Maastopyöräilijä kaatui ja menetti tajuntansa, älykello hälytti apua – älylaitteet pelastavat ihmishenkiä

62-vuotias Bob Burdett oli maastopyöräilemässä Riversiden luonnonpuistossa Washingtonin osavaltiossa toissa viikolla, kun hän menetti alamäessä pyöränsä hallinnan ja kaatui pää edellä maahan. Isku oli niin kova, että Burdett menetti tajuntansa pyöräilykypärästä huolimatta.

Kun Burdett havahtui hereille, häntä oltiin jo kuljettamassa sairaalaan. Apua eivät olleet hälyttäneet paikalle saapuneet ulkoilijat, vaan Burdettin ranteessa ollut Applen älykello.

Kellon anturit havaitsivat kovan kaatumisen ja kun Burdett ei liikahtanut minuuttiin kaatumisen jälkeen, kello lähetti viestin hätäkeskukseen. Ensihoitajat olivat muutamassa minuutissa kaatuneen pyöräilijän luona, kertoo Seattle Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Älykello ilmoitti kaatumisesta myös Burdettin pojalle, joka myöhemmin kertoi tapahtuneesta Facebook-päivityksessä (siirryt toiseen palveluun).

Älykellot pelastavat henkiä

Burdettin vammat eivät lopulta olleet aivotärähdystä vakavampia. Kaatuminen tapahtui luonnonpuistossa, jossa liikkuu paljon ihmisiä. On ehkä liioiteltua sanoa, että Applen kello olisi pelastanut miehen hengen.

Niinkin on käynyt.

Helmikuussa Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi tapauksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa 67-vuotias mies menetti tajuntansa kaaduttuaan kylpyhuoneessa. Useita kallonmurtumia saanut mies olisi todennäköisesti menehtynyt kylpyhuoneensa lattialle, ellei hänen älykellonsa olisi tehnyt ilmoitusta hätäkeskukseen.

Viime vuonna Ruotsissa (siirryt toiseen palveluun) 34-vuotias mies lyyhistyi noidannuolen vuoksi keittiönsä lattialle. Hänen älykellonsa tunnisti tapahtuman ja ehdotti hätäkeskukseen soittamista. Mies ei soittanut hätäkeskukseen, vaan raahautui olohuoneeseen. Kun hän muisti jättäneensä lieden päälle, hän soitti kellonsa avulla anopilleen, joka saapui katkaisemaan virran liedeltä.

Vastaavanlaisia tapauksia on tullut esille ympäri maailman.

Kellot seulovat rytmihäiriöitä

Onnettomuuksien lisäksi älykellot voivat varoittaa hiljalleen hiipivistä vaaroista. Tiedossa on useita tapauksia, joissa älykellon hälytys on saanut ihmisen hakeutumaan hoitoon ja tämän ansiosta pelastanut hänen henkensä. Yleensä kello on havainnut poikkeuksellisen nousun sykkeessä ja hälyttänyt käyttäjää tästä. Kun asiaa on selvitetty sairaalassa, verisuonista on löytynyt tukoksia (siirryt toiseen palveluun) tai sydämestä reikiä (siirryt toiseen palveluun).

Stanfordin yliopisto julkaisi keväällä tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun), jossa selvitettiin älykellon mahdollisuuksia tunnistaa sydämen rytmihäiriö ennen varsinaisia oireita. Älykellomarkkinoita hallitsevan Applen rahoittamassa tutkimuksessa seurattiin yli 400 000 Applen älykellon käyttäjää. Tulos oli, että älykello pystyy 71-prosenttisesti tunnistamaan rytmihäiriön.

Samalla kun älylaitteiden anturit kykynevät yhä tarkempiin havaintoihin, niiden koko on pienentynyt. Tämä on lisännyt laitteiden käyttömukavuutta. Enää ei tarvitse pukea erillisiä sykevöitä tai sitoa ranteeseen kahvilautasen kokoista kelloa saadakseen selville sydämen iskutiheyden.

Kehityksen ansiosta oman kehontoiminnan mittaamisesta on muodostunut ilmiö, johon yhä useampi osallistuu. Enää omaa oloa tai unenlaatua ei tarvitse arvioida fiilispohjalta. Tarjolla on kovaa dataa.

Hengissäpysymisen lisäksi tätä dataa käytetään myös kyseenalaisiin tarkoituksiin. Viime vuonna uutisoitiin juhlijoista, jotka käyttävät aktiivisuusrannekeitaan kokaiininkäytönsä tarkkailemiseen.