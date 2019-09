Estonia kasvatti yhteen pienen saaren asukkaat, jotka avasivat kotiensa ovet uhreille – ohjaajalta vei 6 vuotta, ennen kuin pystyi kertomaan heidän tarinansa suurelle yleisölle

Pienellä Utön saarella Saaristomerellä on vuosisatojen aikana totuttu merionnettomuuksiin. Vuonna 1994 tapahtui kuitenkin jotain ennenkokemattoman suurta. Autolautta Estonia upposi vain noin 40 kilometrin päässä saaresta.

Utön saarelle perustettiin onnettomuusyönä pelastusasema, jonne helikopterit toivat loukkaantuneita ja onnettomuudessa menehtyneitä.

Ohjaaja Miko Jaakkola kävi perheensä kanssa Utöllä vuonna 2013 ja hämmästyi. Vuosien takainen Estonian onnettomuusyö oli edelleen vahvasti ihmisten mielissä. Silloin onnettomuudesta oli kulunut 19 vuotta.

Estonian hylky on noin 80 metrin syvyydessä. Yle

Paikalliset asukkaat kertoivat hänelle tarinoita, muistoja päivistä, jolloin Utö oli yksi merkittävä linkki Estonia valtavassa pelastusoperaatiossa.

– Saaren asukkaat keräsivät ruokaa, polttopuita, hätäaputavaroita ja avasivat kotiensa ovia hätää kärsiville. He toimivat yhdessä vuorokaudet ympäri uhrien hyväksi, kertoo Jaakkola.

Pintaan nousi Utön asukkaiden yhteisöllisyys.

Tarinat jäivät Miko Jaakkolan mieleen. Vuosien mittaan ohjaajassa alkoi versoa ajatus tarinoiden jalostamisesta teatterin näyttämölle.

Ajan oli kuluttava

Vaikka Jaakkola vieraili Utössä liki kaksi vuosikymmentä onnettomuuden jälkeen, ei hän heti pystynyt tarttumaan aiheeseen. Tuntui, että aikaa oli kulunut liian vähän.

– Se on niin hienovarainen aihe. Onnettomuus koskettaa niin monia ihmisiä, sanoo Miko Jaakkola.

Miko Jaakkola kirjoitti ja ohjasi M/S Estonia - Alinan selviytysmitarina -näytelmän Kotkan kaupunginteatteriin. Antro Valo / Yle

Tänä vuonna syntyi musiikkinäytelmä M/S Estonia – Alinan selviytymistarina. Jaakkolan kirjoittama näytelmä on paitsi utölaisten tarina, myös matkustaja Alinan tarina. Se oli pakko ottaa näytelmään mukaan.

– Kun valitsin näytelmään myös Alinan selviytymistarinan, alkoi tuntua, että nyt tämän aiheen pystyy jo tekemään.

Alinassa kiteytyy kaikkien selviytyneiden kohtalo, vaikka selvää esikuvaa Alinalla ei tosimaailmassa olekaan.

Uskomattomat utölaiset

Utössä vakituisia asukkaita on vain muutama kymmen. Se on Suomen asutuista saarista eteläisin. Saari on tunnettu majakastaan ja Radio Suomen merisäätiedotuksista.

Autolautta Estonian onnettuuspaikka sijaitsee noin 40 kilometriä Utöstä etelään. Kalevi Rytkölä / Yle

Utön edusta on hyvin karikkoinen, minkä takia asukkaat ovat vuosisatojen aikana tottuneet kohtaamaan meren voiman ja salakavaluuden.

Ohjaaja Miko Jaakkolalle on jäänyt utöläisistä hyvin vaikuttava kuva. Hän liikuttui erityisesti siitä, miten taitavia asukkaat ovat havainnoimaan säätä ja merta.

– He tietävät, milloin merelle ei voi lähteä. Utössä luotsin ammatti on hyvin arvostettu. Kun onnettomuus sattuu, luotsiveneet lähtevät liikkeelle säässä kuin säässä, kertoo Jaakkola.

