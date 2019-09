Matti Nykäsen hyppyrimäestä Jyväskylässä tulee valoteos ja muistomerkki: "Hän siellä valona hyppää"

Video on nopeutettu, kokonaisuus kestää todellisuudessa noin kolme minuuttia. Video: Petri Aaltonen / Yle

Nykäselle on tekeillä Jyväskylään valoteoksen lisäksi myös fyysinen muistomerkki.

Matti Nykäsen hyppyrimäki Jyväskylän Laajavuoressa saa pysyvän valaistuksen. Valaistus on ohjelmoitava, eli sitä voidaan muunnella vaikkapa vaihtamalla valaistuksen väritystä juhlapäivien mukaan.

Perusvalaistus on nimeltään hyppääjä. Siinä turkoosinsininen valo kiipeää ylös torniin, siirtyy hyppypaikalle ja laskee mäen.

– Sen jälkeen ikään kuin yleisö kohahtaa, ja valaistus luo revontulien ja lumisateen tuntua. Olemme halunneet tällä tuoda Matti Nykäsen muiston mukaan, hän siellä valona hyppää, kuvailee Valon kaupunki -hankkeen koordinaattori Elisa Hillgen.

Hyppyrimäki on näkyvä elementti Jyväskylän horisontissa. Valoteoksen on tarkoitus korostaa maisemaa, mutta se kulminoituu Nykäseen.

Matti Nykäsen mäki talviasussa. Jarkko Riikonen / Yle

Projekti mäen valaisemiseksi alkoi jo ennen Nykäsen kuolemaa. Kun hän kuoli, suunnitelmia muutettiin.

– Maamerkin valaistuksesta tuli enemmänkin kunnianosoitus, siinä vaiheessa muotoutui hyppääjän konsepti, Hillgen sanoo.

Nykäsen mäen valaistus on osa Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtumaa. Se järjestetään tänä vuonna 14. kertaa. Tapahtuma keräsi viime vuonna yli sata tuhatta kävijää.

Nykäselle on Jyväskylään valmisteilla myös fyysinen muistomerkki, johon on pyydetty luonnosta kuudelta taiteilijalta. Määräaika luonnoksille on 15. lokakuuta.