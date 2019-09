Esteri Koski-Lammi, 101, fanittaa kotikaupunkinsa koripallojoukkuetta – voiton kunniaksi huikka konjakkia

Karhubasketin ikifani Esteri Koski-Lammi on jo nostanut konjakkipullon pöydälle siltä varaa, että kotikaupungin joukkue voittaa europelin. Pelivaiheet hän käy aina läpi poikansa Simon kanssa.

Kaksinkertaisella koripallon suomenmestarilla Karhubasketilla on jälleen tänään torstaina jännät paikat europeleissä. Joukkue taistelee kotikentällään Kauhajoella puolalaista Torunia vastaan. Karhu voitti viime viikolla valkovenäläisen Minskin ja selvitti tiensä Mestarien liigan toiselle kierrokselle.

Jännät paikat ovat myös 101-vuotiaalla, kauhajokelaisella Esteri Koski-Lammilla. Hän on Karhubasketin ikifani.

– Olen seurannut lajia vuosikymmeniä, koska poikani Simo pelasi koripalloa koulupojasta asti. Vaikka Simo on lopettanut pelaamisen jo ajat sitten, koripallo on jäänyt elämääni ja sitä on pakko jollain tavoin katsoa tai seurata.

Mummot eturivissä

Vaikka Karhubasketin ikifani lähtee yhä edelleen päivittäiselle, noin kilometrin kävelylenkilleen, ei hän enää jaksa lähteä paikan päälle kauhajokelaisten kotipeleihin.

Me mummot istuimme eturivissä ja taputimme aina, kun Kauhajoki sai korin. Esteri Koski-Lammi

– Aika kauan kävimme Alli Loukon kanssa seuraamassa pelejä. Me mummot istuimme eturivissä ja taputimme aina, kun Kauhajoki sai korin.

Esteri Koski-Lammi seuraa Karhubasketin ottelumenestystä Korisliigassa tekstiteeveen välityksellä. Liigakauden alkaessa hän odottaa näkevänsä lajia myös televisio-ohjelmista, vaikka näkö on jo heikko. Europelitulokset välittyvät pojalta.

– Olen närkästynyt, jos Karhu häviää, mutta hirveän onnellinen jos voittaa.

Jälkipelit pojan kanssa

Esteri Koski-Lammi käy pelit jälkikäteen läpi poikansa kanssa. Simo Koski-Lammi joko poikkeaa äitinsä luokse pelin jälkeen tai vähintäänkin soittaa.

– Äidillä on kyllä aika hyvät hoksottimet, vaikka hän ei edes kunnolla näekään. Äiti ikään kuin näkee pelin kulun, kun kuvailen hänelle, miten kolmoset tippuivat tai miten voitto perustui hyvään puolustukseen.

Kun äiti aloittaa, että "mitä ne nyt menivät häviämään", minulla täytyy olla heti vastaus. Simo Koski-Lammi

Poika saa selittää äidilleen erityisesti tappion syitä – tosin hävittyjä otteluita ei viime vuosina ole kovin usein eteen tullut.

– Kun äiti aloittaa, että "mitä ne nyt menivät häviämään", minulla täytyy olla heti vastaus. Yleensä päädymme siihen, että meillä on saattanut olla loukkaantumisia tai siihen, että vastustajan heitot vain kulkivat. Vastustajallekin täytyy antaa kunnioitus ja silloin ei selittelyihin ole paljon varaa, Simo Koski-Lammi hymyilee.

"Kolmoset" innostavat

Esteri Koski-Lammi kertoo, että hänellä on korkeasta iästään huolimatta vielä hyvin koripallon säännöt "hanskassa".

– Vielä pysyn mukana, mutta katsotaan kuinka kauan.

Esteri nauttii peleissä erityisesti "kolmosista".

– Koripallossa minua kiehtoo se vauhti. Se on nopeatempoista. Ja se pelaajien taito heittää koreja, etenkin kolmosia. Hurraan aina täällä, jos joku kauhajokelainen saa kolmosen. Pitkästä matkasta tehty kori tuo pisteitä.

Eikä Karhubasketin ikifania haittaa sekään, että koripallokentällä vilistää komeita miehiä.

– Kyllä heidän liikkeitään ja heittojaan ihailee. Komeita miehiähän ne pelimiehet ovat yleensä kaikki – ja pitkiä!

Voiton kunniaksi toistuva tapa

Kun Karhubasket voittaa ottelun, ikifani toistaa kauan jatkuneen tapansa. Hän kävelee – nykyään rollaattorin tuella – keittiön kaapilleen, avaa konjakkipullon, ottaa huikan voiton kunniaksi ja hurraa Kauhajoelle.

– Teen sen silloinkin, kun joitain muita lajeja on voitettu ja Maamme-laulu soi. Ei sitä ole kovin usein viime aikoina tapahtunut.

Esteri Koski-Lammin avatussa konjakkipullossa riittää vielä monta huikkaa kotijoukkueen voittojen kunniaksi. Vieressä seisoo pahvipaketissa avaamatonkin pullo.

– Lastenlapset ostivat joululahjaksi!