Ympäristöjärjestö yritti pysäyttää loistoristeilijän lähdön Helsingin Länsisatamassa – meloivat kajakeilla jättiläisen kylkeen

Ympäristöjärjestö Elokapina yritti pysäyttää loistoristeilijä Queen Elizabethin lähtöä Helsingin Länsisatamasta.

Queen Elisabethin iratautui sataman laiturista keskiviikkona kello 17.00, mutta matkanteko lähti liikkeelle hitaasti. Ympäristöjärjestön aktivistit ympäröivät risteilijän kajakeilla.

Lautta jäi odottamaan lähes tunniksi satama-alueelle, kun Merivartioston alukset poimivat mielenosoittajat kyytiinsä.

– Haluamme kiinnittää toiminnalla huomiota ympäristö- ja ilmastokriisiin, sanoo Elokapina-järjestön jäsen Elina Kauppila Ylelle.

Länsisatamassa oli yhteensä yhdeksän aktivistia, jotka ympäröivät aluksen. Queen Elizabeth yritti vähitellen lipua kauemmaksi satamasta.

Lopulta ristelijä pääsi satamasta matkaan vähän vaille kuusi, eli noin tunti suunnitellun lähtöajan jälkeen.

Elokapina on osa kansainvälistä verkostoa

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction rebellion -ryhmää, joka on tehnyt näyttäviä mielenilmauksia ympäri maailmaa.

Lontoossa tuhannet miehet, naiset ja lapset pysäyttivät liikenteen marraskuussa 2018 istumalla viidellä kaupungin keskustan sillalla. Kymmeniä ihmisiä pidätettiin tempauksen takia.

Extenction rebellionin sivujen mukaan ryhmällä on satoja paikallisia ryhmiä ympäri maailmaa.

Ryhmän ideana on tehdä näyttäviä tempauksia, joilla aiheutetaan häiriötä, mutta niissä ei käytetä väkivaltaa. Tempauksilla ryhmä pyrkii kolmeen tavoitteeseen.

Hallitusten on järjestön mukaan ”kerrottava totuus ekologisesta hätätilasta”, hiilineutraalius on saavutettava vuoteen 2025 mennessä ja demokraattisesti valitut kansankokoukset on asetettava valvomaan päästötavoitteiden toteutumista.

Antti Rinteen (sd.) hallitus tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Elokapina on toiminut Suomessa marraskuusta 2018 lähtien.