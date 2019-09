Eränkävijät-sarjasta kansainvälinen versio – oululaiselle tuotantoyhtiölle maailmanlaajuinen jakelusopimus

Ylellä nähdyn suositun Eränkävijät-sarjan kehittänyt oululainen NTRNZ media sekä Pohjoismaiden suurin tv-oikeuksien jakelija NordicWorld ovat allekirjoittaneet maailmanlaajuisen jakelusopimuksen.

Sopimus kattaa Eränkävijät: Alpeilta Arktiselle -sarjan kaksi tuotantokautta. Sarjan kansainvälinen nimi on Love of the Wild - From the Alps to the Arctic. Suomen oikeudet säilyvät sarjan alkuperäisellä tilaajalla Ylellä.

Sarjaa on kuvattu syksystä 2018 asti kuudessa Euroopan maassa. Sarjan päähenkilöt tulevat viidestä maasta. Sarjassa liikutaan esimerkiksi Euroopan suurimmilla vuorilla ja järvillä sekä sateisimmissa kolkissa. Sarjassa ovat mukana myös Kultainen Venla -voittajat Aki Huhtanen sekä Äijä-koira Kilpisjärveltä.

– Sarjan kehittäminen on aloitettu jo syksyllä 2017. Harva pystyy ymmärtämään millaisen työmäärän takana sen valmistuminen on, kertoo NTRNZ median perustaja ja sarjan vastaava tuottaja Teemu Hostikka.

Sarja perustuu palkittuun suomalaiseen Eränkävijät-sarjaan. Kansainvälisen version jaksot ovat tunnin mittaisia.

– Eränkävijät -sarjan kansainvälinen tuotanto on aukomassa ovia suomalaisille sisällöille maailmalla. Tuore sopimus antaa uskoa siihen, että myös suomalaiset asiasisällöt voivat levitä maailmalle kuten draamasisällöt ovat jo omalta osaltaan tehneet. Haluamme olla tätä pioneerityötä mahdollistamassa, kertoo tuotannon alunperin Ylelle hankkinut tilaaja Timo Järvi.

Suomessa sarja starttaa 29. joulukuuta Yle Areenassa ja TV 1:llä.

