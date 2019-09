Mehiläinen Länsi-Pohja aloittaa yt-neuvottelut – toimintaa tehostetaan, kustannuksista säästetään, eikä henkilöstön vähentäminenkään ole mahdotonta

Mehiläinen Länsi-Pohja aloittaa yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on toiminnan tehostaminen. Henkilöstön vähentäminen tai toimintojen sulkeminen ei Mehiläisen mukaan ole suunnitelmissa, mutta ei myöskään mahdotonta.

Valtakunnallisen julkisuusmyllyn keskellä pari vuotta sitten myrskyisästi aloittanut Meri-Lapin soteyhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy aloittaa yt-neuvottelut toimintansa tehostamiseksi. Yhtiön mukaan neuvottelut voivat johtaa myös henkilöstön vähentämiseen.

Toimitusjohtaja Lasse Männistö sanoo, että toimintamallien uudistamisessa on kyse myös kustannussäästöistä ja -tehokkuudesta, joita omistajakunnat ovat ulkoistussopimuksessa edellyttäneet.

– Meidän toiminnassa noin 70 prosenttia kuluista on sidoksissa henkilöstökustannuksiin. Jos jossain resurssia on ollut enemmän kuin tulevaisuudessa on tarve, haemme säästöjä myös henkilöstökustannuksista, Männistö sanoo.

Männistö toteaa, että jos Mehiläinen Länsi-Pohjassa on tarpeen vähentää työntekijöitä, se pyritään hoitamaan ensisijaisesti eläköitymisten kautta.

Henkilöstöjoustoja halutaan lisää

Uudistuksessa on Männistön mukaan tarkoitus järjestellä sairaalan toimintoja ja osastojen paikkalukuja uudelleen. Männistön mukaan tällä hetkellä ei ole suunnitelmia yhdenkään toiminnon tai osaston lakkauttamisesta, mutta sitäkään vaihtoehtoa ei suljeta pois.

– Muutokset, joita vaikkapa leikkaustoiminnassa tai sisätautipotilaiden hoidossa vaikuttavat edelleen siihen, että kuormitus joillain osastoilla tulee jatkossakin laskemaan. Silloin tulee pohdittavaksi se, pitääkö joidenkin osastojen rakennetta miettiä uudelleen tai siirtää potilasryhmiä hoidettavaksi jossain muualla, Männistö sanoo.

Käytännössä tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että työntekijät voisivat työskennellä useammilla osastoilla. Tehy ry:n varapääluottamusmies Marika Kaniin pitää suunnitelmia ongelmallisina.

– Meillä on jokaisella oma osaamisalue, eikä ole ihan yksiselitteistä siirrellä ihmisiä yksiköstä toiseen tekemään töitä. Työnantajan tehtävänä on huolehtia koulutuksesta, jos ajatellaan että työvoimaa siirrellään erilaisten yksiköiden välillä, Kaniin sanoo.

Yt-neuvotteluja käydään Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimitusjohtajan Lasse Männistön mukaan kahdessa tasossa: esimerkiksi osastojen välisiä henkilöstöjoustoja koskevat neuvottelut käydään erikseen. Toiminnalliset muutokset, joilla ei ole henkilöstövaikutuksia, käydään kevyemmin.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Kemin, Tornion, Simon ja Keminmaan sekä Mehiläinen-konsernin omistama yhteisyritys. Se tuottaa kunnille perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi Tervola ja Ylitornio hankkivat erikoissairaanhoidon palvelunsa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ltä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.

