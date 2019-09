Lonkeron voimalla syntyy anekdootteja ja menestyselokuvia – Markus Selinin elämäkerta on rehellinen kuvaus pienten ja suurten tarinoiden miehestä

– Antaa mennä vaan. Niin kuin elämäkin on mennyt.

Ystävällinen ääni vakuuttaa puhelimessa, ettei hän hermoile elämäkertansa julkistusta edeltävänä päivänä.

Markus Selin – perustuu tositapahtumiin on täynnä polveilevia tarinoita elämästä monialayrittäjänä ja menestyselokuvien tuottajana. Kirja vilisee anekdootteja Suomen elokuva-alalta.

– En osaa jännittää. Sitä on tehty niin kauan, ja sen kanssa on menty niin kuin on sovittu, johtamansa Solar Filmsin päämajalle Helsingin Lauttasaareen ajava Markus Selin toteaa.

Elämäkerran kirjoittaja, Helsingin Sanomien elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen on tehnyt perinpohjaista työtä tarinoiden äärellä. Äänessä ovat Selinin lisäksi työkaverit, ystävät, tuttavat ja lähipiiri, muun muassa Renny Harlin, Aleksi Mäkelä ja Jasper Pääkkönen.

Selinin tarinassa on liuta ylä- ja alamäkiä. Päähenkilö ei murehdi vanhoja, vaan suuntaa katseensa mieluummin tulevaan – riskejä kaihtamatta. Usein tuottaja luottaa yksinkertaisesti pelisilmäänsä ja intuitioonsa.

– Monia mahdollisuuksia on tullut eteen, ja olen lähtenyt mukaan, jos olen kokenut ne mielenkiintoisiksi, hän selittää.

Elämäkerrassa käydään huolella läpi ohjaaja Aleksi Mäkelän (kuvassa) ja Markus Selinin pitkää yhteistaivalta. Välillä sukset ovat olleet ristissä, mutta nyt välit ovat taas kunnossa. Mäkelä ohjasi syksyllä ensi-iltansa saaneen Olen suomalainen -elokuvan. Jani Saikko / Yle

Lonkeron voimalla, kunhan työt sujuvat

Selin pahoittelee lyhyttä keskeytystä haastattelussa. Hän parkkeeraa matkan varrella ostamaan kaksi askia vihreää tupakkaa. Mukaan olisi voinut tarttua myös lonkeroa.

Kosteat illanvietot ovat merkittävä osa Selinin elämäntapaa. Esimerkiksi Jasper Pääkkösen kanssa Selin on joskus sopinut työsopimuksen ehdoista taksissa matkalla yökerhosta jatkoille. Kättä päälle.

– Moni asia on saanut alkunsa illanvietoissa, 59-vuotias Selin sanoo.

Selinin periaatteisiin kuuluukin, että työnteko sujuu paremmin, kun kemiat kohtaavat myös yksityiselämässä. Tuottaja Petteri Ahomaa toteaa kirjassa, ettei lähtö nuorena poikana Solariin töihin ollut ehkä se terveellisin vaihtoehto.

– Olihan siinä kaikki ovet auki, oli festivaalia ja vip-juhlia. Siihen porukkaan pitää kuulua, koska se eräällä tavalla kuuluu siihen luovaan prosessiin.

Selin vuonna 2002. Vuotta aiemmin hän oli tutustunut Jasper Pääkköseen, vuotta myöhemmin sai ensi-iltansa Pahat pojat. Mari Lahti / AOP

Selin tähdentää, että porukkaan voi kuulua, vaikkei olisi alkoholin perään.

– Se on jokaisen oma päätös, lähteäkö dokaamaan vai ei. Mukana on paljon porukkaa, jotka eivät juo.

Selin kokee vetävänsä tarvittaessa oikeista nyöreistä myös silloin, kun kysymys on alkoholista. Kymmenkunta ystävää ja työntekijää on päätynyt myllyhoitoon eli Minnesota-mallin katkaisuhoitoon Selinin saattelemina.

– Kun tehdään yhdessä, se ei ole pelkkää työntekoa. Myös yksityiselämien on hyvä osua kohdilleen. Siihen kuuluu myös välittäminen, Selin toteaa.

Selin kokee, että hänellä on pysynyt homma hanskassa.

