutehtailijoiden pentuja myytävänä. Tosin Facebookissa eläinten myynti on kielletty yhtiön säännöissä.

Kun Seppälä oli tehnyt listaustaan kolme kuukautta, hän laittoi viestiä Apulaan ja kysyi heidän näkemystään epämääräisistä ilmoituksista. Vastausta ei koskaan kuulunut. Myöskään Yle ei tavoittanut Apulaa kommentoimaan asiaa.

Seppälä on huomannut, että kuitenkin jotain Apulassa on tapahtunut.

– Viimeisen kahden viikon aikana olen huomannut, että paperittomia pentuja on tullut paljon vähemmän Apulaan. En tiedä onko seurannallani ollut jotain merkitystä vai onko siellä otettu tiukempi seula.

Vain vähän keinoja vaikuttaa

Miia Seppälä ei usko, että pentutehtailu loppuu ikinä.

Pentutehtailuun on tällä hetkellä kenenkään vaikeaa vaikuttaa muun muassa siksi, että rekisteröimättömän koiran kasvattaminen ei ole Suomessa kiellettyä.

Seppälä uskoo, että tiedon levittäminen on konkreettisin asia, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä. Sen vuoksi hän aikoo jatkaa listan keräämistä. Hän julkaisi keräämänsä listan Facebookissa. Postaus keräsi satoja kommentteja ja paljon kiitosta.

– Tiedottamalla pentutehtailijoista voidaan auttaa ihmisiä ymmärtämään, etteivät pentutehtailijat aina myy koiria vain virolaisessa autotallissa.

Pentutehtailua tapahtuu jatkuvasti myös Suomessa ja toiminta voi näyttää päällepäin hyvältä. Miia Seppälän yksi koirista saattaakin olla suomalaisen pentutehtailun tulos.

Miia Seppälä opiskelee Oulun yliopistossa germaanista filosofiaa. Sen ohella hän on tehnyt vapaaehtoistyötä eläinten parissa. Paulus Markkula / Yle

Hän osti yhden koiristaan omien sanojensa mukaan tavallisen oloiselta perheeltä. Pentujen emällä alkoi kuitenkin olla ikää ja perheellä oli tarkoitus leikata narttu pentueen jälkeen. Samalla koiralla on kuitenkin teetetty tämän jälkeen pentuja.

Seppälän koira on pysynyt terveenä. Kuitenkin samasta pentueesta yksi on jouduttu lopettamaan käytöshäiriöiden vuoksi ja myös osa muista pennuista on kärsinyt käytöshäiriöstä, kuten arkuudesta ja stressiherkkyydestä sekä allergioista.

– Silti he jatkavat tätä, samalla nartulla ja samalla uroksella, vaikka koirien kohtalot ovat heillä tiedossa.

Vinkkejä pentutehtailijan tunnistamiseen Monet pentutehtailijoiden jättämät ilmoitukset on kirjoitettu huonolla suomen kielellä. Osa ulkomaalaisista pentutehtailijoista kääntää ilmoitukset kääntäjän avulla.

Pyydä myyjältä tämän henkilöllisyystodistus ja tarkista, että hänen puhelinnumeronsa löytyy numerotiedustelusta. Pentutehtailijat esiintyvät usein monilla eri nimillä ja käyttävät prepaid-liittymää.

Yleensä hyvässä ilmoituksessa on kuvia ainakin pennuista. Jos olet ostamassa rotukoiraa, tarkista, että pennut vastaavat rodun kuvausta.

Mikäli myyjä ei ole valmis näyttämään pentuja ja sen emää, voi kyseessä olla pentutehtailija. Käy katsomassa tulevaa perheenjäsentäsi useita kertoja.

Pentutehtailijalla voi olla kiire myydä pentu eteenpäin. Kasvattajalta pentua voi joutua odottelemaan hyvinkin yli vuoden.

Jos pentuja tai sen vanhempia ei ole rekisteröity, kannattaa koiran hankkimista tältä myyjältä miettiä kahdesti. Sekä puhdas- että sekarotuisia koiria voi rekisteröidä.

Pennun hinta ei aina kerro, että kyseessä olisi hämäräbisnes. Pentutehtailijat ovat röyhkeitä ja osa pyytää pennuista suuriakin summia.

Myös Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Laitinen kokee, että tiedottaminen on Kennelliiton paras keino vaikuttaa asiaan.

Kennelliitolla on kuitenkin erilaisia suosituksia koirien astutuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Kennelliitto muun muassa suosittelee, että narttuja käytetään jalostukseen vasta aikuisena, vähintään 2-vuotiaana. Lisäksi Kennelliitto ohjeistaa, että nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että sen edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta.

Edellä mainitut ovat kuitenkin vain suosituksia. Laitinen kertoo, että Kennelliitossa on välillä pohdittu ohjeistuksen tiukentamisesta, mutta viime aikoina asia ei ole ollut esillä.

Laitinen kertoo törmänneensä Facebookissa Miia Seppälän postaukseen. Hän uskoo listauksessa olevan useita pentutehtailijoiden koiria. Laitinen pitää Seppälän työtä hyödyllisenä.

– Monella koiraa hankkivalla on vaaleanpunaiset lasit silmillä. Silloin ei näe mitään muuta kuin sen pennun ja hälytyskellot eivät soi. Osa ottaa ensimmäisen pennun, jonka saa, Laitinen sanoo.

Apua uudesta eläinsuojelulaista?

Laittoman koirabisneksen määrää on vaikea arvioida, sillä viranomaisten tietoon niistä tulee vain jäävuoren huippu.

Ylen aikaisemmassa jutussa kerrotaan, että kiinnijääneiden määrät liikkuvat sadoissa, bisneksestä saatavat rahat miljoonissa. Pelkästään viranomaistoimilla pentutehtailua ei saada kitkettyä.

Sekä Miia Seppänen että Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Laitinen toivovat, että uusi eläinsuojelulaki hillitsisi pentutehtailijoita.

Kauan ja hartaasti valmisteltu uusi eläinsuojelulaki tyssäsi, kun maakuntauudistus kaatui keväällä. Yksi osa sitä on kissojen ja koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, joiden tarkoitus on helpottaa eläimen taustan ja omistajan jäljittämistä.

Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan, että lakiesitykseen tehdään maakuntauudistuksen kaatumisen ja uuden hallitusohjelman vuoksi joitain muutoksia. Tarkoitus on saada esitys mahdollisimman nopeasti uudestaan eduskunnan käsiteltäväksi.

Mutta se, kenen tulee rekisteröidä koira, on vielä auki.

Mikäli koirien kasvattajan tulee rekisteröidä pennut, on siitä hyötyä pentutehtailijoiden kiinni saamiseksi. Jos vastuu onkin koiran ostajalla, ei pentutehtailulle näy loppua.

Keskustele aiheesta kello 22:een saakka!

Lue seuraavaksi:

Ylen selvitys: Lemmikkejä ammutaan, puukotetaan, kuristetaan ja jätetään heitteille – "Kaikilla ei tarvitse olla oikeutta lemmikkieläimeen"

Pentutehtailija tuomittiin sakkoihin ja vankeuteen Helsingissä – koirat todettiin pian luovutuksen jälkeen vakavasti sairaiksi ja lopetettiin

Docstop: Sairaan kaunis koira – Onko koirien jalostaminen ja pentutehtailu mennyt liian pitkälle?