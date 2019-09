Porvoon ampumisten tutkinnanjohtaja Ylelle: "Poliisi ei vetänyt liipasimesta, monessa muussa maassa poliisi olisi ampunut"

Yle kertoi jo aiemmin, että poliisi ei käyttänyt asetta silloin, kun poliisipartio joutui ampumisen kohteeksi Porvoon teollisuusalueella.

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisin tekemät tekniset tutkimukset ja kuulustelut ovat nyt osoittaneet, että poliisi ei käyttänyt asetta Porvoon ampumisissa eikä myöskään Pirkanmaalla, jossa Granholmin veljekset otettiin kiinni.

– Liipasimesta ei ole vedetty, sanoo tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-aho Ylelle.

Poliisin mukaan Porvoossa ja Pirkanmaalla ammuttiin yhteensä kymmeniä laukauksia.

– Olihan se aikamoinen keikka molemmissa päissä. Poliisi on voinut selviytyä ilman yhtään laukausta. Samalla epäillyt on saatu kiinni sillä tavalla, etteivät he eivätkä ulkopuoliset ole loukkaantuneet. Tämä on lajissaan maailmanennätys, Huhta-aho sanoo.

Poliisi oli yhteydessä epäiltyjen isään heti maanantaina sen jälkeen, kun Granholmin veljekset oli otettu kiinni sunnuntai-iltana.

– Olimme veljesten isään yhteydessä jo silloin maanantaina. Yksi ensimmäisiä viestejä oli poliisin suuntaan, että isä oli hyvillään, että poliisi on tällä tavalla tilanteen hoitanut.

Porvoon ampumisten tutkintaa johtava Huhta-aho sanoo Ylelle, että monessa muussa maassa olisi toimittu toisin kuin Suomessa.

– Monessa muussa poliisi olisi ampunut vastaavassa tilanteessa, sanoo Kimmo Huhta-aho.

– Voisitko kuvitella, että jos olisimme Saksassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa tai Tanskassa, että he olisivat hengissä, Huhta-aho kysyy.

Huhta-ahon mukaan Suomi on kansana harkitsevaa. Hänen mukaansa myös viranomaistoiminta oli hyvin harkittua Porvoon ampumisten yhteydessä.

Poliisin mukaan Porvoon ampumisten tutkinnassa on parhaillaan rauhallisempi vaihe.

– Meillä on nyt aikaa ja mahdollisuuksia harkita sitä, mitä on tehty ja mitä on vielä tekemättä.

Poliisi on tehnyt kuulusteluja, mutta ei halua avata niiden sisältöä.

Poliisi on vaitonainen edelleen myös motiivista.

– Meillä on ajatuksia motiivista, mutta koska työ on kesken ja ajatukset eivät välttämättä ole oikeita, niistä on turha julkisuudessa tässä vaiheessa vielä keskustella.

