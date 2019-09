Armeija tekee pojista yritysjohtajia? Suurimpien pörssiyhtiöiden johtajista merkittävä osa käynyt reserviupseerikoulun

Juttu on käännetty Svenska Ylen julkaisemasta artikkelista. Lue se täältä.

Armeija tekee pojista miehiä, väittää kulunut sananlasku. Mutta tekeekö armeija pojista menestyvien pörssiyhtiöiden johtajia?

Ainakin armeija ja etenkin reserviupseerikoulu (RUK) yhdistää suomalaista yritysjohtoa. Asia ilmenee Ylen kyselystä, jonka mukaan merkittävä osa suurimpien suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on saanut johtajakoulutusta varusmiespalveluksensa aikana.

Yle kysyi 31 suurimman pörssiin listautuneelta suomalaisyrityksen toimitusjohtajalta ovatko he suorittaneet asepalveluksen ja saaneet armeijassa johtajakoulutusta.

Kyselyyn vastasi 20 toimitusjohtajaa. Heistä 14 oli suorittanut asepalveluksen, joista jokainen oli saanut armeijassa jonkinasteista johtajakoulutusta. 13 toimitusjohtajaa suorittanut reserviupseerikoulun (RUK).

Kaksi vastanneista oli naisia, joilla ei ollut mahdollisuutta johtajakoulutuksen suorittamiseen (naisten vapaaehtoinen asepalvelus tuli mahdolliseksi 1995). Kaksi vastaajista oli ulkomaalaisia ja kaksi oli vapautettu asepalveluksesta.

Asevelvollisista ja palveluskelpoisista jokainen oli siis pyrkinyt johtajakoulutukseen.

Kyselyn vastaanottaneet pörssiyhtiöt: Ahlstrom Munksjö, Kemira, Metsä Board, Outokumpu, Great Enso, UPM-Kymmene,Cargotec, Huhtamäki, KONE, Konecranes, Metso, Uponor, Valmet, Wärtsilä, YIT ,Fiskars, Nokian Renkaat, Orion, Terveystalo, Finnair, Kesko, Sanoma, Citycon, Kojamo, Nordea, Sampo, Nokia, Tieto, DNA, Elisa, Fortum

Kuitupohjoisia materiaaleja valmistavan Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja Hans Sohlström kävi reserviupseerikoulun Haminassa. Reservin yliluutnantti pitää kokemusta hyödyllisenä. Siellä oppi johtamisen perusteet, hän sanoo.

– Meitä koulutettiin johtamaan tilanteissa, joissa kaikki olivat enemmän tai vähemmän väsyneitä ja fyysisesti kuormittuneita. Se oli hyvä kokemus.

Armeija on monelle korkeaan asemaan päätyneelle ensikosketus muiden johtamiseen. Lääkeyhtiö Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalaiselle armeijan johtajakoulutus opetti, että käskyttämiseen tarvitaan muutakin kuin sotilasarvo.

– Opimme nopeasti, että muita ei saanut motivoitua vain siksi koska olit itse korkeammalla hierarkiassa.

"Verkostot ovat kaiken A ja O". Konsulttiyhitö LMI:n johtajakonsultti Susanne Ehrnrooth

Konsulttiyhtiö LMI:n johtajakonsultti Susanne Ehrnrooth ei ole yllättynyt siitä, että armeijan johtajakoulun käyneet menestyvät yritysmaailmassa. Ernroothin mukaan hyväksi johtajaksi ei synnytä, vaan nimenomaan kouluttaudutaan.

– Se (armeijan johtajakoulu) osoittaa, että sinulla on jo varusmiehenä halua ja edellytykset johtamiseen.

Lisäksi reserviupseerikoulu on erinomainen paikka tutustua muihin johtajiksi pyrkiviin. Tällaisten sosiaalisten verkostojen luominen on yhä tärkeämpää yritysmaailmassa, Ehrnrooth sanoo.

– Verkostot ovat kaiken A ja O. Sen varaan kaikki rakentuu.

Reserviupseerikurssin johtaja, everstiluutnantti Timo Hänninen on tietoinen siitä, että moni suomalainen yritysjohtaja tai ministeri on käynyt reserviupseerikoulun. Hänen mielestään yhteys on ymmärrettävä.

– Armeijan johtajakoulutus on ainutlaatuinen. Samaa ei voi kokea siviilissä.

Millaisia johtajantaitoja armeijassa sitten vaalitaan? Hännisen mukaan tärkeää on yhteistyökyky, ammattimaisuus ja hyvän esimerkin näyttäminen.

– Meillä on ehkä kliseinen kuva siitä millaista johtaminen on armeijassa. Pääperiaate on, että johtaminen armeijassa ja siviilielämässä on samanlaista.