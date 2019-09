Pahvilaatikon päältä parrasvaloihin – Miksi Greta Thunberg vetää puoleensa setäraivoa?

Greta Thunbergillä on palava katse ja tukka leteillä. Sujuvasanainen 16-vuotias on noussut vuodessa sukupolvensa merkittävimmäksi ääneksi lännessä. Ainakin sen osan ääneksi, joka on huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Viimeksi alkuviikosta YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa Thunberg tykitti tunnepitoista tekstiä ilmaston tilasta. Kyyneleitä pidätellen hän syytti päätöksiä jahkaavia aikuisia sukupolvensa tulevaisuuden varastamisesta.

– Ettäs kehtaatte, Thunberg tiuskaisi häntä kuunteleville maailman johtajille.

Toisille Greta Thunberg on messias. Hänen vanavedessään sadattuhannet nuoret ja lapset ovat osallistuneet perjantaisiin koululakkoihin ympäri Eurooppaa. Hän on keulakuva nuorisoliikkeelle, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin.

Greta Thunbergin aloittama Fridays for Future -liikehdintä on levinnyt halki Euroopan. Kesäkuussa osoitettiin mieltä Aachenissa, Saksassa. AOP

Toisaalta netin keskustelupalstoilla Thunberg on avoimen vihan kohde. Nettisedät kihisevät raivosta: "Millä oikeudella tyttö puhuu? Ettäs kehtaa!"

"Tuon asperger-pennun pitäisi olla koulussa oppimassa lukemaan ja laskemaan" Ylen saama lukijapalaute Greta Thunbergia koskevasta artikkelista

Greta Thunbergin kiivaimmat vastustajat tuntuvat olevan kitkeriä vanhoja miehiä. Keskustelupalstojen pikaluvun perusteella ruokottomuuksia suoltavat samat globalisaation päähän potkimat miehet, joiden osattomuuden etenkin populistiliikkeet valjastavat vaalien alla käyttövoimakseen.

Tie Tukholmasta Time-lehteen

Tukholman yliopiston teatteritieteen professori ja sukupuolentutkimuksen tutkija Tiina Rosenberg on seurannut Greta Thunbergin taivalta tarkkaan.

– Vuosi sitten hän aloitti istumalla pahvilaatikon päällä valtiopäivätalon edustalla. Nyt hän on ollut jo Time-lehden 20 vaikutusvaltaisimman henkilön listalla.

Greta Thunberg aloitti ilmastolakkoilun vuosi sitten. Sittemmin hän on kulkenut pitkän tien sukupolvensa äänitorveksi. Hanna Franzen / EPA

Vuoden aikana Greta Thunberg on omalta osaltaan tehnyt näkyväksi sen, kuinka kahtiajakautunutta yhteiskunnallinen keskustelu on. Hän on tehnyt sen myös hyvin dramaattisesti, kuten kiivas ja tunteikas puhe New Yorkissa osoitti.

– Hänessä yhdistyy nuorten ihmisten hätähuuto planeettamme kohtalosta. Samalla hänellä on vastassaan ilmastonmuutoksen kieltäjät, Rosenberg sanoo.

Draaman tajua ja strategista ajattelua on siinäkin, että esimerkiksi maailman johtajien edessä YK:ssa Greta Thunberg lasketteli tunteittensa lisukkeeksi lukuja ja faktaa. Vaikka paljon henkilöityykin Thunbergiin, hän myös osaa siirtää huomiota asia-argumentteihin.

– Jos ette minua usko, uskokaa tiedettä, Greta Thunberg on muutamaan otteeseen sivaltanut.

Maailmaa vavisuttavaa puhetta

Professori Tiina Rosenbergin mukaan olennaisinta Greta Thunbergissä on se, että hänen mukanaan kulkee "totuuden henki". Hän sanoo sen, minkä me jo tiedämme. Totuus vain kerrotaan nuoren ihmisen äänellä.

– Nuori tyttö puhuu totuutta, joka vavisuttaa maailmaa, Tiina Rosenberg sanoo.

Keskeistä on tietysti sekin, että hän nojaa sanottavansa tietoon ja tutkimuksiin sekä perää niiden pohjalta poliittista tahtoa.

