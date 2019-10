Sähkötupakointi tappaa Yhdysvalloissa - onko Suomessa varautuminen parempaa? Kysy tässä terveydenhuollon asiantuntijoilta, he vastaavat kello 13-15

Ihmisiä polttamassa sähkötupakkaa New Yorkissa. Kuvan henkilöt eivät liity uutiseen.

Sähkötupakointi, 2000-luvulla levinnyt muoti-ilmiö, nousi elokuussa otsikoihin. Yhdysvalloissa sähkösavukkeiden käyttöön liitettiin selittämättömiä keuhkosairauksia.

Sairaudet ovat vaatineet ihmishenkiä, ja esiin on noussut keskustelu sähkötupakan kieltämisestä. Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio kielsi syyskuussa maustettujen sähkötupakoiden myynnin.

Asiantuntija Otto Ruokolainen (THL) ja neuvotteleva virkamies Meri Paavola (STM). Otto Ruokolainen, Meri Paavola, Petteri Sopanen / Yle

Tämän jutun kommenttipalstalla voit tehdä asiantuntijoille kysymyksiä siitä, onko sähkötupakointia aiheellista rajoittaa, ja millä perusteilla sellaiseen olisi syytä mennä - vai olisiko?

Kysymyksiin vastaavat neuvotteleva virkamies Meri Paavola Sosiaali- ja terveysministeriöstä, sekä asiantuntija Otto Ruokolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

"Nuorille on puhjennut rajuja keuhkokuumeita"

Terveydenhuollon erikoislääkäri Kristiina Patja muistuttaa, että sähkötupakan markkinoinnin tarkoitus on ollut saada uusi sukupolvi nikotiiniriippuvaiseksi.

– Sähkötupakka esiteltiin vähemmän haitallisena, vaikka sen vaikutuksia ei oltu kunnolla tutkittu, sanoo hän ja vertaa tulokasta kevytsavukkeisiin ja nuuskaan.

Yhdysvalloissa alkaneen epidemian taustalla on sähkötupakoinnin laajuus Eurooppaan verrattuna, vertaa Patja.

– Sähkösavukkeet yleistyivät vuosina 2009-2011, eli nyt on käsillä ensimmäinen sukupolvi joka on käyttänyt sitä viitisen vuotta tai enemmän. Nuorille, muuten perusterveille aikuisille on puhjennut outoja, rajuja keuhkokuumeita.

Patja huomauttaa, että lääkäritkään eivät heti voineet oivaltaa mistä on kysymys: – Kun näitä todettiin useampi tapaus, ymmärrettiin että kyseessä on sähkötupakoinnin aiheuttama epidemia. Se lähti liikkeelle elo-syyskuussa, mutta tapauksia on saattanut olla aiemminkin.

Massa jyllää, kiteyttää Kristiina Patja: – Sähkötupakoinnin laajuus Yhdysvalloissa on auttanut lääkäreitä määrittämään outojen keuhkosairauksien syyn.

Lisäksi Yhdysvalloissa on saatavilla makunesteitä, jotka Euroopassa on kielletty.

Sähkösavukkeita maustetaan erilaisilla makunesteillä. Sini Järnström / Yle

"Muut tupakkatuotteet eivät käyttäydy näin"

– Kannabinoidiset öljyt ja sähkösavukkeet ovat pahin yhdistelmä, ja Yhdysvalloissa huumekulttuuri on toinen kuin Euroopassa, muistuttaa Kristiina Patja. – Juju on siinä että muut tupakkatuotteet eivät käyttäydy näin. Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä mistä tässä uudessa ilmiössä on kyse.

Suomalaisetkaan sähkösavukkeen käyttäjät eivät voi hengähtää helpotuksesta: - Voi olla että meilläkin on näitä vakavia tapauksia, joihin ei ole vielä havahduttu.

Sähkötupakoinnista lääketieteelliseltä kannalta voit lukea tästä (siirryt toiseen palveluun). Otto Ruokolaisen blogitekstit löydät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Tämän jutun kommenttiosastossa voit tehdä sähkötupakointiin liittyviä kysymyksiä. Kommenttiosasto on auki jo nyt, ja asiantuntijat vastaavat kysymyksiin kello 13-15. Mitä haluat tietää?

Keskusteluun osallistumiseen tarvitset Yle-tunnuksen.