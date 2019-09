Kotkassa louhitaan yli 30 jalkapallokentän kokoista aluetta Suomen suurinta biojalostamoa varten – UPM vasta selvittää, rakennetaanko sitä

Kotkan kaupunki on varannut tontin UPM:lle biojalostamoa varten Mussalon satamasta.

Kotkan kaupunki on varannut tontin UPM:lle biojalostamoa varten Mussalon satamasta. HaminaKotka Satama Oy

Kotkan kaupunki on alkanut valmistella tonttia metsäyhtiö UPM:lle Suomen suurinta biojalostamoa varten. UPM selvittää ensi vuoteen asti, voiko tontille rakentaa biojalostamon.

Uuden jalostamon vuosituotanto olisi viisinkertainen yhtiön ensimmäiseen UPM Lappeenrannan biojalostamoon verrattuna. Kotkassa olisi tarkoitus valmistaa noin 500 000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita ja biopohjaisia raaka-aineita kemianteollisuuden käyttöön.

Yksi vaihtoehto sijoituspaikaksi oli Lappeenranta, jolloin uusi jalostamo olisi rakennettu nykyisen UPM:n biojalostamon viereen Kaukaan tehdasalueelle.

Kotka osoittautui kuitenkin Lappeenrantaa edullisemmaksi vaihtoehdoksi hyvien merikuljetusten ansiosta. Lappeenrannan sataman ympärivuotisen käytön estää Saimaan kanavan sulkeutuminen talvikuukausien ajaksi.

Kotkan kaupunki on varannut biojalostamoa varten noin 30 hehtaarin tontin Mussalon sataman alueelta. Tontti sijaitsee Palaslahden teollisuusalueella, entisellä Pohjolan Voiman voimalaitoksen alueella.

Tontin vuokraamista koskevan esisopimuksen mukaan kaupunki on sitoutunut täyttämään Palaslahden loppuosan.

Rekkaralli alkaa tänä syksynä

Mussalossa on alettu louhia tällä viikolla maata tontin täyttämistä varten. Lisää maa-ainesta aletaan kuljettaa Pyhtäältä ja Haminasta näillä näkymin lokakuun puolivälistä lähtien. Alueelle ajaa silloin joka arkipäivä noin 70 rekkaa päivässä maaliskuuhun asti. Tontti valmistunee toukokuun loppuun mennessä.

Kotkan kaupunki maksaa tontin valmistelusta kahdeksan miljoonaa euroa.

Toteutuessaan biojalostamohankkeen on arvioitu työllistävän rakentamisaikana 1500 henkilöä ja tuotannon aikana 150 henkilöä. Arvio tontista saatavista vuokratuloista on noin miljoona euroa vuodessa. Vuokrasopimusaika on 20 vuotta.

UPM ei ole vielä päättänyt biojalostamon rakentamisesta Kotkaan.

– Kehitystyö jatkuu ensi vuoden puolelle, kertoo UPM Biopolttoaineiden kehityksestä vastaava johtaja Petri Kukkonen.

Kaupungin mukaan tonttiin sijoitetut rahat eivät mene hukkaan, vaikka UPM ei rakentaisikaan Mussaloon.

– Uskon, että sinne on tulijoita. Alue tulee joka tapauksessa teolliseen käyttöön satamasidonnaista toimintaa varten, sanoo Kotkan maankäyttöinsinööri Tom Masalin.

Kotkan biojalostamo käyttäisi raaka-aineena metsän hakkuutähteitä sekä Uruguayssa viljeltävää brassica carinataa, joka on ravinnoksi kelpaamaton öljykasvi.