Tuhatta 40–55-vuotiasta miestä uhkaa työttömyys puutteellisten digitaitojen takia – mikä avuksi?

Digitalisaatio luo paljon uusia teknologioita ja asioita, joita tulisi opetella työelämässä pärjätäkseen. Muodissa oleva itseohjautuvuuden malli tuo työttömyysuhan varjon monien ylle.

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA:n mukaan vuosina 2018–2020 noin tuhat 40–55-vuotiasta miestä uhkaa menettää työnsä digitalisaation takia.

Sosped-säätiön Feeniks-hankkeen hankepäällikkö Miikka Vuorinen toteaa Radio Suomen päivässä, että arvioiden mukaan noin kolmannes kohderyhmän miehistä ei näe teknologiaa mahdollisuutena. Osa heistä saattaa kokea sen jopa uhkaavana.

– Olemme kuulleet töitä vaihtaneista taksikuskeista, joille taksiuudistusten tuomat uudet ohjelmat olivat liian haastavia, ja myyjistä, jotka eivät ole ottaneet haltuun digitaalista markkinointia.

Vuorisen mukaan helposti ajatellaan, että vanhoilla opeillamenestyy vielä tänäkin päivänä.

– Sitten kun pitäisi oppia uusia taitoja, he eivät enää pärjääkään työssä.

Sosped-säätiön Feeniks-hanke pyrkii auttamaan 40–55-vuotiaita miehiä, jotka ovat pudonneet digiloikan kyydistä. Heistä koulutetaan mentoreita, jotka lähetetään miesten harrastusporukoihin ja miesvaltaisiin työyhteisöihin.

Yksi mentoreista on Martti Vakkala. Hän ryhtyi mentoriksi huomattuaan kuuluvansa hankkeen kohderyhmään ikänsä ja digiosaamisen perusteella. Hänen työsuhteensa oli päättymässä ja työnantajalta saama palaute auttoi häntä tekemään päätöksen mentoriksi kouluttautumisesta.

– Työnantajan mukaan en osannut käyttää sosiaalista mediaa työn sisällön hyödyntämiseen, Vakkala avaa.

Mentorit antavat vertaistukea

Vakkalan mukaan suomalaisilla miehillä on korostuneen haasteellista verkostoitua mihinkään muuhun kuin urheiluseuraan.

– Suomalaisen miehen kynnys pyytää apua työasioissa on iso. Naisilla on matalampi kynnys pyytää neuvoa ja myöntää, etten osaa tätä juttua. Tunnistan myös itsessäni halun selvitä asiasta ennemmin kuin myöntään olevani kuutamolla, Vakkala kertoo.

Vuorisen mukaan isoin kysymys on, että miten tavoitetaan sellaiset henkilöt, jotka häpeävät myöntää osaamattomuutensa.

– Tämän takia vertaistuki on tärkeää. Hankkeen kautta työpaikoille tulee miehiä, jotka kertovat etteivät he hallinneet esimerkiksi sosiaalista mediaa. He kannustavat muita opettelemaan somea ja digitaalista markkinointia, Vuorinen kertoo.

Hankkeen tavoitteena on auttaa työttömyysuhan alla olevia miehiä, jotka meinaavat tai ovat jo jääneet digisyrjäytyneiksi.

– Oppimiseen liittyvä keskustelu ei olisi nykyisenlaista, jos työpaikoilla vallitsisi toisenlainen oppimisen kulttuuri. Työympäristöjen pitäisi pystyä puhumaan vaikeista asioista ja rohkaisemaan työntekijöitään ottamaan haltuun uusia asioita, Vuorinen toteaa.