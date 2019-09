Voidaanko presidentti Trump panna viralta? Näin Valkoista taloa horjuttava virkarikostutkinta etenee

Mistä virkarikossyytetutkinnassa on kyse?

Virkarikostutkinta koskee sitä, onko Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hakenut tukea ulkovalloilta vuoden 2020 presidentinvaalikampanjaansa ja näin rikkonut perustuslakia ja vaarantanut maan kansallista turvallisuutta.

Kongressin edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi ilmoitti määräävänsä kongressin tutkimaan, yrittikö Trump kiristää Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiltä presidentinvaalikampanjaansa hyödyttävää tietoa.

Yhdysvalloissa laki kieltää presidenttiä käyttämästä ulkovaltoja omien poliittisten vastustajiensa häirintään. Tutkinnan päätteeksi edustajainhuone äänestää virkasyytteen nostamisesta presidenttiä vastaan.

Mitä virkasyyte tarkoittaa?

Yhdysvaltain perustuslain mukaan presidentti voi joutua virkasyytteeseen maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista väärinkäytöksistä.

Presidentin voi tutkinnan jälkeen asettaa virkasyytteeseen kongressin edustajainhuone. Senaatti käsittelee syytteen ja tekee päätöksen syyllisyydestä äänestyksellä.

Miten presidentti Trumpin väitetään painostaneen Ukrainaa?

Yhdysvaltain hallinnossa työskentelevä tuntematon ilmiantaja väittää, että Trump painosti puhelimitse Zelenskyiä aloittamaan tutkinnan mahdollisen presidenttiehdokkaan Joe Bidenin ja hänen poikansa Hunterin toiminnasta Ukrainassa.

Hunter Biden toimi ukrainalaisessa kaasuyhtiössä, jota on syytetty korruptiosta. Tutkinnan taka-ajatuksena oli Trumpin kilpailijan Joe Bidenin maineen likaaminen. Bidenia pidetään yhtenä demokraattien kärkinimenä puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Vain päiviä ennen puhelua presidentti Zelenskyille Trump oli jäädyttänyt Ukrainalle luvatun 400 miljoonan dollarin (364 miljoonan euron) sotilastuen.

Miten presidentti Trump on vastannut väitteisiin?

Presidentti Trump myöntää puhuneensa Bidenin perheestä Zelenskyin kanssa. Hän on kiistänyt painostuksen. Trump sanoo tutkintaa noitavainoksi.

Demokraattipäättäjät ovat vaatineet saada luettavakseen ilmiantajan näkemyksen tapahtumien kulusta. Kansallisen tiedustelupalvelun virkaatekevä johtaja Joseph Maguire on kuitenkin kieltäytynyt näyttämästä dokumenttia kongressille.

Kongressin edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi määräsi kongressin aloittamaan virkarikostutkinnan presidentti Donald Trumpista. Mark Wilson / AFP

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kongressin komitealla on nyt lupa aloittaa virkarikostutkinta. Nancy Pelosin mukaan kuusi muuta kongressin alaista komiteaa jatkavat Trump-tutkintojaan osana samaa virkarikostutkintaa.

Trump on luvannut julkistaa puhelinkeskustelun puhtaaksi kirjoitetun tekstin tänään keskiviikkona. Hän on ilmoittanut tapaavansa Ukrainan johtajan Zelenskyin YK:n yleiskokouksen kuluessa.

Mitkä mahdollisuudet ovat saada presidentti syytetyksi?

Virkarikossyytteen nostaminen tutkinnan jälkeen on mahdollista, koska demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa. Päätökseen virkasyytteeseen asettamisesta tarvitaan yksinkertainen äänten enemmistö.

Presidentin tuomitseminen on demokraateille haaste. Senaatissa demokraateilla ei ole tuomioon vaadittavaa kahden kolmanneksen enemmistöä. He tarvitsevat tuekseen 20 republikaaniedustajaa.

Kuinka harvinaista virkarikosmenettely on?

Virkarikossyytemenettely on yksi monista presidentti Trumpiin kohdistuvista tutkinnoista. New York Times -lehden mukaan Trumpia vastaan on parhaillaan yksitoista kongressin alaista tutkintaa, kymmenen liittovaltion rikostutkintaa ja kahdeksan osavaltioiden ja paikallishallintojen aloittamaa tutkintaa.

Kongressissa tutkitaan muun muassa Trumpin viime presidentinvaalikampanjan aikaisia väitettyjä yhteyksiä Venäjään, tähän liittyy kolme tutkintaa kahdessa eri valiokunnassa. Samoin tutkitaan kahdessa valiokunnassa presidentin verotustietoja ja varallisuutta.

Lisäksi tutkitaan muun muassa yhteydenpitoa Trumpin ja Venäjän presidentin, Vladimir Putinin välillä, sekä väitteitä siitä, että Trump on osallistunut pornotähti Stormy Danielsin vaitiolomaksuihin. Myös tutkitaan sitä, onko presidentti käyttänyt yksityis-sähköpostia työviesteihin ja miten turvallisuusluokituksia on myönnetty muiden muassa Trumpin vävylle ja tyttärelle.

Vielä on yksi tutkinta mahdollisesta rahanpesusta sekä yksi tutkinta Trumpin suunnitelmasta rakentaa ydinvoimaloita Saudi-Arabiaan.

Edeläjällä, Barack Obamalla oli kahdeksan vuoden aikana niskassaan viisi kongressin tutkintaa (siirryt toiseen palveluun), mm. hyökkäyksestä Yhdysvaltain libyalaiseen konsulaattiin Benghazissa.

Vain kaksi presidenttiä on joutunut virkarikossyytteeseen Yhdysvalloissa: Andrew Johnson vuonna 1868 ja Bill Clinton vuonna 1998. Kumpaakaan ei tuomittu pois virastaan. Presidentti Richard Nixon erosi itse elokuussa 1974 ennen kuin häntä ehdittiin panna virkarikossyytteeseen.

Lue myös:

Analyysi: Raju siirto demokraateilta – se ei tähtää enempään eikä vähempään kuin Trumpin potkimiseen pihalle Valkoisesta talosta ja vielä käsiraudoissa

Tapaus Ukraina saattaa kampittaa Trumpin kovimman vastustajan, mutta viedä Trumpin oikeuteen – Mistä Ukraina-skandaalissa on kyse?