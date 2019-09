Oikeusoppinut: Kevytautot selkeästi EU-oikeuden vastaisia, laki tulisi kumota – "Poliitikkojen toiminta erikoista, en muista vastaavaa"

Professorien mukaan on harvinaista, että Suomessa on lähdetty tekemään avoimesti EU-oikeuden kanssa ristiriitaista lainsäädäntöä.

"Huonoa, kiireellä runnottua lainsäädäntöä. Totuttaa nuoret autoiluun. Lisää päästöjä. Onnettomuusriski kasvaa. Ei edistä liikennepoliittisia tavoitteita. Ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa."

Kun lukee tuoreita lausuntoja (siirryt toiseen palveluun)vastatuuleen ajautuneista "kevytautoista" ei uskoisi, että Suomen eduskunta hyväksyi uudet nuorisoautot vajaa vuosi sitten suurella enemmistöllä. Silloisten hallituspuolueiden keskustan, kokoomuksen ja sinisten lisäksi tukea tuli lähes koko oppositiolta, kuten SDP:ltä, vasemmistoliitolta ja perussuomalaisilta. Vastaan äänestivät vain vihreät.

Tuorein käänne tuli kuukausi sitten, kun liikenneministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että kevytautot sallivat lait joudutaan ehkä kumoamaan. Syynä on se, että EU-komissio tyrmäsi huomautuksessaan Suomen suunnittelemat kevytautot.

15-vuotiaiden piti päästä kevytauton rattiin jo runsaan kuukauden kuluttua, mutta hallitus on nyt lykkäämässä niiden liikenteeseen tuloa vuodella. Tavoitteena on, että laki saadaan korjattua komission vaatimuksia vastaavaksi.

Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio arvioi, että kevytautolait tulisi kumota. Hän sanoo, ettei muista vastaavaa tapausta, jossa Suomi olisi jatkanut lakien eteenpäin viemistä saatuaan komissiolta yhtä selvän tyrmäyksen niitä vastaan.

– Kun komissio on viiden sivun mittaisessa kannanotossa harvinaisen selvästi tuonut esille, että kansallisesti suunniteltu kevytlainsäädäntö ei ole EU-oikeuden vaatimusten mukaista, niin siitä huolimatta lainsäädäntöprosessia ilmeisesti jatketaan. Se on outoa, Raitio sanoo.

"Kysymys ei ole vain kansallinen, EU-säädöksiä pitäisi muuttaa"

Juha Raitio kummastelee, että Suomi selvittelee, miten komission kannan voisi kiertää. Hänen mukaansa säädöksiä tulisi muuttaa EU-tasolla, koska tulkintaa ohjaa keskeisesti EU:n ajokorttidirektiivi.

– Komissio on tuonut varsin suoraan esiin, että uuden ajoneuvoluokan luominen ei onnistu jäsenvaltiotasolla, Raitio sanoo.

– Komission linjaus, että tällaista ei voi tehdä, on aika vakava.

Professori Juha Raition mukaan kevytautosotku osoittaa, ettei Suomikaan ole EU:ssa aina mallioppilas. Antti Lähteenmäki/YLE

Vastatuuleen ajautuneen lain mukaan kevytautot luokiteltaisiin samaan ajoneuvoluokkaan kuin traktorit. EU:n mukaan kevytautot eivät täytä traktorikortin vaatimuksia, koska ne on tarkoitettu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen. Toisaalta ne eivät myöskään vastaa mopoautoja koskevia vaatimuksia.

Komissio on huolissaan etenkin siitä, että kevytautoja ajavat 15-vuotiaat nuoret voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille kuten pienille lapsille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Huolen on jakanut esimerkiksi Liikenneturva. Se on arvostellut termiä "kevytauto", koska niiden paino voisi olla 1 500 kiloa eli kolminkertainen mopoautoihin verrattuna. Tilalle on ehdotettu nimitystä hidasauto, koska ne saisivat kulkea enintään 60 kilometriä tunnissa.

Selitys komission tiukentuneesta kannasta vailla pohjaa?

Kevytautolain lykkääntymistä on selitetty komission tiukentuneella kannalla, johon on vedonnut muun muassa liikenneministeriö. Autotuojien ja -teollisuuden etujärjestö vieritti kuukausi sitten vastuun tilanteesta suoraan komissiolle. Toimitusjohtaja Tero Kallion mielestä komission toiminta on "huonoa hallintoa" ja sen olisi pitänyt esittää kritiikkinsä jo vuosi sitten.

Julkisoikeuden professori Janne Salminen Turun yliopistosta tutustui Ylen pyynnöstä komission huomautuksiin. Salminen sanoo, että komission kanta ei näytä jyrkentyneen. Hänen mukaansa linja oli sama jo vuosi sitten, kun komissio huomautti edellistä hallitusta ristiriidoista EU-oikeuden kanssa, ennen lain hyväksymistä eduskunnassa.

Salmisen mukaan on erikoista ja harvinaista, että Suomessa on lähdetty tekemään avoimesti EU-oikeuden kanssa ristiriitaista lainsäädäntöä. Hän kummastelee asiaa, koska kyse ei ole periaattellisesti merkittävästä asiasta, jossa voitaisiin vedota perustavalaatuisiin asioihin kuten ihmisoikeuksiin, joiden takia jäsenvaltion on toimittava kuten toimii.