– Olenhan mä käyttänyt paljon elämässäni alkoholia, vähemmänkin olisi varmaan voinut, mutta elossa tässä keikutaan ilman suurempia vaivoja. En ole ollut kohtuukäyttäjä, mutta töitä se ei ole häirinnyt. Siinä menee raja, Selin avaa periaatteitaan.

Keppostelija henkeen ja vereen

Usein kosteat illat ovat kepposten värittämiä. Selin rakastaa piloja nuoruutensa suuren sankarin, Blues Brothers -rämäpään John Belushin hengessä.

Joskus on meinannut mennä liian pitkälle. Kun Selin nelikymppisenä muka lainasi luksuslaivan kirjastosta pornoelokuvia arvovaltaisten naisvieraiden nimillä ja repi matkustajien kirjoista viimeisiä sivuja irti, hänet uhattiin jättää seuraavaan satamaan. Tempauksia todisti muun muassa Francis Ford Coppola.

Nuorempana Selin näki mahdollisuuden Geena Davisin ja Renny Harlinin hääjuhlissa. Selin asensi häävuoteen läheisyyteen kuutisenkymmentä herätyskelloa piippaamaan kolmen minuutin välein. Davisia jäynä oli naurattanut, Harlinin huumori oli ollut koetuksella.

Renny Harlin ja Geena Davis kuvattuna vuonna 1995. AOP

Yhtä kaikki, seuraavana päivänä Harlin kosti Selinille tönäisemällä tämän ykköset päällä uima-altaaseen. Syntyi kaaos, jossa moni vieras, myös pappi, löysi itsensä altaasta.

Amerikkalaiset silmäätekevät katselivat touhua epäuskoisina. Sylvester Stallone pakeni tarinan mukaan paikalta.

Jasper Pääkkönen todisti Selinin keppostelua heti ensitapaamisella kesällä 2001. Seurueen pitkä päivä kääntyi yöksi ja känneiksi. Lopulta pystyssä olivat enää Pääkkönen ja Selin, joka alkoi tussata sammuneiden naamoja täyteen alapäähuumoria.

Pääkkönen kuvaa tapaa Selinin koodiksi.

– Vaikka alkoholi oli monesti vahvasti läsnä erilaisissa tilanteissa, siihen liittyi aina Markuksen tahdittamana kirjoittamaton sääntö, että jokaisen pitää pitää juominen kontrollissa ja huolehtia käytöksestään, ja jos ei huolehdi, niin siitä rankaistiin niin, että naama oli täynnä permanent-tussia. Se oli varmaan jollain tavalla tarpeellinenkin pelote, että ihmiset pitivät juomistaan kontrollissa, sillä Markushan pystyy tunnetusti juomaan huomattavia määriä alkoholia, Pääkkönen kertoo kirjassa.

Selin ei vieläkään sano Mannerheimille lopullisesti ei

Selin kertoo elämäkerrassaan avoimesti myös vastoinkäymisistä. Niistä ylivoimaisesti merkittävin on Mannerheim-elokuva, jota ei koskaan tehty.

– Jälkeen päin ajatellen olisi pitänyt viheltää peli poikki aiemmin, mutta se ei ole helppoa.

Aikaa kului 15 vuotta, rahaa paloi miljoonia. Omistaan Selin on kertonut menettäneensä kovan onnen projektissa 1,3 miljoonaa euroa.

Selin kokee tragedian ensisijaisesti ihmisten kautta ja osoittaa syyttävän sormen itseensä.

– Ajattele vaikka puvustaja Marjatta Nissistä, ajattele näyttelijä Mikko Nousiaista, ajattele Rennyä, puhumattakaan meistä muista, jotka haaskattiin sen elokuvan vuoksi monta muuta mahdollisuutta.

Vuonna 2010 Mannerheim-elokuvaprojekti oli jo kokenut kovia, mutta tuotanto puski eteenpäin. Mauri Ratilainen / AOP

Rytäkässä menivät välit poikki Renny Harlinin kanssa. Kaksikko ei pitänyt yhteyttä kolmeen vuoteen, mutta nyt parivaljakko on taas yhdessä. Uusi alku otettiin ryyppäämällä Kämpin aulabaarissa ja Harlinin hotellihuoneessa kesällä 2018.

– Koen, että tauko tuuletti välejämme aika hyvin. On helpompaa olla kaveri, kun ei olla puhuttu joka päivä puhelimessa.

