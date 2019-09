Helsinki pohtii autojen häätämistä keskustasta, Oslossa se on jo todellisuutta ja jakaa kaupunkilaiset kahteen leiriin

Oslo on poistanut kaikki pysäköintipaikat keskustan kaduilta.

OsloKeskustan lyhyellä Tordenskioldinkadulla on rauhallista. Kadun laidalla on terassi, jonka pöytiin nojailee pari nuorta miestä.

Kadun yli tallustelee puhelimiaan tuijottavia ihmisiä. Ohi sujahtaa polkupyöräilijöitä. Kauempaa risteyksestä kuuluu bussien jylinää.

Autoja matelee vain harvakseltaan. Kadun varsilla ei ole yhtään pysäköityä autoa.

Tordenskioldinkatu on osa Oslon autotonta keskustaa. Vielä pari vuotta sitten katu oli täynnä pysäköityjä autoja ja liikennettä.

Terassilla kahviaan ryystävä ohjelmoija Christian Dalsvaag on tyytyväinen muutoksiin.

– Parasta on se, että voi kävellä kaduilla. Voi pyöräillä tai ajaa potkulaudalla ilman että tarvitsee välittää autoista, Dalsvaag sanoo.

Viereisellä Roald Amundsenin kadulla lapsenlapsensa kanssa aikaa viettävä Torill Wiiger Torjesen on samaa mieltä.

– Autovapaa Oslo on aivan fantastinen. Pakokaasut vähenevät, liikenne vähenee, ja kaupunki on turvallisempi ja ympäristöystävällisempi, Wiiger Torjesen sanoo.

Torill Wiiger Torjesenin mielestä ilmansaasteet tekivät keskustasta hengenvaarallisen ennen autoilun rajoituksia. Thomas Thomassen

Oslo poisti pysäköinnin keskustasta

Yhä useampi Euroopan kaupunki on häätänyt autoliikennettä keskustastaan. Esimerkiksi Barcelona on luonut laajoja autottomia alueita korttelien väliin katuja sulkemalla Pariisi taas aikoo muutta suuren osan ydinkeskustaa autottomaksi (BBC).

Myös Helsinki pohtii, voisiko kävelykeskustaa laajentaa, vaikka keskustan alittava tunnelihanke kaatui SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton vastustukseen.

Oslo alkoi raivata tilaa kävelijöille jo 1980-luvulla, kun keskustan vieressä sijainneen sataman tilalle nousi kävelypainotteinen asuinalue. Samalla keskustan ja sataman välissä kulkenut autoväylä siirrettiin maan alle tunneliin.

Kaupungin keskustasta Oslo alkoi häätää autoja vuonna 2015, kun punavihreät puolueet voittivat kuntavaalit. Kaupunginhallitukseen noussut ympäristöpuolue vihreät oli luvannut tehdä keskustasta autottoman.

Leena Luotio / Yle

Autoilun rajoituksia on toteutettu vaiheittain. Kävely- ja joukkoliikennekatuja sekä pyöräteitä on ilmestynyt keskustaan vuosi vuodelta enemmän. Nykyään 1,3 neliökilometrin laajuisen keskusta-alueen läpi ei saa enää ajaa yksityisautolla.

Suurin muutos tapahtui viime vuonna, kun keskustan katujen varsilta poistettiin viimeisetkin tavalliset parkkipaikat. Nyt keskustan kaduille saavat pysäköidä ainoastaan tavarankuljettajat ja liikuntavammaisten taksit.

Yksityisautoille on tarjolla parkkitaloja ja -luolia alueen ulkopuolella.

Nämä pysäköintipaikat on varattu ainoastaan tavaroita kuljettaville autoille. Thomas Thomassen

Vastustajat inhoavat rajoituksia

Muutokset ovat jakaneet oslolaiset kahteen leiriin, joiden on vaikea ymmärtää toisiaan. Vastustajien on vaikea löytää mitään hyvää muutoksista.

– Tämä on täyttä hölmöilyä, sanoo parkkipaikkaa turhaan etsivä kiinteistökehittäjä Terje Tinholt sähköautonsa ratista.

Tinholtin mielestä autoilun rajoitukset perustuvat epärealistisiin kuvitelmiin siitä, että kaikki voisivat tulla keskustaan julkisilla liikennevälineillä. Hänen mukaansa bussit juuttuvat usein ruuhkaan, joten auto on monesti järkevämpi kulkuneuvo.

Terje Tinholt ihmettelee, miksi myös sähköautojen liikkumista rajoitetaan. Thomas Thomassen

– Tätä kannattavat idealistiset nuoret. He asuvat itse keskustassa ja ajelevat ratikalla hipsteriravintolasta lattekahvilaan. He eivät ymmärrä, kuinka hankalaa tämä on ennen kuin saavat itse lapsia.

Hän kertoo välttelevänsä nykyään keskustaa, koska sinne on vaikea jättää autoa. Hän asioi mieluummin nettikaupoissa tai kauppakeskuksissa, joihin on helppo jättää auto parkkiin.

Asiakaskadosta kertoo yrittäjä Azim Entezary, jonka pesula sijaitsee vain kahden korttelin päässä Oslon kaupungintalosta. Hänen mukaansa yrityksen vuotuinen liikevaihto on laskenut noin kolmanneksen sen jälkeen, kun parkkipaikat katosivat.

– Autoa tarvitsee, jos tuo meille häämekon tai puvun puhdistettavaksi, Entezary sanoo.

