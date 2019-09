Kiinan-matka yhdessä isän kanssa, korruptioepäilyjä ja kokaiinia – pojan tekemisissä on ruodittavaa, eikä se ole Joe Bidenin eduksi

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin perhe on otsikoissa ympäri maailman.

Syynä ovat Joe Bidenin pojan bisneskuviot, joita Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää sinnikkäästi tuoda esiin päähaastajansa tuhoamiseksi.

49-vuotias Hunter Biden on lakimies ja lobbari, jolla on myös kuoppaisa yksityiselämä päihdeongelmineen.

Mutta mikä Hunter Bidenin tekemisissä voi tahrata hänen isänsä vaalikampanjan?

Isän kanssa Kiinaan

Kenties merkittävimmät intressiristiriidat liittyvät Hunter Bidenin bisneksiin Ukrainassa ja Kiinassa.

Kun Joe Biden vuonna 2013 lensi Kiinaan varapresidenttinä tapaamaan maan johtoa, Hunter lähti isänsä mukaan. Hunter oli tuolloin mukana BHR Partners -nimisessä säätiössä, jossa oli sekä kiinalaisia että yhdysvaltalaisia liikemiehiä.

Pekingissä Hunterin kerrotaan järjestäneen lyhyen tapaamisen hänen omissa bisneksissään mukana olleen kiinalaisen liikemiehen ja varapresidentin välille. Hunter itse on ihmetellyt The New Yorkerin mukaan (siirryt toiseen palveluun), miten voisi matkustaa toiselle puolelle maailmaa tapaamatta bisneskumppaneitaan.

Trump on väittänyt Hunterin tehneen rahaa miljoonien eurojen edestä Kiina-bisneksissään. Muun muassa sanomalehti The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) on todistanut Trumpin väitteet valheellisiksi.

Bisnesvierailu Kiinaan yhdessä varapresidenttinä toimineen isän kanssa antaa kuitenkin aihetta epäillä, hyötyikö Hunter isänsä asemasta.

Hulppeapalkkainen lakimiehen pesti ukrainalaisfirmassa

Toinen esiin noussut asia on Hunterin hulppeapalkkainen pesti ukrainalaisessa Burisma-kaasuyhtiössä ja hänen isänsä toimet yhtiön korruptiotutkinnassa.

Vuonna 2014 Hunter aloitti työt suuressa kaasuyhtiössä, jota epäiltiin rahanpesusta. Tapausta tutki Ukrainan yleinen syyttäjä Viktor Šokin, jonka on myöhemmin epäilty itsekin olleen osa korruptiokoneistoa.

Varapresidenttinä toiminut Joe Biden kertoi Ukrainan-vierailullaan vuonna 2016, ettei Ukrainalle luvattuja lainatakuita heru, jos korruptio jatkaa rehottamistaan.

Šokin väistyi ja kymmenen kuukauden päästä hänen seuraajansa lopetti Burisma-yhtiön tutkinnan tuloksettomana.

Trump väittää Joe Bidenin suojelleen poikaansa kiristämällä korruptiotutkinnalle uuden tutkijan, vaikka monet arvioivat varapresidentin vain halunneen kunnollisen selvityksen. Lisää Ukrainaan liittyvän skandaalin yksityiskohdista voit lukea tästä jutusta.

Palkattiinko Hunter putsaamaan firman maine?

Ukrainan presidentin Petro Porošenkon valtakaudella sekä ministereinä että talouden johtotehtävissä työskenteli paljon ulkomaalaisia. Tavoitteena oli vahvistaa Ukrainan suhteita länteen ja purkaa korruptiota.

Myös Hunter Bidenin palkkaaminen Burismaan oli ruotsalaislehti Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) mukaan yritys putsata firman korruptoitunut maine Ukrainan vuoden 2014 vallankumouksen jälkeen.

Heinäkuisessa puhelussaan Trump pyysi Ukrainan nykyistä presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä tutkimaan Bidenin toimia Ukrainassa. Zelenskyi joutui ikävään välikäteen, sillä hänellä ei ole ollut tekemistä Burismaan liittyvien sotkujen kanssa.

Hunter Biden lopetti työnsä yrityksessä alkuvuonna 2019. Hän ei tiettävästi ole ollut talousrikostutkinnan kohteena, mutta hänen bisneskuvioidensa saama julkisuus on omiaan tuhrimaan Joe-isän vaalikampanjaa.

Kokaiinia ja seksisuhteita

Myös Hunterin yksityiselämän sotkuissa riittää ruodittavaa. Värikkäistä vaiheista kertoo muun muassa lehti The New Yorker (siirryt toiseen palveluun) perusteellisessa artikkelissaan.

Hunter Biden on kärsinyt vakavista päihdeongelmista.

Vuonna 2013 hän oli saanut paikan Norfolkin laivaston reserviyksiköstä, kun hänen virtsanäytteensä paljasti kokaiinijäämiä. Hunter kertoi saaneensa kokaiinia vahingossa. Hänellä kuitenkin tiedettiin käyttäneen huumeita aiemminkin. Lopulta Hunter itse irtisanoutui asemastaan.

Hunter Biden ja hänen silloinen vaimonsa Kathleen Buhle Biden maaliskuussa 2012. Kuvassa pariskunta saapuu Valkoiseen taloon illalliselle, joka järjestettiin Britannian pääministeri David Cameronin kunniaksi. Rex Features / AOP

Hunterin holtittoman alkoholinkäytön kerrotaan olevan osasyy avioeroon. Oikeudessa vuonna 2016 ex-vaimo Kathleen Buhle Biden vaati, että Hunterin varat pitäisi jäädyttää, koska rahat menevät muuten maksullisen seuran ja päihteiden hankkimiseen.

Sittemmin Hunterilla on The New Yorkerin mukaan ollut suhde kuolleen veljensä Beau Bidenin leskeen. Lisäksi arkansasilainen nainen on haastanut Hunterin oikeuteen saadakseen elatusapua lapsesta, jonka isä Hunter naisen mukaan on.

Yhdysvaltain presidentinvaalit pidetään marraskuussa 2020. Hunterin isää Joe Bidenia pidetään demokraattien kärkinimenä puolueen presidenttiehdokkuuteen.