– Suomi on yleensä aika kiltisti noudattanut komission linjauksia. Episodi osoittaa, ettei Suomikaan ole EU:ssa aina mallioppilas, sanoo myös Juha Raitio.

Kevytautoja kannattava Autoliitto vaatiikin tuoreessa lausunnossaan, että Suomen pitää nyt mitata se, miten pitkälle ollaan valmiita menemään asiassa, joka "ennen kaikkea koskettaa tavallisten kansalaisten etua".

– Nyt kysymys on siitä, sopiiko Suomen olosuhteissa järkevä ratkaisu EU:n lainsäädäntökehykseen eli onko se, mikä Suomessa olisi järkevää, sopivaa EU:lle. Näyttää siltä, että komissio ei halua nähdä sitä tosiasiaa, että Suomi on liikenteellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti kovin erilainen kuin muu EU:n alue, kirjoittaa Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Demariedustaja: Eduskunta haluaa yhä kevytautolait eteenpäin

Kevytautolain taustalla on ollut huoli mopoautoa käyttävien nuorten turvallisuudesta. Vaikutusta on ollut etenkin helmikuussa 2017 Sastamalassa sattuneella tapauksella, jossa kaksi nuorta kuoli, kun henkilöautolla ajanut mies törmäsi tahallaan mopoautoon.

La­kie­si­tystä perusteltiin vii­me vaalikau­del­la juuri sillä, et­tä mo­po­au­toil­le ha­lut­tiin tur­val­li­sem­pi vaih­to­eh­to.

Joidenkin arvioiden mukaan eduskunnassa oli paljon tunnetta pelissä, kun kansanedustajat hyväksyivät joulukuussa kevytautot selvin lukemin 167–12. Arvostelijoiden mukaan muiden tienkäyttäjien näkökulma unohtui.

Kevytautojen puolesta äänesti lähes yhtenäisenä myös suurin oppositiopuolue SDP, joka on nyt pääministeripuolue. Liikennevaliokunnassa demarien kannat jakaantuivat, mutta kansanedustaja Katja Taimelan (sd.) edustama kanta voitti.

Hän perustelee kevytautojen saamaa laajaa tukea sillä, että menopelejä tarvitaan haja-asutusalueilla.

– Ajattelen niin, että maaseutumaisissa kaupungeissa ja maaseudulla ei todellakaan ole mahdollisuutta kulkea opiskeluihin ja harrastuksiin jouhevasti joukkoliikenteen turvin, Taimela sanoo.

Taimela kiistää, että viime kevään eduskuntavaalien läheisyys olisi vaikuttanut puolueiden linjauksiin. Hän toivoo, että kevytautoja koskevia lakeja ei jouduttaisi nytkään kumoamaan.

– Väittäisin, että vielä tässäkin eduskunnassa kansanedustajien selkeä tahtotila on, että kevytautolainsäädännön kanssa päästäisiin eteenpäin, Taimela sanoo.

Keskusta ei valmis luopumaan kevytautoista

Kevytautolaeista vastasi viime kaudella liikenneministeri Anne Berner (kesk). Keskusta ei ole edelleenkään valmis luopumaan kevytautoista (siirryt toiseen palveluun), EU:n tyrmäyksestä huolimatta.

Eduskunta käsittelee kevytautolakien voimaantulon lykkäämistä ensi viikolla.

Viime viikolla päättyneellä uudella lausuntokierroksella kevytautoja tukivat voimakkaasti muun muassa autotuojat. Lakien voimaantulon siirtäminen sai kannatusta, jos lisäajan avulla voidaan varmistaa liikenneturvallisuus ja yhtenäistää lait EU-lainsäädännön mukaiseksi.

Kevytautoja vastustivat ainakin karavaanarit, liikennepsykologit, Suomen Motoristit, Pyöräliitto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja jotkin mopoautoyritykset.

Lakien voimaantulon lykkäämistä vastusti ainakin yritys, joka kehittää kevytautojen nopeudenrajoittimia.

Veronmaksajat voivat joutua maksumiehiksi

Professori Juha Raition mukaan valtio voi joutua maksamaan kevytautosotkusta vahingonkorvauksia. Korvaukset perustuisivat muun muassa siihen, että kevytautoja heppoisempien mopoautojen myynti on romahtanut kevytautolakia odotellessa.

– Kyllä se on mahdollista, jos jäsenvaltiossa syntyy EU-oikeuden vastaista lainsäädäntöä, ja siitä aiheutuu yksityiselle vahinkoa, Raitio sanoo.

Kuluttajaliiton mielestä ei ole hyväksyttävää, että kevytauton ostaneille aiheutuisi lakien lykkääntymisestä tai kumoamisesta taloudellista vahinkoa. Liiton mukaan mopoautojen kaupan hyytymisestä on aiheutunut taloudellista vahinkoa niille kuluttajille, jotka ovat myyneet tai yrittäneet myydä omistamansa mopoauton.

Yle kertoi viime vuonna esimerkiksi kokkolalaisesta Riku Salosta, joka maksoi mopoautostaan 5 000 euroa ja pelkäsi, ettei saa myytyä sitä eteenpäin, kun 18 vuoden ikä tulee täyteen.

Salon tarinalla oli onnellinen loppu, sillä mopoauto meni kaupaksi naapurikuntaan, mutta hinta tippui. Salo kertoo saaneensa mopoautostaan "parisen tonnia" ja jatkaa, että "aika paljon sillä oli rullattu mopoautoksi".