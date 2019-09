Jatkuuko Lapin matkailun kasvu, kun pakettimatkat eivät kiinnosta? Yksittäisten turistien tavoittaminen on viisasten kivi, jota kaikki etsivät

Lapland - The North of Finland

Valmismatkayhtiö Thomas Cookin konkurssi kertoo matkailualan muutoksesta. Lapin matkailussakin turistit on jatkossa entistä enemmän tavoitettava yksilöllisesti, kun pakettimatkojen osuus vähenee.

Markkinointihaasteet kasvavat Lapin matkailussa, kun omatoimimatkailu lisääntyy. Avainasemassa on digimarkkinointi.

Ison matkanjärjestäjän, Thomas Cookin konkurssi kertoo matkailumarkkinoiden muuttuneesta ja muuttuvasta tilanteesta. Pakettimatkoja ostetaan nykyisin vähemmän kuin aiemmin ja lomamatka räätälöidään yhä useammin useiden eri nettifirmojen kautta.

Lennot ostetaan halpalentoyhtiöltä, majoitus toisesta nettifirmasta ja kolmannesta ohjelmapalvelut. Se on arkipäivää jo Lapin matkailussa.

– Tarkka tilastotietoa meillä ei tästä vielä ole, mutta kyllä se on selvästi kasvanut. Sanotaan näin, että se on tätä globaalia, kasvavaa trendiä selvästi, joka näkyy myös Lapissa, kertoo House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

Lappi ei ole kansainvälisessä matkailussa poikkeus, ihmisten matkustustottumuksiin ja niistä kumpuaviin haasteisiin pyritään matkailumaailmassa löytämään ratkaisuja.

Valmismatkajärjestäjät ovat tällä hetkellä vaikeuksissa ja suuri selvänäkijä ei tarvitse olla, kun voi ennustaa, että omatoimimatkailu kasvaa entisestään myös tulevaisuudessa.

Tunnettuuden ja näkyvyyden merkitys kasvaa

Lapin matkailualan yrityksissä mietitään kuumeisesti, kuinka muuttuvassa tilanteessa markkinoidaan, kun asiakaskunta pirstaloituu. Omatoimimatkailun lisääntyessä yritykset joutuvat miettimään uusia keinoja markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan.

– Tärkeää on huolehtia, koska ihmiset varaavat matkoja itsenäisesti netistä, että Lapin matkailutuotteet ovat hyvin esillä ja ennen kaikkea, että ne pystytään helposti myös sieltä ostamaan. Tärkeää on edellisessä, että meidän yhteiset kanavat ja yrityksen kanavat toimivat, miettii toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

Lapin matkailuyrityksissä valmistaudutaan muuttuvaan tilanteeseen, kun valmismatkailijoiden määrät tulevaisuudessa todennäköisimmin entisestään vähenevät. Lapland Hotelsin toimitusjohtajan Ari Vuorentaustan mukaan matkailuyrittäjien vastuu kasvaa, kun perinteiset valmismatkojen järjestäjät eivät enää osallistu matkakohteiden markkinointiin.

– Se tulee tietyllä tavalla ongelmalliseksi ja siirtää enemmän vastuuta itse kohteeseen. Perinteisten matkanjärjestäjien hyvä puoli on ollut, että he ovat pitkäjänteisesti osallistuneet kohteen markkinointiin. Omatoimimatkailussa kohteen täytyy jo olla tunnettu ja vetovoimainen. Silloin pitäisi löytyä enemmän markkinointipanostuksia itse kohteesta.

Lapland Hotelsin toimitusjohtajan Ari Vuorentaustan mukaan valmismatkojen vähentyminen korostaa matkailuyrittäjien vastuuta asiakkaiden tavoittamisessa. Pekka Viinikka

Digimarkkinoinnissa voi myös osua harhaan

Asiakaskunnan pirstaloituminen sirpaloi myös markkinoinnin, se näkyy varsinkin digitaalisilla markkinointikanavilla, joita löytyy erilaisilta nettisivustoilta valtavat määrät. Matkailualalle tarjotaan runsaasti erilaisia digitaalisia markkinointipalveluja, mutta Safartican myyntijohtaja Antti Antikaisen mukaan nettimarkkinoinnissa vaaditaan tarkkuutta.

– Miten loppuasiakas tavoitetaan, niin siinä on se suurin haaste. Digitaaliseen markkinointiin saa upotettua niin paljon kuin rahaa lompakosta löytyy, mutta haastavaa on se, että kuka osaa tehdä sen niin hyvin, että löydetään asiakkaat, jotka ovat valmiita oikeasti ostamaan palveluja. Oikeiden osaajien löytäminen tälle alueelle on se, mitä nyt moni matkailuyrittäjä miettii.

Markkinointiyhteistyökumppaneiden valinta on ratkaiseva, sillä digitaalisia markkinointikanavia on netissä useita. Väärä valinta voi tietää rahanmenoa ja vastaavasti onnistunut yhteistyö tuo yritykselle lisää asiakkaita.

– Valmiudet ja tarttuminen vallitsevaan tilanteeseen on ratkaisevaa. Tietenkin voidaan markkinointiin budjetoida paljon rahaa, mutta jos sitä tehdään niin, ettei se ole ammattimaista, voi olla isompi haaste kuin se, että olisimme hereillä, analysoi myyntijohtaja Antti Antikainen.

Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta korostaa, että majoitus-, ohjelma-, ja muut palvelut täytyy saada lähelle asiakasta.

– Ostamisen helppous asiakkaalle on yksi erittäin olennainen asia, ja että miten heille pystytään tarjoamaan jatkossa erilaisia ostamisvaihtoehtoja ja paketteja.

Lapin matkailu on kasvanut viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana kuuden ja puolen prosentin vuosivauhtia. Vastaavaan kasvutahtiin yltäminen vaatii tulevaisuudessa Lapin matkailuyrittäjiltä uusia ratkaisuja markkinointiin, kun valmismatkat vähenevät. Murroksesta huolimatta kaikki uskovat, että Lapin vetovoima matkailukohteena säilyy entisellään.

