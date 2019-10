Tänne miehet pakenevat – kurkista viiden tavallisen suomalaisen miehen miesluolaan

Tyypillistä miesluolaa ei ole, jokainen niistä on isäntänsä näköinen.

Miesluola – man cave – on miehen omalle tekemiselle ja viihtymiselle pyhitetty paikka, jonne naisilla ei lähtökohtaisesti ole asiaa.

Pyysimme tavallisia suomalaisia aikuisia miehiä esittelemään meille miesluolansa ja kertomaan ajatuksiaan elämästä nykypäivän Suomessa.

Vastauksia tuli useita kymmeniä. Niistä käy ilmi, että tyypillistä miesluolaa ei ole, vaan jokainen niistä on isäntänsä näköinen.

Vierailimme viidessä miesluolassa eri puolilla Suomea.

1) Uuran Shelli, Paltamo

Kaipuu teiden varsilta kadonneille lapsuuden ajan huoltoasemille näkyy selvästi Sami Korhosen miesluolassa. Huoltoasematavaraa pursuavaan huoneeseen Sami pakenee kiirettä, jatkuvaa ponnistelua ja älytöntä tavoitteidenasettelua.

2) Yksityinen tietokonemuseo, Klaukkala

Commodoret, Atarit, Spectravideot, Nintendot, Segat ja 1000 muuta peli- ja tietokonetta. Ata Tommiskan valtavassa miesluolassa on ne kaikki! Siellä voi palata aikaan, jossa elektroniikkapelit ja Pac-Man olivat jotain aivan uutta ja ihmeellistä.

3) Biljardia Raatteen tien tuntumassa, Suomussalmi

Pasi Junttilan miesluola sijaitsee legendaarisen Raatteen tien naapurissa. Metsästysteemainen luola on rakennettu entisen rajavartioaseman paksuseinäiseen kellariin. Seinällä komeilee villisian pää.

4) Runojen kirjoittamista itse rakennetussa hirsitalossa, Iniö

Miesluolassaan Tapani Heinonen laulaa, lukee kirjoja, mietiskelee ja kirjoittaa runoja. Pakopaikka sijaitsee Turun saaristossa talossa, jonka mies on rakentanut omin käsin.

5) Lätkäklupilla soi vanhan koulukunnan rokki, Renko

Jari Puontin miesluolan teema on HIFK ja lattiaan on maalattu Stadi. Paikka on turhan tiedon mestareiden estradi, jossa kerrotaan tarinoita, pelataan pelejä ja kuunnellaan vanhan koulukunnan rokkia.

Miesluolavierailuilla kävi ilmi, että suomalaiset miehet ovat halukkaita ja hyviä kertomaan syvällisistäkin ajatuksistaan sekä tunteistaan.

Kiitos jokaiselle kyselyymme vastanneelle ajatuksista ja pohdinnoista sekä kutsusta kylään, vaikkemme jokaiseen miesluolaan valitettavasti ehtineetkään!

Eläköön suomalainen mies!