Valkoisen talon versio Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien puhelinkeskustelusta heinäkuussa

Puhelusta on käännetty se osa, (siirryt toiseen palveluun) jossa Trump ottaa esille demokraatti Joe Bidenin ja hänen poikansa Hunter Bidenin työn ukrainalaisessa kaasuyhtiössä. Hakasulkeissa on toimituksen lisäämiä selvennyksiä henkilöistä, joita puhelussa on mainittu.

Presidentti Trump: Kuulin, että teillä oli taitava syyttäjä [valtionsyyttäjä Viktor Šokin, erotettu maaliskuussa 2016], joka on epäreilusti siirretty pois tehtävästään. Monet puhuvat hänestä ja hänen erottamisestaan ja siitä, kuinka asiaan on sekaantunut pahoja ihmisiä.

(Rudy) Giuliani [Trumpin henkikökohtainen asianajaja] on kunnioitettu mies, hän oli New Yorkin pormestari – toivon, että hän soittaisi sinulle. Pyydän, että hän ja oikeusministeri William Barr soittaisivat sinulle. Rudy on taitava kaveri ja tuntee kuviot. Jos voisit puhua hänelle, niin se olisi hyvä juttu.

Yhdysvaltain edellinen suurlähettiläs, se nainen, oli heikko tapaus. Hän tunsi siellä hankalia kavereita – haluan vain, että tiedät tämän.

Ja sitten toinen asia: On paljon puhuttu (Joe) Bidenin pojasta, siitä, että hän pysäytti tutkinnan [koskien kaasuyhtiö Burisman korruptiotutkintaa] ja että monet halusivat saada siitä tietoja. Joten kaikki mitä saat siitä selville oikeusministerin kanssa olisi hienoa. Biden kerskaili sillä, että hän keskeytti tutkinnan, joten jos voit vilkaista sitä... minusta tämä kuulostaa kammottavalta.

Presidentti Zelenskyi: Haluaisin kertoa sinulle syyttäjästä. Ensinnäkin ymmärrän asian ja tunnen kuvion. Koska olemme voittaneet parlamentissa ehdottoman enemmistön, niin seuraava syyttäjä tulee olemaan sataprosenttisesti minun ehdokkaani, jonka parlamentti hyväksyy ja hän tule aloittamaan työnsä uutena syyttäjänä syyskuussa.

Hän (nainen tai mies) perehtyy asiaan, etenkin yhtiöön, josta mainitsit. Tapauksen tutkinnassa on kyse siitä, että palautetaan luottamus, joten pidämme tästä huolta ja jatkamme tutkintaa.

Tämän lisäksi pyytäisin ystävällisesti, jos teillä on mitään lisätietoja, joita voitte toimittaa meille, se auttaisi tutkinnassa, jotta voimme varmistaa, että voimme huolehtia oikeuden toteutumisesta maassamme, liittyen Ukrainan Yhdysvaltain suurlähettilääseen [tekstissä on ilmeisesti virhe, Zelenskyi tarkoittanee Yhdysvaltain suurlähettilästä Ukrainassa, jota Trump aiemmin puhelussa arvosteli].

Muistaakseni hänen nimensä on Ivanovich [Marie L. Yovanovitch, suurlähettiläs 2016 –2019].

On hyvä, että olet ensimmäinen, joka kertoi minulle,että hän oli heikko suurlähettiläs. Olen kanssasi sataprosenttisesti samaa mieltä. Hänen asenteensa minua kohtaan oli kaikkea muuta kuin hyvää, sillä hän ihannoi edellistä presidenttiä [Petro Porošenko] ja oli hänen puolellaan. Hän ei hyväksynyt minua uudeksi presidentiksi.

Presidentti Trump: Hyvä, hän joutuu käymään läpi muutamia juttuja. Pyydän Giuliania soittamaan sinulle ja pidän huolen, että oikeusministeri Barr soittaa ja käydään tämä juttu läpi pohjia myöten. Olen varma, että saat asiat selville. Kuulin, että syyttäjää kohdeltiin kaltoin, hän oli reilu kaveri, joten paljon onnea vaan kaikessa työssä.

Teidän [Ukrainan] talous tulee kohenemaan ja paranemaan, otaksun niin. Teillä on paljon voimavaroja. Se on hieno maa. Minulla on paljon ukrainalaisia ystäviä, uskomattomia ihmisiä.

Puhelu jatkuu vielä jonkin aikaa. Presidentit sanovat toisilleen kohteliaisuuksia ja vierailukutsuja.

