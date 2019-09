Tjäreborg aikoo tuoda asiakkaansa tänään kotiin, paluulennoissa edelleen häiriöitä – "Tiedotus on ollut äärettömän heikkoa"

Ainakin 400 lomalaisen kotiinpaluu on viivästynyt Tjäreborgin emoyhtiön konkurssin vuoksi.

Tjäreborgin lomakohteisiin jumiin jääneiden matkustajien pitäisi päästä palaamaan kotiin tänään. Ylen haastattelemat matkustajat Kreikan Pargassa kertovat, että vahvistus paluulennosta tuli Tjäreborgilta tekstiviestillä tänä aamuna.

– Tänään kello 10:20 tuli viesti, että lento lähtee Prévezan kentältä kello 21:35. Vielä ei ole tietoa, miten lentokenttäkuljetus toteutetaan, mutta siitä pitäisi tulla lähitunteina viestiä. Jännityksellä odotetaan, miten käy, sanoo Pargassa äitinsä kanssa lomaileva kotkalainen Nina Laasanen.

Tjäreborgin emoyhtiö, matkakonserni Thomas Cook ilmoitti konkurssista maanantaina. Uutisen myötä lentoja peruttiin ja yli 400 lomalaisen kotiinpaluu viivästyi.

Tjäreborgin kohteissa on kaikkiaan yli 2000 suomalaista. Osa heistä pääsi palaamaan Suomeen tiistaina.

Kaikki jumissa olleet kotiin tänään

Tjäreborgin myyntijohtaja Saana Ruonala vahvisti paluulentojen järjestämisen STT:lle.

– Toivon mukaan kaikki saadaan tänään kotiutettua kohteista. Sitä selvitellään ja tehdään työtä parhaillaan, että kaikki pääsisivät mahdollisimman nopeasti kotiin. Lentoratkaisuja etsitään kaiken aikaa, Ruonala sanoo.

Paluulennoissa Tjäreborg käyttää Thomas Cook Scandinavian koneita sekä myös Finnairia ja Jettime-lentoyhtiötä. Thomas Cook Scandinavia on oma irrallinen osansa konsernia.

Paluulennoissa ongelmia ja myöhästelyä

Emoyhtiön konkurssista huolimatta Tjäreborg ja muut pohjoismaiset sisaryhtiöt kertoivat toiminnan jatkuvan normaalina lisärahoituksen turvin. Thomas Cook Scandinavian operoimat lennot eivät kuitenkaan ole sujuneet ongelmitta.

Tiistaina Thomas Cook Scandinavian operoimia paluulentoja odotettiin Mallorcalta ja Teneriffalta, mutta Mallorcan iltalento peruttiin. Teneriffalta palannut lento laskeutui Helsinki–Vantaalle puolitoista tuntia myöhässä.

Keskiviikkona Kroatian Splitistä Helsinkiin iltapäivällä saapuva Thomas Cook Scandinavian operoima lento on myöhässä (siirryt toiseen palveluun), eikä myöskään aamulento toiseen suuntaan ollut vielä iltapäivään mennessä noussut.

Aikataulumuutoksia ja myöhästymisiä voi Tjäreborgin Suomen-yksikön vetäjän Jessica Virtasen mukaan yhä esiintyä.

– Pyrimme saamaan tilanteen normaaliksi mahdollisimman pian, Virtanen sanoo sähköpostissa STT:lle.

Yle ei tavoittanut Tjäreborgin edustajia keskiviikkona kommentoimaan paluulentojen järjestämistä tarkemmin.

Matkustajat pettyneitä tiedonkulkuun

Nina Laasanen on pettynyt Tjäreborgin tiedottamiseen. Laasanen kertoo saaneensa Tjäreborgilta joitain viestejä ja ottaneensa lisäksi itse oppaisiin yhteyttä. Heiltä tietoa on tullut vaihtelevasti.

– Tiedotus on ollut äärettömän heikkoa. Emme ole saaneet edes oppaita kiinni, kun olisimme apua tarvinneet. Olisin toivonut, että oppaiden kanssa olisi järjestetty kokoontuminen, jossa olisi päässyt juttelemaan tilanteesta kasvotusten. Olisin kaivannut enemmän väliaikatietoja ja suorempia viestejä tilanteesta, Laasanen sanoo.

Erityisen stressaavan tilanteesta on Laasasen mukaan tehnyt se, että tietoa on tullut vain vähän kerrallaan ja sitä on joutunut odottamaan. Ylimääräisistä matkapäivistä huolimatta epävarmuus vei lomatunnelman.

– Ollaan oltu lähinnä hotellihuoneessa ja käyty syömässäkin vain hotellin lähellä. Ei olla uskallettu lähteä mihinkään, jos tuleekin nopeasti tieto, että pitää lähteä kentälle. Samasta syystä olemme nukkuneet tosi huonosti.

Myöskin Pargassa lomaileva Susanna Taivio on samaa mieltä siitä, että tiedonvälitys on ollut hidasta. Taiviolle tai hänen matkaseuralleen tilanteesta ei kuitenkaan ole aiheutunut suurta haittaa.

– Vähän on töitä jouduttu venkslaamaan, mutta mitään suuria katastrofeja ei ole tapahtunut. Olemme ottaneet ilon irti ylimääräisistä päivistä ja nauttineet auringosta. Olisi eri asia, jos olisimme jossain katastrofitilanteessa. Silloin harmittaisi varmasti enemmän, Taivio sanoo.

