Presidentti Trumpin virkarikostutkinnan keskelle joutunut Ukraina on sodan runtelema valtio, jossa korruptio rehottaa

Yhdysvalloissa demokraattien ja presidentti Donald Trumpin uusimman yhteenoton keskelle joutunut Ukraina on hauras maa, jossa on heikko oikeusjärjestelmä.

Vaikka yleinen mielenkiinto Itä-Ukrainan sotaan on hiipunut, taistelut jatkuvat ja Venäjän voimakkaasti tukemat kapinallisjoukot valvovat laajoja alueita. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin tarkkailijat kertovat joka päivä (siirryt toiseen palveluun) lukuisista tulitaukorikkomuksista.

Ukraina näyttää myös menettäneen Krimin niemimaan. Krimin miehitys ja alueen liittäminen Venäjään sai muun muassa EU:n määräämään Venäjälle pakotteita. Mutta nyt EU:n piirissä alkaa kuulua ääniä Venäjän-suhteiden normalisoimisen puolesta (siirryt toiseen palveluun). Tosin pakotteiden pikaisesta purkamisesta ei ole viitteitä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin saapumassa elokuussa Krimillä pidettyyn moottoripyöräilijoiden kokoontumiseen Krimin paikallisjohtajan Sergei Aksenovin kanssa. Krimin menetys oli kova isku Ukrainalle.

Ongelmana sitkeä korruptio

Ukrainan sisäinen kehitys on monessa suhteessa ollut kompuroivaa viime vuosien vaikeissa oloissa. Korruptio rehottaa ja oikeusjärjestelmän uudistaminen on kesken.

Presidentti Donald Trumpin ja demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin kiistan keskiössä ovat väitteet yrityksistä vaikuttaa Ukrainaan ja sen oikeusjärjestelmään.

Trump ja hänen lähipiirinsä ovat syyttäneet Barack Obaman kaudella varapresidenttinä toiminutta Bideniä yrityksistä suojella Hunter-poikaansa Ukrainan viranomaisten korruptiotutkinnalta. Hunter Biden on ollut mukana korruptiosyytösten kohteeksi joutuneen kaasuyhtiön johdossa.

Suurin kohu koskee puhelua, jossa presidentti Trumpin on tulkittu taivuttelevan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä ohjeistamaan Ukrainan oikeusjärjestelmää tutkimaan uudestaan Hunter Bidenin edesottamuksia Ukrainassa. Demokraattien mukaan Trump on syyllistynyt vakavaan virka-asemansa väärinkäyttöön. Trump ja myös Ukrainan hallituksen edustajat ovat kiistäneet painostusväitteet.

Ikävä yllätys Ukrainan presidentille

Kasvavassa poliittisessa paineessa Valkoinen talo julkaisi tekstin puhelusta (siirryt toiseen palveluun), jossa Trump mainitsee Bidenin poikaan liittyvän tutkinnan ja toivoo Ukrainalta yhteistyötä. Juuri ennen Trumpin yhteistyöpyyntöä Ukrainan presidentti otti esille kysymyksen yhdysvaltalaisten panssarintorjunta-aseiden toimituksista.

Ukrainan presidentille tuli ilmeisesti ikävänä yllätyksenä, että Valkoisen talon julkaisemassa tekstissä olivat mukana myös hänen kommenttinsa.

Heinäkuun lopussa käydyssä puhelinkeskustelussa Zelenskyi muun muassa vakuuttaa Trumpille, että nimitettävä uusi valtionsyyttäjä on sataprosenttisesti hänen miehensä tai naisensa. Lausunto antaa vaikutelman, että uusi syyttäjä on presidentin käskettävissä. Tässä Zelenskyi ilmeisesti jatkaa edeltäjiensä viitoittamalla tiellä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui YES-konferenssin 2. avajaisistunnossa Kiovassa, Ukrainassa, 13. syyskuuta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

– Kaikki Ukrainan presidentit ilman poikkeusta ovat pyrkineet siihen, että valtionsyyttäjä on heidän miehensä, politiikan asiantuntija Volodymyr Fesenko sanoo.