Pesulayrittäjä Azim Entezary ei pidä autotonta Osloa järkevänä hankeena. Thomas Thomassen

Entezary aikookin siirtää pesulansa pois keskustasta. Hänen mukaansa monet muutkin lähikorttelien kivijalkayrittäjät ovat samanlaisessa ahdingossa.

– Jos jatkamme näin, Oslon keskustasta tulee aavekaupunki, Entezary sanoo.

Kaupungin mukaan tasa-arvo edistyy

Autojen karkotus keskustasta on saanut kaupunkilaisten enemmistön tuen. Kaupungin teettämän kyselytutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 52 prosenttia oslolaisista haluaa mahdollisimman autottoman keskustan, kun sitä vastustaa 31 prosenttia.

Ympäristöpuolue vihreiden kaupunginvaltuutettu Sirin Hellvin Stav sanoo, että tavoitteena on luoda ihmisystävällinen kaupunki.

Ympäristöpuolue vihreiden Sirin Hellvin Stavin mukaan kaupunki ottaa arvostelun huomioon, kun se jatkaa autottomien alueiden suunnittelua. Thomas Thomassen

Hellvin Stavin mukaan Osloa on rakennettu vuosikymmeniä autojen ehdoilla. Suunta haluttiin muuttaa, koska autot tekevät kaduista vaarallisia, huonontavat ilmanlaatua ja lämmittävät ilmastoa.

Hellvin Stavin mukaan kyse on myös tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Vain kymmenesosa oslolaisista tulee keskustaan autolla. Autoilijat ovat keskimääräistä varakkaampia ja usein miehiä.

– Enemmistö käyttää pyörää tai julkisia. Haluamme antaa heille enemmän tilaa.

Hellvin Stav korostaa, että tarkoituksena on parantaa kaupunkiympäristön laatua. Keskustan autokaistojen ja pysäköintipaikkojen tilalla on penkkejä, istutuksia ja lasten leikkipaikkoja.

Poliittisen kentän toisella laidalla ollaan vastakkaista mieltä. Oikeistopopulistisen edistyspuolueen kaupunginvaltuutettu Camilla Wilhelmsen pitää etenkin pysäköintipaikkojen poistamista huonona päätöksenä. Sen takia huonosti liikkuva väestö ei pääse keskustaan, ja kivijalkakauppojen myynti kärsii.

– Eri puolilla Oslon keskustaa näkyy tyhjiä liiketiloja. Se ei ole normaalia, Wilhelmsen sanoo.

Edistyspuolueen Camilla Wilhelmsen mielestä kaupungin keskustaan pitäisi päästä myös yksityisautolla. Thomas Thomassen

Wilhelmsenin mielestä uudet värikkäät penkit ja muut katukalusteet eivät sovi keskustan arvorakennusten keskelle.

– Muutokset pitäisi tehdä laadukkaasti ja liike-elämää kuunnellen.

Vilkkaat autoväylät tunneliin

Oslon arkkitehtuuri- ja designkorkeakoulussa yliopistonlehtori Andreas Kalstveit kertoo, että autoton keskusta oli mahdollista toteuttaa, koska kaupunki on vähentänyt autoliikennettä alueella jo vuosikymmeniä.

Aiemmin keskustan vieressä kulki vilkas autoväylä, joka yhdisti itäisen ja läntisen kaupungin. Nyt autot kulkevat maan alla.

– Tärkein edellytys Oslon autottomalle keskustalle on tunneli, joka kulkee keskustan alla, Kalstveit sanoo.

Kalstveit ei ota kantaa Helsingin nyt jo kaatuneisiin tunnelisuunnitelmiin tai kävelykeskustan laajentamiseen. Kaupunkien maantiede määrittää, mitkä ratkaisut toimivat parhaiten.

Yliopistonlehtori Andreas Kalstveitin mukaan kävelypainotteiset kaupunginosat ovat pärjäneet hyvin maailmalla. Thomas Thomassen

Autottoman keskustan vaikutuksia Oslon elinkeinoelämään ei vielä tiedetä. Kalstveitin mukaan muutokset liikenteessä vaikuttavat varmasti yritysten asiakasvirtoihin. Kun vaihtaa auton julkisiin, tuttu liike ei enää ole näppärästi matkan varrella.

Toisaalta monissa kaupungeissa yksityisautoilun rajoitukset ovat tuoneet lisää ihmisiä keskustoihin. Autot vievät paljon tilaa, joten niiden häätäminen tuo tilaa muun muassa pyörille, busseille ja raitiovaunuille.

Autoton keskusta on ensimmäinen askel

Norjassa pidettiin kuntavaalit syyskuun alussa. Oslossa vaalit voitti ympäristöpuolue vihreät, joka nosti kannatustaan peräti seitsemän prosenttiyksikköä ja nousi valtuuston kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi työväenpuolueen ja konservatiivipuolue Høyren taakse.

Vaalituloksen perusteella vaikuttaa siltä, että Osloa johtaa jatkossakin punavihreä koalitio. Ympäristöpuolue vihreiden Sirin Hellvin Stavin mukaan nyt on nähty vasta ensimmäinen askel autottoman Oslon kehittämisessä.

– Haluamme tehdä tästä pysyvää. Haluamme tehdä kaikista keskustan kaduista sopivia jalankulkijoille ja pyöräilijöille, mutta myös hyötyliikenteelle ja julkiselle liikenteelle, Hellvin Stav sanoo.

Autoja ei ole tarkoitus häätää kaikkialta Oslosta. Hänen puolueensa ehdottaa silti autottomia alueita myös keskustan ulkopuolelle.

– On paljon tutkimusta siitä, että ihmiset haluavat autottomia katuja ja toreja myös omille asuinalueilleen, Hellvin Stav sanoo.

