Soten mallioppilas Eksote aloittaa säästökuurin – henkilöstö pelkää työpaikkojensa puolesta, mutta rahapulassa rypevät kunnat kiittävät

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote tiedotti keskiviikkona, että se alkaa valmistella koko henkilöstöä koskevia yt-neuvotteluja. Syynä ovat säästötarpeet.

Eksote on etsinyt säästöjä pitkin vuotta, sillä menot ovat ylittäneet budjetin reilusti. Henkilöstölle on tarjottu palkattomia vapaita, koulutuksista on leikattu ja työterveyspalveluyhtiö Etelä-Karjalan Työkunto myytiin Terveystalolle.

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut puolestaan siirtyvät Helsingin yliopistollisen sairaalan Huslabille ensi vuoden alussa. Toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäneet.

Eksoten toimitusjohtajana aloitti heinäkuun lopussa entinen Synlab Suomen operatiivinen johtaja Timo Saksela. Toimitusjohtaja ehti työskennellä uudessa tehtävässään kaksi kuukautta, ennen kuin sosiaali- ja terveyspiiri ilmoitti mahdollisista yt-neuvotteluista.

Sakselan mukaan Eksoten säästötarve on tällä hetkellä 10 miljoonaa euroa. Henkilöstösäästöjen ohella Eksote perkaa toimintojaan ja etsii niistä säästökohteita.

Eksoten toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan kaikki keinot on käytävä läpi, kun Eksote etsii säästöjä. Mikko Savolainen / Yle

Tälläkään hetkellä Eksotella ei ole riittävästi hoitajia ja lääkäreitä, joten yt-neuvottelujen ulottaminen kaikkiin henkilöstöryhmiin voi kuulostaa kyseenalaiselta. Sakselan mukaan kaikki säästökeinot on kuitenkin käytävä läpi.

– Ettei sitten myöhemmin ihmetellä, että tämä osa-alue jäi tarkistamatta. Kun päätöksiä tulee, ne eivät välttämättä kosketa kaikkia. Saksela sanoo.

Onko edessä lomautuksia vai irtisanomisia, sitä Saksela ei vielä tiedä.

Tässä vaiheessa on myös mahdotonta sanoa, mitä palvelujen muutoksia on tulossa. Saksela ei osaa sanoa, suljetaanko esimerkiksi pienemmissä kunnissa hyvinvointiasemia.

– Ennemmin keskitytään miettimään, mitä palveluja missäkin kunnassa ja milläkin asemalla tarjotaan. Kaikki asiat pitää kuitenkin katsoa.

Ei-lakisääteisiä palveluja Eksote aikoo karsia. Toisaalta tulossa on lisää lakisääteisiä velvotteita. Niihin uppoaa tämän hetken arvion mukaan kahdeksan miljoonaa euroa ensi vuonna.

– Nämä uudet velvoitteet tarkoittavat sitä, että meidän täytyy katsoa nykyistä toimintaa entistä tiukemmin.

Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu ei ole pelkästään Etelä-Karjalan ongelma. Viime joulukuussa julkistetun selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Eksoten kulut olivat kasvaneet vuosien 2014–2017 aikana kuitenkin maltillisesti muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna.

Ensi vuodelle Eksote ennakoi 2–3 prosentin kasvua menoihin. Toimitusjohtaja Timo Saksela huomautti aiemmin syyskuussa Etelä-Saimaan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että koko maassa sote-kustannukset ovat kasvaneet vuosittain keskimäärin 4,5 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana.

Potilaita nytkin vaikea saada hoidettua

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten henkilöstö on sulatellut uutista edessä mahdollisesti olevista yhteistoimintaneuvotteluista.

Pääluottamusmiehet eivät uutisesta yllättyneet. Tiedossa oli, että Eksoten taloudellinen tilanne on heikko. Tilanne on kuitenkin henkilöstölle uusi.

– On vähän epävarma olo kieltämättä, sanoo lähi- ja perushoitajia edustavan SuPerin pääluottamusmies Katja Laitinen.

Tässä vaiheessa henkilöstö voi vain arvailla, mitä kulujen karsiminen tarkoittaa. Laitisen huolena on, että kotihoidossa tehdyt uudistukset tyssäävät. Hoitohenkilökunnasta ei olisi varaa vähentää.

– Mistä siellä voidaan nipistää, kun tilanne on äärettömän huono jo tällä hetkellä? Miten palvelut pystytään takaamaan? Nytkin on jo vaikeuksia saada potilaat hoidettua kotihoidossa.

Myös Eksoten JUKOn pääluottamusmies Niina Eerola kysyy, miten yt-neuvottelut voidaan ulottaa koskemaan kaikkia. JUKO edustaalääkäreitä, joista on jatkuvaa pulaa Eksotessa.

– Säästöt täytyy löytää todennäköisesti rakenteellisista asioista ja saada asiat järkevämmäksi. Mitä sillä saavutetaan, sitä en osaa sanoa, Eerola pohtii.

Hyvä kysymys onkin, mistä Eksote voisi säästää. Eerola toivoo, että ainakaan potilaiden hoito ei kärsisi.

– Pahimmillaan säästöt johtavat siihen.

Kunnat vaatineet kulujen karsimista

Eksoten omistajakunnissa uutinen tulevista yt-neuvotteluista ja säästöistä otettiin tyytyväisyydellä vastaan.

Kunnat ovat pitkään tuskailleet kasvavien sosiaali- ja terveysmenojen kanssa. Sote-menojen kasvaessa kunnat ovat joutuneet etsimään säästöjä muusta toiminnasta. Eksotelle menevät maksut vievät kuntien budjetista puolet ja ylikin.

Imatran kaupunki on jo pitkään vaatinut Eksotelta kulujen karsimista.

– Kuntien taloustilanne ei kestä nykymenon jatkumista eikä olisi kestänyt edes nykymenoa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) sanoo.

Imatran kaupunki on aloittanut säästöohjelman. Kaupunki mahdollisesti irtisanoo työntekijöitä.

Rautjärven kunnanjohtajan Harri Anttilan mielestä Eksoten yt-neuvottelut ovat ainoa tapa viedä laajempaa muutosta eteenpäin. Hän on tyytyväinen siihen, että Eksote on ottanut kuntien viestit vakavasti.

– Yksinkertaisesti kantokyky kunnissa on loppu. Meillä ei ole varaa sellaisiin veronkorotuksiin, joita toiminnan jatkaminen nykyisellään edellyttää eli muutoksia on tehtävä, Anttila sanoo.

Kuvan vasemmassa reunassa olevaan keskussairaalan A-torniin on tulossa saneeraus. Kare Lehtonen/Yle

Myös Lappeenrannan rahoitusjohtaja Jari Iskanius sanoo, että menot eivät voi kasvaa samaa tahtia kuin tähän asti. Sote-menojen ohella kuntataloutta kurittavat verotulojen väheneminen sekä valtionosuuksien muutokset.

– Siihen pohjautuen menot eivät voi kehittyä sitä luokkaa, mitä pari vuotta on ollut, Iskanius kertoo.

Kunnallisveron korotus olisi ehkä helppo ratkaisu. Iskanius huomauttaa, että Lappeenrannan veroprosentti on kuitenkin toiseksi korkein muihin maakuntakeskuksiin verrattuna.

– Asumiskustannuksiakin pitäisi samalla alentaa. Meidän pitää ylläpitää veto- ja pitovoimaa alueella. Veronkorotus ei ole siihen hyvä ratkaisu.

Ensi vuodelle suurta epävarmuutta tuo kevään palkkaratkaisu.

– Mitä julkisuudessa on puhuttu niin se on suhteessa tuloihin ihan kestämätön tilanne. Ymmärrän paineet esimerkiksi hoitoalan palkkojen korottamiseen, mutta julkisella puolella ei ole yksinkertaisesti rahaa kattaa niitä, Iskanius sanoo.

Eksote linjaa muutokset

Kunnissa odotetaan seuraavaksi Eksoten linjauksia.

– En lähde palveluverkkovalmistelua ohjaamaan täältä käsin. Luotan heidän ammattitaitoon, Iskanius toteaa.

Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen mukaan on hyvä, että Eksote kertoi tekevänsä ratkaisuja laatu edellä.

– Palvelut pitää turvata, mutta ne voivat muuttaa muotoaan. Kehotan myös, että Eksote laskee tarkasti investointien järkevyyttä.

Helminen mainitsee esimerkkinä keskussairaalan A-tornin saneerauksen.

– Aidosti lasketaan, miten investointi vaikuttaa tuotantokustannuksiin ja saadaanko aidosti säästöjä. Päätöksentekijöillä niin Eksotessa kuin kunnissa pitää olla riittävästi tietoa, jotta tehtävät valinnat perustuvat aidosti faktoihin ja realistisiin laskelmiin, Helminen sanoo.

Eksoten hallitus käsittelee toimitusjohtajan ehdotusta säästötoimista lokakuussa.