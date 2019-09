SVT: Ruotsissa on 15 000 onnettomuuksille altistavaa tienmutkaa

Ruotsin maanteillä on 15 000 mutkaa, jotka on rakennettu niin, että autonkuljettajilla on vaikeuksia pysyä tiellä sallitullakaan nopeudella. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradio SVT (siirryt toiseen palveluun) ja sen Uppdrag Granskning -ohjelma.

SVT on tehnyt laajan tutkimuksen, jossa tietokoneiden avulla on tutkittu noin neljännes Ruotsin maantieverkostosta.

Kartoituksessa paljastui 15 844 ongelmallista tienmutkaa. Ne olivat liian jyrkkiä suhteessa sallittuun nopeuteen ja joissakin tapauksissa kallistus oli tehty väärin. Tieosuudet eivät täyttäneet uusille teille nykyään voimassa olevia määräyksiä.

Tämänkaltaiset mutkat ovat vaarallisia kohtaamistilanteissa, liukkaalla säällä tai yllättävissä tilanteissa, kuten esimerkiksi silloin kun tielle on tullut eläin.

– Haasteena on, että tieverkkomme on hyvin vanha, sanoo Ruotsin tielaitoksen turvallisuuspäällikkö Maria Krafft.

Tutkimus sai alkunsa, kun viime vuonna Kiirunassa tapahtui vakava onnettomuus, jossa kuoli kuusi sveitsiläistä turistia. Heidän minibussinsa oli ajautunut tien väärälle reunalle ja törmäsi malmirekkaan. Onnettomuustutkinnassa paljastui, että mutka, jossa kolari tapahtui oli väärin rakennettu.

Ruotsissa on aloitettu ns. Nollvision-ohjelma, jonka tavoitteena on, ettei kukaan kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä.