Kaikki kulta ei kiillä eikä sitä edes näe – nanokokoiset kultapartikkelit yllättävät monipuolisuudellaan

Mallinnuskuva simulaatiosta, jossa virus on leimattu 60:llä kultananoklusterilla. Viruksen koko on n. 30 nanometriä, yhden kultaklusterin kaksi nanometriä. Tällaisen leimauksen tarkoituksena on parantaa viruksen kuvattavuutta eletronimikroskoopilla. Jyväskylän yliopisto