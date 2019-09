Eurooppa-kirje: Susanna Turusen paluu – Naapurin avoauto ja Belgian ehdottoman autoton päivä

Hei lukijamme ja tervetuloa seuraamaan ajatuksiani Brysselistä!

Seitsemän vuoden tauon jälkeen olen palannut tänne toiselle EU-kirjeenvaihtajapestilleni ja on pakko myöntää, että tuntuu kuin olisi kotiin palannut. EU ja Eurooppa ovat asioita joita ilman en voi olla, Bryssel taas on kaupunki, jossa haluan olla.

Tämä juttu on Eurooppa-uutiskirjeestä. Voit tilata kirjeen tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Brysseliin tiivistyy koko Eurooppa, sen henki, monimuotoisuus, kompleksisuus, historia ja ihmiset, jotka kaikki lopulta tekevät Euroopasta Euroopan.

Kävin Brysselissä ensimmäisen kerran alkuvuonna 1990. Nuorena aikuisen alkuna en ollut lainkaan innostunut näkemästäni. Euroopan unionin kahdentoista jäsenmaan pääkaupunki oli harmaa ja suttuinen, jalkakäytävät roskapussien ja koirankakan päällystämiä ja talvinen tihkusade kalsea.

Sittemmin tunne on muuttunut. Kymmenet ja kymmenet työmatkat ja kuusi asuinvuotta ovat tehneet tehtävänsä. Kaupunki on vuosien kuluessa siistiytynyt, uudistunut ja kehittynyt. Jopa koirankakat ovat hävinneet jalkakäytäviltä.

Ilokseni nyt huomasin, että suosikkialuettani, kaupungin ainoan kanavan rantoja rakennetaan. Vanhoja teollisuusrakennuksia on purettu ja tilalle on tulossa leveät kävely- ja pyörätiet, kulttuuria ja kokoontumistiloja.

Bryssel on paljon mainettaan parempi. Se on Euroopan sulatusuuni, joka vetää vertoja Lontoolle ja miksei myös New Yorkille. Sen asukkaat edustavat lukuisia kansoja, kulttuureja ja kieliä ja värittävät kukin omalla tavallaan kaupunginosaansa. Brysselin loputtoman laaja ravintolavalikoima, lukuisat puistot ja erinomaiset museot korvaavat pienet kauneusvirheet.

Paluu entiseen kotiosoitteeseen on ollut helppoa. Ilokseni vanha naapurusto on edelleen täällä. Ympäriltä löytyy muun muassa hollantilainen, englantilais-venäläinen, suomalainen, belgialainen ja brasilialainen perhe.

Lähikatujen kauppiaatkin muistavat minut hyvin. Kortteliravintolan omistajalta saan aina lämpimän poskisuudelman. Voisiko paremmin olla!

Liikenne on ongelma täällä kuten kaikissa suurkaupungeissa. Tällä kertaa päätin jättää ison dieselautoni Suomeen. Eihän niillä kohta saa ajaa enää minkään eurooppalaisen suurkaupungin kaduilla.

Mutta toissa sunnuntaina mieleni teki Antwerpeniin. Naapuri tarjosi avoautoaan avuksi ja hyppäsin rattiin. Hiukset hulmuten päräytin naapurikaupunkiin kunnes matkani tyssäsi tympeän näköiseen metalliesteeseen ja riviin poliiseja.

Aikani pyörittyäni pysäytin auton ja kysäisin poliisilta mistä on kyse. Olisihan se pitänyt arvata - autoton sunnuntai. Oli siis käveltävä kilometritolkulla haluamaani kohteeseen.

Viikkoa myöhemmin astuin kotikadulle käydäkseni kaupassa. Hiljaisuus hieman ihmetytti ja vielä enemmän se, että kadun päässä naapurusto oli kammennut puutarhapöydät ja tuolit keskelle ajotietä ja nauttivat lounasta viinin ja musiikin kera.

Tietysti – autoton sunnuntai, nyt Brysselissä.

Nyt ei ollut kilometrejä käveltävänä, mutta henkeään sai varoa. Rämäpäisten nuorukaisten ohjaamat äänettömät sähköpotkulaudat ja täysiä paahtavat, leveille kaduille villiintyneet pyöräilijät ovat vähintäänkin yhtä vaarallisia kuin hiilidioksidia tupruttelevat autot.

Yllätyksekseni Brysselissä on jo tehty paljon ympäristön hyväksi. Kaupoissa on harvoin enää tarjolla muovikasseja. Pienet kaupat myyvät ruokaa mahdollisimman pitkälle pakkaamattomana suoraan paperipusseihin. Jätteet lajitellaan paljon tehokkaammin kuin seitsemän vuotta sitten. Törmäsinpä kadulla kierrätysmuotinäytökseenkin.

Ilmastonsuojelu on suuri haaste ja elintärkeä tulevaisuutemme kannalta. Hieman ennen Brysselin autotonta päivää Saksan hallitus oli julkistanut 50 miljardin euron ilmastopaketin (siirryt toiseen palveluun). Seuraavana päivänä maailman johtajat kokoontuivat New Yorkiin YK:n pääsihteerin ilmastokokoukseen.

