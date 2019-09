Pääministeri Antti Rinne tuoreesta ilmastoraportista: On vastuullista lopettaa puhe "vouhotuksesta" ja tehdä se mitä voidaan

Pääministeri Antti Rinne (sd.) haluaa Suomen kääntävän katseet siihen, miten ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää.

Rinne vastasi Ylen kysymyksiin tuoreesta IPCC:n ilmastoraportista vieraillessaan Ilomantsissa. Rinne muistuttaa, että yleistyvät sään ääri-ilmiöt tulevat vaikuttamaan rajusti elämään maapallolla.

– On vain vastuullista lopettaa puheet ympäristö- ja ilmastovouhotuksesta ja kääntää katseet siihen, mitä asioille voidaan yhdessä tehdä, Rinne sanoo.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tänään julkistettu raportti ennakoi, että jäätiköiden sulaminen ja merenpinnan nousu kiihtyy ja äärimmmäiset säät yleistyvät. Ilmiöt voivat vaikuttaa monin tavoin: meriveden liikkeet voivat muuttua voimakkaasti, mikä heikentäisi merien tilaa. Nykyisiä asuinalueita voidaan menettää ja juomavedestä voi tulla pulaa. Paneelissa noin sata tutkijaa on koonnut yhteen lähes 7000 tutkimusta. IPCC:n raporttiin pääset tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Rinteen mielestä raportti vahvistaa kuvaa, joka jo on ollut tiedossa.

– Joitakin vuosia on ollut selvä, että lämpenemisen seurauksena tulee tapahtumaan isoja muutoksia, jotka ovat kaikki negatiivisia ihmisen elämän kannalta.

Tavoite on, keinoja haetaan

Suomi on asettanut maailman mittakaavassa kunnianhimoisen tavoitteen päästä hiilineutraaliuteen vuonna 2035. Pääministerin mielestä ilmaston lämpenemisen estämiseksi pitää tehdä "kaikki järjellisesti tehtävissä olevat asiat".

Hallitus ei kuitenkaan ole vielä julkistanut merkittäviä toimia, joilla päästöjä vähennettäisiin reippaasti. Rinne luottaa, että tavoitteeseen päästään ja mainitsee esimerkkkinä tällä viikolla aloitetun työn, jossa eri teollisuuden alat arvioivat, miten päästöjä vähennetään ja mitä se maksaa.

– Uskon että tämän työn kautta Suomi tulee saavuttamaan tavoitteen, Rinne sanoo.

Toinen esimerkki hallituksen päättäväisyydestä Rinteen mukaan polttoaineveron korotus, joilla bensan hinta nousee ensi vuonna noin 6 senttiä litra.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen: Turpeen kohdalla paine kasvaa

Ympäristöministeri Krista Mikkonen on parhaillaan New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. IPCC-raportti vahvisti aiempia tietoja ilmastonmuutoksesta, Mikkonen sanoo. Hän muistuttaa merien toimineen lämpöpuskureina, mikä on toisaalta heikentänyt merien omaa ekosysteemiä, toisaalta lämpimän meren energia nostattaa aiempaa voimakkaampia myrskyjä.

Hallituksen politiikan keinoista Mikkonen nostaa tärkeimmäksi liikenteen sekä energiaverotuksen, jonka hallitus uudistaa ensi vuonna.

– Sellaisista toimista, joista tulee päästöjä, tulee kalliimpia. Esimerkiksi fossiilinen energia kallistuu. Samanaikaisesti on huolehdittava, että esimerkiksi liikkumisessa ja lämmittämisessä on vaihtoehtoja eivätkä ne voi olla kalliimpia kuin fossiilinen vaihtoehto, Mikkonen tiivistää.

Ympäristöjärjestöt ja tutkijayhteisö ovat muistuttaneet, että Suomen nopein keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen olisi ollut kieltää turpeen energiakäyttö. Sitä hallitus ei kuitenkaan ole tehnyt. Tavoite on puolittaa energiakäyttö 30-luvulle mennessä.

Mikkonen sanoo, että turpeen osuus Suomen energiapaletissa ei ole mahdottoman iso.. Hän kuitenkin uskoo, että poliittinen paine turpeen ympärillä kasvaa koko ajan.

– Tiedetään, että kun uusia investointeja tehdään, tehdään niin että turve väistyy. Sillä kaikki tietävät turve- ja energiateollisuudessa, että turpeen elinaika polttamisessa ei ole enää pitkä, Mikkonen ennakoi.