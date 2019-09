Kemiantehtaan palo levittää sankkaa savua Pohjois-Ranskassa

Pohjois-Ranskan Rouenissa on syttynyt tulipalo kemiantehtaassa. Yöllä syttyneestä palosta leviää sankkaa savua kaupungin ylle.

Yhdysvaltalaisen Lubrizolin tehtaan paloa sammuttamassa on 200 palomiestä ja runsaasti sammutuskalustoa, kertoo uutistoimisto AFP.

Tehtaassa valmistetaan muun muassa voiteluaineita ja polttonesteiden lisäaineita. Viranomaiset yrittävät suojella lähellä tehdasta virtaavaa Seineä, jotta sammutusveden mukana valuvat myrkyt eivät saatuttaisi jokea.

Tehtaan lähellä sijaitsevat koulut ja päiväkodit on suljettu ja alueella liikkumista on kehotettu välttämään. Asukkaat on komennettu pysymään sisätiloissa.

Sisäministeri Christophe Castaner on vakuuttanut RTL-radiokanavan haastattelussa, ettei syytä paniikkiin ole. Samalla hän kuitenkin kehottaa kaikkia varovaisuuteen.

Baarissa lähellä tehdasta työskentelevä Marina Andre kertoo uutistoimisto AFP:lle ilmassa tuntuvan selvä polttoaineen haju.

Puolenpäivän aikaan palolaitos sanoi saaneensa rajattua palon.

Lähteet: AFP