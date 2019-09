Venäjä alkaa myöntää suomalaisille ilmaisia viisumeita – suurlähetystö julkaisi tarkat paikat, joissa viisumi kelpaa

Kertoviisumi on tähän saakka tullut passiin.

Kari Kosonen / Yle

Venäjän suurlähetystö kertoo aloittavansa sähköisten viisumianomusten käsittelyn. Lähetystö alkaa lokakuun alusta lähtien myöntää Venäjälle uudenlaista sähköistä viisumia, joka on hakijalle ilmainen.

Suomen kansalaisten lisäksi viisumin voivat saada 58 muun maan kansalaiset.

Sähköisen viisumin saa matkoille, jotka suuntautuvat Pietariin ja Leningradin alueelle. Näin ollen sillä voi matkustaa Pietarin lisäksi muun muassa Viipuriin ja muualle Laatokan eteläpuolelle. Viisumilla voi esimerkiksi matkustaa autolla Suomen rajanylityspaikkojen kautta Viroon.

Karjalan tasavaltaan, esimerkiksi Sortavalaan viisumilla ei pääse.

Venäjän suurlähetystön internetsivujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) viisumeita aletaan myöntää lokakuun alusta alkaen.

– Sähköinen viisumi myönnetään 30 päiväksi myöntämispäivästä laskien enintään 8 vuorokauden oleskelulle Venäjän alueella alkaen saapumispäivästä, kertoo suurlähetystö.

Sähköistä viisumia pitää hakea vähintään neljä kalenteripäivää ennen suunniteltua matkaa. Ainakin tällä hetkellä sivusto on venäjäksi ja englanniksi, mutta ei suomeksi.

Heikki Haapalainen / Yle

Ei junamatkalle

Sähköisen viisumin voi saada lento-, auto- ja vesiliikenteeseen. Sitä voivat käyttää myös jalankulkijat.

Viisumia voi käyttää, jos saapuu Venäjälle Ivangorodin, Torfjanovkan, Brusnitshnojen tai Svetogorskin maantieraja-aseman kautta.

Ivangorod on Venäjän ja Viron välinen raja-asema Narvassa. Torfjanovka on Suomen Vaalimaan vastainen raja-asema, Brusnitshnoje on Lappeenrannan Nuijamaan vastainen raja-asema ja Svetogorsk puolestaan Imatran vastainen raja-asema.

Lentokoneella tultaessa viisumi on voimassa Pulkovon lentoasemalla Pietarissa. Sähköinen viisumi hyväksytään myös Vysotskin satamassa lähellä Viipuria, Pietarin suursatamassa ja Pietarin matkustajasatamassa.

Kari Saastamoinen/ Yle

Venäjän suurlähetystön mukaan sähköinen viisumi ei ole toistaiseksi käytössä junaliikenteessä, koska junissa ei vielä ole tarvittavaa laitteistoa viisumien tarkistamiseen. Näin ollen Helsingin ja Pietarin väliä kulkevaan Allegro-junaan tarvitsee edelleen perinteisen passiin tulevan viisumin.

Suurlähetystö muistuttaa, että Pietarin ja Leningradin alueen sähköisen viisumin haltijalla on oikeus oleskella ja liikkua ainoastaan Pietarin kaupungissa ja Leningradin alueella.

– Tämän lainsäädännön määräyksen laiminlyöminen tarkoittaa ulkomaan kansalaisten oleskelusääntöjen rikkomista Venäjällä, josta seuraa hallinnollinen vastuu, kertoo suurlähetystö internetsivuillaan.

Iso säästö

Ilmaisen viisumin vaikutukset näkyvät erityisesti Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi Lappeenrannasta, Imatralta, Haminasta ja Kotkasta ihmiset käyvät ahkerasti ostos- ja tankkausmatkoilla Viipurissa ja Svetogorskissa.

Usein tankkaajilla on vuoden tai kaksi vuotta voimassa oleva viisumi Venäjälle. Vuosiviisumi maksaa nykyään matkatoimistosta riippuen reilut 100 euroa. Kahden vuoden viisumin hinta on reilut 200 euroa.

Kertaviisumin hinta on ollut noin 80 euroa. Koska kertaviisumi on tullut passiin, on hakijan passi ollut viisumin hankinnan yhteydessä muutaman päivän pois käytöstä.