Nyt kaksikolla on suunnitteilla ainakin kiinalaisrahoitteinen kauhuelokuva sekä draamaelokuva kansainvälisille markkinoille.

– Vielä ei ole mitään julkistettavaa, koska ei olla niiden kanssa päästy eteenpäin. Renny tulee torstaina käymään Suomessa, niin käymme taas hankkeita läpi.

Selinin tuottamaa Mannerheim-elokuvaa tuskin koskaan nähdään, mutta takaportti on yhä auki.

– Aina on vaikea sanoa lopullisesti ei. Aika näyttää.

Haaveena Hollywood – muttei enää

Selin on elämäkertaprojektin myötä kerrannut vanhoja ja huomannut pitävänsä siitä: mitä kaikkea onkaan tullut tehtyä.

– Hyviä muistoja on paljon, hän toteaa.

Monissa tilanteissa matka on päämäärää tärkeämpi. Uransa alkutaipaleella monialayrittäjä on työskennellyt elokuvien videolevittäjänä ja kirjoittanut eroottisia lukijakirjeitä pornolehtiin.

Vapaana toimittajana Selin tehtaili juorujuttuja ja haastatteli silmäätekeviä, aloittelevana moniosaajana hänestä tuli myös Kata Kärkkäisen manageri. Selin työskenteli Nintendon maahantuojana ja perusti huvipuisto Planet Fun Funin.

Parikymppisenä oli haaveena valloittaa Hollywood. Sitä elokuvateatterisuvussa kasvanut Selin yritti elokuvalla Jäätävä polte eli Born American (1986). Päärooliin kiinnitetty Chuck Norris vetäytyi pestistä rahoitusongelmien vuoksi. Tilalle saatiin hänen poikansa Mike Norris, jolla ei ollut näyttelijänkokemusta.

Suomessa elokuva jäi neuvostovastaisena sensuurin hampaisiin, mikä oli aikansa kulttuuriskandaali, mutta Yhdysvalloissa tuli jonkin verran menestystä. Oikeuksia myytiin kymmeniin maihin, mutta ongelmana oli, ettei kukaan ollut enää kiinnostunut nuorista suomalaistekijöistä. Tuotot menivät Yhdysvalloissa muihin taskuihin.

Ohjaaja Renny Harlinille avautui elokuvan myötä tie Hollywoodiin, mutta Selin päätti palata Suomeen kokeiltuaan siipiään Amerikassa.

Onko nykyinen yhteistyö Harlinin kanssa osa kesken jäänyttä Amerikan-valloitusta? Vieläkö Selinillä on haaveissa tuottaa täysverinen Hollywood-elokuva?

– Ei ole mitään sellaista. Uskon vain siihen, että haluan tehdä elokuvia niin kauan kuin ihmiset haluavat niitä nähdä. Sitten kun sanotaan ei, niin pitää miettiä uudestaan, Selin sanoo.

Solarin toimitusjohtaja Jukka Helle kuvaa elämäkerrassa Selinin intuitiota: "Markuksen raivopäinen riskinotto, tiedostettu ja tiedostamatonkin, on varsinkin uran alkuaikoina ollut huikeaa." Jari Kovalainen / Yle

Vuonna 1999 Selin lopetti karhukirjeiden avaamisen

Selinin tuottamia menestyselokuvia ovat Häjyt (1999), Levottomat (2000), Pahat pojat (2003), Matti (2005), Mielensäpahoittaja (2014), Luokkakokous (2015) ja hiljattain julkaistu Olen suomalainen.

Huteja ovat olleet Mannerheim-katastrofin lisäksi muun muassa Lordi-yhtyeen tähdittämä kauhuelokuva Dark Floors (2008).

Katsojia Suomen elokuvateattereissa Selinin elokuvilla on yhteensä yli kahdeksan miljoonaa. Sillä irtoaa jalusta kotimaisella elokuva-alalla ja suomalaisessa kulttuurihistoriassa.

Nousukiidon aikana päälle painoi velkataakka. Velkoja oli syntynyt muun muassa Planet Fun Funista ja Jäätävä polte -elokuvan yhteydessä koetusta konkurssista. Chuck Norrisin poika ja veli olivat eläneet Suomessa Selinin laskuun.

