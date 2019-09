Guardian: Suomalaisnuorten suosima some-palvelu TikTok sensuroi viestejä, jotka eivät ole Kiinalle mieleen

TikTok on Kiinalaisen Byte-Dance-yhtiön palvelu, jonka suosio kasvaa nopeasti.

TikTok on Kiinalaisen Byte-Dance-yhtiön palvelu, jonka suosio kasvaa nopeasti. Teemu Hallamaa / Yle

Hongkongissa on levottomuuksia ja huolestuttavat uutiset leviävät sosiaalisessa mediassa. Paitsi TikTokissa – esimerkiksi Washington Post on ihmetellyt (siirryt toiseen palveluun), miksi TikTokissa hakusana #hongkong tuotti lähinnä selfieitä ja kuvia ruoka-annoksista.

Kenties kyse on siitä, että TikTok on kiinalainen some-palvelu – toisin sen Facebook, Snapchat, Instagram ja muut yhdysvaltalaiset kilpaijat?

Vihjailut ja epäilyt saivat vahvistusta tänään, kun Guardian-uutispalvelu kertoi haltuunsa saamistaan (siirryt toiseen palveluun)moderointiohjeista.

TikTok ohjeisti moderaattoreitaan sensuroimaan videoita, jotka mainitsevat Kiinan virallisen ulkopolitiikan kannalta hankalia sanoja. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi Tiananmenin aukio, Tiibetin itsenäisyys tai Falun Kong.

Guardianin mukaan dokumentit todistavat TikTokin edistävän sovelluksensa kautta Kiinan ulkopolitiikkaa. TikTokin omistavan ByteDance-yhtiön mukaan kyseiset ohjeet ovat vanhentuneet ja ne on korvattu uusilla.

Saatko porttikiellon vain joudutko algoritmin hylkimäksi?

Guardian mukaan TikTokin moderontiohjeissa materiaali jaetaan kahteen kategoriaan.

Jos käyttäjä syyllistyy “rikkomukseen”, viesti poistetaan palvelusta ja käyttäjä saattaa saada porttikiellon.

Vähäisemmät rikkeet luokitellaan “käyttäjälle itselleen näkyviksi”. Tämä tarkoittaa, että TikTokin algoritmi työntää viestin taka-alalle. Käyttäjille itselleen tämä saattaa Guardianin mukaan jäädä epäselväksi.

Guardinin mukaan kiellot on liitetty osaksi yleispäteviä moderointiohjeita. Esimerkiksi Kiinan poliittiseen järjestelmään kritiikki kielletään säännöllä, joka viittaa yleisemmin poliittisten järjestelmien ja sosiaalisten sääntöjen kritiikin kieltoon. Taivaallisen rauhan aukion tapahtumien esiin tuominen voidaan Guardianin mukaan sensuroida paikallisten tai muiden maiden historian vääristelynä.

Yllä mainitut rikkeet johtavat Guardianin mukaan siihen, että some-päivitys näkyy vain käyttäjälle itselleen. Sen sijaan Falun Gong -liikkeen mainitseminen voi johtaa viestin poistamiseen tai porttikieltoon.

Suosittu palvelu myös Suomessa

TikTok on videovetoinen sosiaalisen median palvelu, joka on tänään suosittu ympäri maailman. Yhdysvalloissa sovellus oli jonkin aikaa latauslistojen kärjessä.

Suomessa TikTok on tällä hetkellä Googlen ja Applen sovelluskaupoissa 10–20 ladatuimman sovelluksen joukossa. Ebrandin tekemän Some ja Nuoret 2019 -katsauksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan TikTok on suosituin sosiaalisen median palvelu 13–15-vuotilaiden ryhmässä. Yli 20-vuotiaat eivät palvelua juuri käytä.

TikTokin omistaa Pekingissä päämajaansa pitävä ByteDance yhtiö. Yhtiö toimitti Guardianille lausunnon, jonka mukaan lehden haltuunsa saama ohjeistus on vanhentunut eikä enää käytössä.

ByteDanccen mukaan palvelu pyrki alun alkaen minimoimaan konflikteja alustallaan ja siksi moderointiohjeissa on maininnat rangaistuksista. Yhtiön kansainvälistyessä lähestymistapaa on yhtiön mukaan muutettu niin, että se paremmin sopisi paikallisiin olosuhteisiin.

ByteDace perustettiin vuonna 2017 ja pian sen jälkeen se yhdistyi Yhdysvaltalaisen Musical.ly-yhtiöön.