Iso taustayö

Näytelmää varten Miko Jaakkola kahlasi läpi kaikki onnettomuustutkintaraportit, joissa käydään onnettomuus ja sen syy perusteellisesti läpi.

M/S Estonia -teatteriesitys Kotkan kaupungiteatterissa. Kuvakaappaus Miko Jaakkolan videomateriaalsta. Miko Jaakkola

Valtavasta aineistosta Jaakkolalle jäi mieleen M/S Estonian merkitys Viron tasavallalle, joka oli itsenäistynyt vasta hiljattain. Estoniaan kiteytyi se, miten Neuvostoliitosta itsenäistynyt valtio pystyi nousemaan jaloilleen ja kasvamaan pienestä suureksi.

– Estonia oli itsenäistyneen Viron lippulaiva.

Tallinnasta Tukholmaan matkalla olleen M/S Estonian onnettomuudessa sai surmansa 852 ihmistä. Vain 137 selvisi hengissä.

Suurin osa kuolleista oli ruotsalaisia ja virolaisia. Loukkaantuneita tuotiin Utön lisäksi Tammisaareen, Hankoon ja Turkuun.

Oman elämän Estonia

Onnettomuuden jälkeen lehdissä, TV:ssä ja kirjoina ilmestyi onnettomuudesta selvinneiden selviytymistarinoita. Jaakkola olisi voinut ottaa jonkun niistä näytelmänsä päähenkilön esikuvaksi. Näin hän ei kuitenkaan halunnut tehdä.

– Se oli sellainen hienovaraisuuskysymys. En voinut käsitellä oikeita henkilöitä, koska suru on edelleen niin suuri.

Siksi päähenkilöksi rakentui virolainen Alina.

Ella Mustajärvi näyttelee Alinaa. Kotkan kaupunginteatteri/Anita Heikkinen

Jaakkola alkoi miettiä, millainen ihminen ylipäätään pystyy selviytymään isoista tragedioista ja miten ihminen käsittelee kohdalleen sattunutta valtavaa surua tai merkittävää onnettomuutta.

– Se, miten ihminen valtavista tragedioista ylipäätään selviää, on kuin oman elämän Estonia.

Jaakkola rakensi Alinasta purjehdusta harrastaneen naisen, joka tiesi, mitä voimakas tuuli ja myrsky voivat tarkoittaa. Alina on ihminen, jolla oli jo lähtökohtaisesti mahdollisuus selviytyä.

– Alina on hyvin voimakas, määrätietoinen ja temperamenttinen. Hänellä on myös taitoja käsitellä surua.

Missä olit, kun....

Miko Jaakkolan kirjoittamassa M/S Estonia – Alinan selviytymistarina -näytelmässä soivat 1990-luvun hitit, virolaiset laulut sekä osia Veljo Tormisin ja Jaakko Mäntyjärven M/S Estonian uhrien muistolle sävelletystä kuoroteoksesta.

Jaakkolan mukaan näytelmässä käydään läpi äärimmäisiä tunteita. Niitä on helpompi käsitellä musiikin avulla.

– Musiikin kautta saa toivon ja valon, mutta myös sopivan keveyden. Oikeilla musiikkivalinnoilla katsojan tunteita pystyy kuljettamaan paremmin kuin pelkässä puhenäytelmässä.

Estonialta pelastettuja ihmisiä pelastuslautalla, joka on ankkuroitu matkustajalautta Silja Symphonyn kylkeen Utön ulkopuolella 28. syyskuuta 1994. Yle

Ohjaaja Miko Jaakkola on nyt 50-vuotias. Hänen sukupolvelleen 25 vuotta sitten tapahtunut onnettomuus on vahvasti mielessä. Hän muistaa tuon päivän kirkkaasti.

– Olin Helsingissä linja-autossa. Autoradio oli laitettu kovalle juuri tämän onnettomuuden takia. Se on iso sukupolvikokemus, jonka muistaa aina.

M/S Estonia – Alinan selviytymistarina -näytelmä sai ensi-iltansa Kotkan kaupunginteatterissa 7.9.2019