Vuonna 2007 tanskalainen viihdejätti Egmont ja sen elokuvayhtiö Nordisk Film osti määräysvallan eli 50,1 prosenttia Solar Filmsistä. Kauppahinta oli Selinin osalta 1,8 miljoonaa euroa. Ari Lahti / AOP

Vuonna 2009 Selin tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja 100 000 euron korvauksiin. Oikeuden mukaan Selin ei huolehtinut veloistaan, vaan salasi omistustaan Solar Filmsissä ja otti kulukorvauksia palkkana.

Selin oli lopettanut karhukirjeiden avaamisen vuonna 1999. Velkaa oli silloin oikeuden mukaan neljä miljoonaa markkaa eli nykyrahassa noin 900 000 euroa.

Nyt Selin suhtautuu aiheeseen huolettomasti.

– Totta kai se on raskasta lähteä miinukselta, mutta en ole sitä jälkeen päin jaksanut miettiä. Turha menneitä on murehtia.

Vaikeuksista on selvitty osaltaan siksi, että Selin on aina ollut monessa mukana.

– Liiketoimintaa oli muuallakin kuin elokuvissa. Oli siunaus, etten ollut vain yhden alan kimpussa.

Sittemmin Selin tunnetaan myös ravintolabisneksistään. Selinin ja Pääkkösen perustama nettikasino myytiin 2010-luvulla 59 miljoonalla eurolla. Kaksikon osuuksia ei elämäkertakaan paljasta.

Piikki Matti Vanhaselle

Kirja on täynnä välähdyksiä suomalaisen elokuvan lähihistoriasta, jonka laineet lyövät yli rajojen. Sävy on elämänmakuinen ja lojaali, mutta toisinaan anekdootit ovat piikikkäitä.

Osansa saa Matti Vanhanen, joka ei suostunut pääministerinä tekemään Selinin kanssa sinunkauppoja. Selin paljastaa kirjassa, kuinka pääministeri vietteli Jussi-juhlan kulisseissa näyttelijää luokseen Nurmijärvelle. Mikrofoni oli ollut auki ja ääni tullut studio-ohjaajan kuulokkeisiin, sillä seuraavaksi pääministeri ja näyttelijä astelivat lavalle jakamaan palkintoa.

Markus Selin, Jasper Pääkkönen, Mikko Kouki, Aku Louhimies, Paavo Westerberg ja Sulevi Peltola Jussi-gaalassa vuonna 2006. Ari Lahti / AOP

Valtiovarainministeri Petteri Orpoon Selin törmäsi taannoin Turussa, joka on tuottajan suosikkikaupunkeja. Yhteiskuvahan tapaamisesta jokirannan penkillä oli otettava, mutta ministerin esikunta toivoi, että lonkero pantaisiin siksi aikaa piiloon.

Kun Cheek-elokuvan tekijät pyysivät Seliniltä leikkausvaiheessa mielidettä, he saivat mitä tilasivat. Selin lateli näkemästään suorat sanat.

– Mä ainakin olisin iloinen, jos saisin apua pyydettäessä rehellisiä vastauksia. Jos kehuu ravintolassa huonoa ruokaa, se on kaikille huono asia, Selin avaa periaatteitaan.

Yösyöttö-elokuvan (2017) julkaisun aikoihin Selinillä meni sukset ristiin Finnkinon kanssa. Elokuva sai ensi-iltansa pienemmissä elokuvateattereissa. Selinin mielestä Finnkino käytti markkina-asemaansa väärin sanelemalla uudet ehdot rahanjaosta.

– Sitä ei voinut hyväksyä, koska moni muukin olisi joutunut sen sitten hyväksymään, Selin toteaa.

Selinin tapauksessa asioilla on tapana järjestyä. Riita oli taputeltu ennen vuodenvaihdetta.

– Nyt ollaan seesteisessä tilassa ja yhteistyö toimii hyvin.

Selin on sitä mieltä, että Suomen elokuva-alalla kilpailijoita pitää kunnioittaa ja tarvittaessa auttaa. Tuottaja pistää kortensa kekoon antamalla kirjan sivuilla konkreettisia ohjeita käsikirjoittajille ja pitchaajille. Ainakaan Selinille ei kannata tarjota käsikirjoitusta, jos hänet näkee sattumalta baarissa.

– Multa kysyttiin ohjeita ja heittelin niitä lonkalta, Selin huvittuu.

– Hyvä, jos joku saa niistä hyötyä tai hyvät naurut.