Ilmastonmuutoksen vastaiset mielenosoitukset ovat muotoutuneet halki Euroopan uudeksi tämän sukupolven nuorisoliikkeeksi. Marcel van Hoorn / EPA

Asetelma on latautunut, koska nuoren tytön harteilla on taakka patistaa johtajia ajassa, jota synkimmissä skenaarioissa kuvaillaan kohtalon hetkeksi.

Lisädraamaa tulee siitä, etteivät päättäjät todennäköisesti näe omana elinaikanaan ilmastonmuutoksen rajuimpia vaikutuksia, mutta sen sijaan Greta Thunberg ja hänen ikätoverinsa joutuvat elämään niiden läpi.

– Teillä on valta päättää, tehkää jotain, Greta Thunberg patistaa maailman johtajia.

Tiedämme, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii toimia, jotka muuttavat elämäämme ja pakottavat kenties luopumaan jostain. Tässä kohdin harmaiden panttereiden sisällä läikähtää ja nettipuheenvuorot alkavat: "Millä oikeudella tämä 16-vuotias tyttö vaatii..."

Taistelu on siis mitä suurimmassa määrin sukupolvien välinen.

Puhdas ja korruptoitumaton

Julkisuus maalaa Greta Thunbergistä kuvaa eräänlaisena superihmisenä tai ekoevankelistana. Häneen peilataan uskoa ja toivoa. Toisille hän on pyhimys tai Jeanne d'Arc, kuten historioitsija Dick Harrison on häntä Svenska Dagbladetissa (siirryt toiseen palveluun) kuvannut.

Kun häntä katsoo päättäjiä, vaikutusvaltaisia johtajia ja poliitikkoja vasten, niin ymmärtää suosion ja häneen kohdistuvan toivon.

– Hän on puhdas. Hän ei ole korruptoitavissa. Häntä ei voi ostaa, professori Tiina Rosenberg luettelee.

Tässä kohdin netin salaliittoteoreetikot heräävät. Greta Thunbergin kohdalla elää voimakas tarve löytää hänen taustaltaan hämäryyttä ja kytköksiä. Hänen puhtautensa ja riippumattomuutensa halutaan kyseenalaistaa.

Greta Thunberg on ollut innoittaja juuri monille nuorille tytöille. Viime perjantaina huoli ilmastosta ajoi nuoria kaduille Kööpenhaminassa. Nils Meilvang / AFP

Tyttönen miehille varatussa puhetilassa

Greta Thunbergin julkisuuden kannalta olennaista on tietysti sekin, että hän on nuori nainen. Se herättää naisvihamielisyyteen viehättyneissä piireissä vielä aivan oman kiehuntansa.

Taantumuksen äänet voimistuvat lehtien palstoilla ja netin syvyydessä. "Miksi hänet on päästetty tuonne tuollaisia höpöttämään". Ikään kuin julkisuuden puhetila olisi varattu miehille – vanhoille miehille.

"Tyttönen Greta ei voi olla kovin hyvin perillä ilmastotieteen monista ristiriitaisistakin väittämistä, mutta lopun uskossa hän epäilemättä on. Maailman sivu lahkojen johtajat ovat käyttäneet keskenkasvuisia tarkoituksiinsa." Lasse Lehtinen, Ilta-Sanomat, 25.8.2019

Aktiivisena toimijana onkin yht'äkkiä nuori nainen, joka määrittää keskustelua ja ennen kaikkea ottaa tilaa haltuunsa. Halu vaientaa nainen seurakunnassa on suuri.

– Tässä sukupuolittuneessa raivossa nämä miehet ajattelevat, että heiltä on viety jotain arvokasta.

Greta Thunbergin kohdalla vanhat tavat osoittaa naisen paikka poliittisessa keskustelussa eivät kuitenkaan päde. Koska hän on vasta 16-vuotias, häntä ei arvioida ulkoisen olemuksen kautta.

– Monesti naiset joutuvat esimerkiksi julkisuudessa seksualisoituun tilaan. Pitää olla hyvin kaunis tai ylipäänsä hallittavissa oleva, Rosenberg analysoi.

Viattomuus ja puhtaus suojelevat Greta Thunbergiä tällaiselta tavalta katsoa häntä.