Hän johtaa kiovalaista Penta-tutkimuslaitosta.

Fesenko muistuttaa, että Zelenskyin edeltäjä Petro Porošenko nimitti valtionsyyttäjäksi puolueensa edustajan, jolla ei ollut edes vaadittua oikeustieteen tutkintoa.

– Tämä on Ukrainan politiikan perinne. Ikävä kyllä Zelenskyi ajattelee tämän perinteen mukaisesti.

Fesenko arvioi, että keskustelun julkaisun vaikutus jää Ukrainassa paljon pienemmäksi kuin Yhdysvalloissa.

– Se voi johtaa Zelenskyin kritisoimiseen, mutta kritiikkiä esittävät ne, jotka jo aiemmin arvostelivat häntä. Voi olla, että arvostellaan joitakin fraaseja tuossa keskustelussa, mutta Zelenskyin suosioon tuo julkaistu keskustelu ei vaikuta.

Fesenko katsoo, että Yhdysvaltain presidentin painostus ei ole mikään suuri sensaatio.

– Ei ole ensimmäinen kerta, kun toisen maan johtaja painostaa Ukrainan presidenttiä, Fesenko sanoo.

Hän muistuttaa, että Yhdysvallat painosti Ukrainaa luopumaan ydinaseista Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja 1990-luvun lopulla pysyttäytymään sivussa Iranin ydinvoimalahankkeesta.

Oikeusjärjestelmässä paljon murheita

Ukrainan oikeusjärjestelmä heijastaa maan haurasta tilaa. Eri maiden oikeusvaltiokehitystä seuraavan yhdysvaltalaisen World Justice Project (siirryt toiseen palveluun) -järjestön mukaan Ukrainan oikeusjärjestelmän tila on sinänsä osoittanut hienoisia parantumisen merkkejä viime vuosina. Verrattuna muihin Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maihin Ukraina on 13 maan joukossa sijalla 7.

Varsin moniongelmaisen verrokkiryhmän paras maa on Georgia ja ryhmän heikoin Turkki, jossa oikeusjärjestelmä on hyvin pitkälle menettänyt riippumattomuutensa. Kaiken kaikkiaan vertailuun on kerätty tietoja 126 maasta, joiden joukossa Ukraina on sijalla 77.

Oikeusvaltiovertailussa on mukana myös hallinnon avoimuus ja perusoikeudet. Näissä Ukraina pärjää suhteellisen hyvin. Korruptio on kuitenkin laajamittaista. Korruptio-ongelma koskee myös tuomioistuinten toimintaa, jossa on muutenkin edelleen vakavia puutteita.

Itä-Ukrainan rintamalinjat ovat pysyneet paikoillaan pitkään, mutta väkivalta jatkuu. Yle Uutisgrafiikka

"Suurin apu olisi loppu sodalle"

Samalla kun presidentti Trump näyttäisi toivovan, että Ukrainan korruptoituneesta oikeusjärjestelmästä löytyisi vetoapua vuoden 2020 presidentinvaaleihin Yhdysvallat on samaisen oikeusjärjestelmän uudistamisen merkittävä tukija. Kiovalaisen New Europe -ajatuspajan johtaja Aljona Hetmantšuk toivoi New York Times -lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että Ukrainan presidentti nyt voisi näyttää presidentti Trumpille, että sijoitukset riippumattoman oikeusjärjestelmän luomiseen eivät olleet turhia.

– Jos Trump haluaa Ukrainan tukea kampanjalleen, hänen tulisi varmistaa, että Itä-Ukrainan sota saadaan loppumaan ehdoilla, jotka myös Ukrainan kansa voi hyväksyä, Hetmantšuk kirjoittaa.

