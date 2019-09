Ylen Eero Hyvösestä Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja

Eero Hyvönen on parhaillaan Ylen Metropolitoimituksen päällikkö.

JSN:n tehtävänä on puolustaa sanan- ja julkaisemien vapautta ja tulkita hyvää journalistista tapaa.

Julkisen sanan neuvoston uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Eero Hyvönen. Tehtävä on päätoiminen.

– Media-ala ja JSN elävät luottamuksesta siihen, että sananvapautta käytetään reilusti. Ytimessä on ihmisten oikeus tietää ja saada totuudenmukaista tietoa. Sen edistämisessä riittää työtä, vaikka Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä mittauksissa, Hyvönen sanoo JSN:n tiedotteessa.

Hyvönen on parhaillaan Ylen Metropolitoimituksen ja Suomi-deskin päällikkö. Aiemmin hän on ollut päätoimittajana Helsingin Sanomissa, Nelonen Mediassa, Radio Cityssä ja Ylioppilaslehdessä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti.

60-vuotiaan Hyvösen kausi JSN:n peräsimessä kestää neljä vuotta. Tehtävään haki 11 halukasta. Nykyinen puheenjohtaja Elina Grundström kertoi jo toukokuussa, ettei hae jatkokaudelle.

Julkisen sanan neuvosto (siirryt toiseen palveluun) on tiedotusvälineiden itse perustama elin.

Tuomioistuin JSN ei ole, eikä se käytä julkista valtaa.