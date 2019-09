Töihin palanneessa Britannian parlamentissa käytiin kalmanhajuinen väittely – “Zombiehallitus “ja “kuollut parlamentti” ottivat mittaa toisistaan

LONTOO Brexit on tehnyt Britanniasta ennalta-arvaamattoman maan – mutta kansanedustajien kiihkeä väittely loi tänään tutun ja turvallisen tunnelman.

– Tämä on kuollut parlamentti. Sillä ei ole moraalista oikeutusta istua näillä penkeillä, jyrisi hallitusta edustava kruununjuristi Geoffrey Cox.

Cox suuntasi sanansa oppositiolle, joka ei halua lähteä ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin.

Oppositiojohtaja Jeremy Corbynin mukaan kuolleet elävät löytyvät kuitenkin hallituksen penkiltä.

– Maalla on zombiehallitus ja zombiepääministeri, joka täytyy poistaa virasta sopivaan aikaan, Corbyn vastasi

Opposition pulssi sykkii vahvempana

Oppositiojohtaja Jeremy Corbyn oli lähimpänä totuutta töihin palanneen parlamentin kalmanhajuisessa kiistelyssä.

Parlamentti kokonaisuudessaan ei suinkaan ole kuollut. Se heräsi korkeimman oikeuden herättämänä eilen eloon hallituksen tahdosta huolimatta.

Oppositio osoitti jo ennen parlamentin jäädytysyritystä elinvoimansa säätämällä lain, jonka mukaan pääministeri Boris Johnsonin täytyy hakea EU-erolle jatkoaikaa, jos brexit-sopimukseen ei päästä.

Töihin palattuaan parlamentti voi entistä paremmin valvoa, että Johnson myös noudattaa kyseistä lakia.

Boris Johnsonin hallitus on puolestaan eilisen korkeimman oikeuden tuomion jälkeen henkihievereissä. Oikeus ei syyttänyt Johnsonia suoraan valehtelusta, mutta kauaskaan se ei jäänyt sanoessaan, että “parlamentin jäädyttämiseen ei ollut mitään syytä, varsinkaan hyvää syytä”.

Pääministeri Boris Johnson lähdössä virka-asunnoltaan parlamenttiin keskiviikko-iltana. Will Oliver / EPA

Ryvetetyn Johnsonin pelastaa ainoastaan se, että hän saattaisi mielipidetutkimusten mukaan edelleen yltää hiuksenhienoon voittoon, jos hän saisi toivomansa ennenaikaiset vaalit.

Uudet vaalit voisivat tuoda elonkipinän

Korkeimman oikeuden päätös parlamentin istuntotauon perumisesta oli voitto brittiläiselle demokratialle. Eduskunnan jäädytyksen vuoksi kansanedustajat “eivät olisi voineet valvoa hallituksen toimintaa kansallisesti kriittisenä aikana”, kuten oikeus perusteli.

Kansanedustajien paluu työpaikalleen ei kuitenkaan tuo itsessään tuo brexit-pattitilanteen ratkaisuja yhtään lähemmäksi.

Oppositio on oikeassa siinä, että maassa on zombiehallitus, sillä konservatiivien oma enemmistö maan parlamentissa on tätä nykyä entistäkin kauempana erojen ja parlamenttiryhmästä erottamisien vuoksi.

EU:n on vaikea neuvotella elävän kuolleen kanssa – mutta se ei voi myöskään neuvotella opposition kanssa.

Siksi näyttää todennäköiseltä, että brexit-päivämäärää lykätään yli lokakuun lopun takarajan. Näin maassa voitaisiin järjestää uudet vaalit ja valtaan voisi päästä kenties jopa neuvottelukykyinen hallitus.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on sanonut olevansa valmis vaaleihin heti, kun on takuuvarmaa, että Britannia ei eroa EU:sta ilman sopimusta 31. päivä lokakuuta.

Vaikka kuka tietää mitä elävien kuolleiden brexit-maassa tapahtuu. Onhan pääministeri Johnson sanonut olevan mieluummin “kuolleena ojassa”, kuin hakevansa EU-erolle lisäaikaa.