Euroopan unionilla ei ollut New Yorkissa esittää uusia lupauksia (siirryt toiseen palveluun). Ilmastonmuutosta poliitikot eivät kuitenkaan pääse pakoon, eivät Brysselissä eivätkä kotona.

Puhtaampaa syysilmaa kaikille ja ensi kertaan!

#SOMESSA: Britanniasta tulee EU:lle yhä suurempi päänsärky

Brexit-kriisi on paisunut Britanniassa sellaisiin mittasuhteisiin (siirryt toiseen palveluun), että myös EU-maat joutuvat pian pohtimaan uudelleen kantojaan Britannian EU-eroon ja sekasortoiseen poliittiseen tilanteeseen.

Mantereella pohditaan nyt, miten perustuslaillisessa kriisissä painivalle Britannialle oikein kävisi EU:n ulkopuolella.

Kupit läikkyivät EU-kahvipöydissä maanantaina, kun korkein oikeus tuomitsi yksimielisesti Britannian pääministerin Boris Johnsonin toimineen laittomasti määrätessään parlamentin tauolle muutama viikko sitten.

Kirjeenvaihtaja Nick Gutteridge twiittasi Brysselin tuntoja: "Miten seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä toimitaan yhä jakautuneemman ja toimimattomamman Britannian kanssa?"

Tämä juttu on Eurooppa-uutiskirjeestä. Voit tilata kirjeen tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

#FAKTA: Luxemburgin EU-intoilijoista Prahan epäileviin tuomaisiin

Joel Kanerva / Yle

Alkuviikosta julkaistun eurobarometrin mukaan 59 prosenttia EU-kansalaisista on sitä mieltä, että heidän maansa EU-jäsenyys on hyvä asia. Vastakkaista mieltä on 13 prosenttia kansalaisista.

Maakohtaisista tuloksista löytyy kiinnostavia yksityiskohtia. Esimerkiksi briteistä liki puolet on sitä mieltä, että Britannian jäsenyys on hyvä asia. Jäsenyyden vastustajia oli 28 prosenttia.

Molempiin leireihin oli Britanniassa tullut kevään jälkeen kuusi prosenttiyksikköä lisää vastaajia. Jatkuva Brexit-kuohonta näyttäisi hyödyttävän leave- ja remain-porukoita tasapuolisesti.

Suomessa EU-jäsenyyden kannatus oli noussut neljä prosenttiyksikköä 70:een prosenttiin.

ÄLÄ MISSAA NÄITÄ: Suomi tasapainoilee maatalouden päästöjen vähentämisessä

Maatalousministeri Jari Leppä Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

EU-maiden maatalousministereitä vietiin alkuviikosta eteläsuomalaiselle maaseudulle ja sieltä Finlandia-talolle pohtimaan, miten maatalouden ilmastopäästöjä voitaisiin vähentää.

Kokousta isännöinyt Jari Leppä (kesk.) ajaa kahta raidetta. Yhtäältä hallitus haluaa tehdä maaperän hiilensidonnasta EU:n laajuisen ilmastoreseptin. Toisaalta se on myös sitä mieltä, että uuden maatalouspolitiikan ekojärjestelmän pitää olla jäsenmaille vapaaehtoinen, ei pakollinen (siirryt toiseen palveluun).

EU:n ja Mercosur-maiden eli Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn väliseen alustavasti sovittuun kauppasopimukseen olisi tullut sisällyttää tiukempia ehtoja työntekijöiden oikeuksista ja ympäristön suojelusta, toteaa Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér. Näin sopimuksen avulla voitaisiin rajoittaa esimerkiksi Brasilian metsien polttoa.

Hän kertoo Brysselin koneessa (siirryt toiseen palveluun)Maija Elonheimon haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) myös EU:ssa kehitteillä olevasta yritysvastuuajattelusta. Siinä eurooppalaisten yritysten EU:n ulkopuolisissa maissa teettämälle tuotannolle asetetaan erilaisia eettisiä kriteereitä esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien suhteen.

Viime aikoina on seurattu huolestuneesti, kuinka pakolaisvirta Turkista Kreikan saarille on taas lisääntynyt. Kreikka oli polttopisteessä myös edellisen ison pakolaiskriisin aikana.

Ulkolinjan Pertti Pesonen seurasi vapaaehtoisten auttajien työtä Lesboksen saarella kesällä 2016. Ulkolinja: Kreikkalainen omatunto katsottavissa Yle Areenassa (siirryt toiseen palveluun).

ENSI VIIKOLLA: Boris Johnson kohtaa puolueensa, Jutta Urpilainen kuultavana

Britannian konservatiivipuolue on koolla Manchesterissa sunnuntaista keskiviikkoon. Vuosikokouksen alla pääministeri Johnson kärsi kirvelevän tappion maan korkeimmassa oikeudessa.

Onko Johnsonilla enää edellytyksiä johtaa maata? Erovaatimuksia sataa, mutta pääministeri itse aikoo viedä brexitin päätökseen lokakuun lopussa.

Suomen pääministeri Antti Rinne (sd.) vierailee maanantaina Unkarissa ja tapaa maan pääministerin Viktor Orbánin. Suomen ja Unkarin välejä hiertää se, että Suomi on vienyt Unkarin oikeusvaltiotilanteen jäsenmaiden käsittelyyn. Unkari vastustaa myös ajatusta että EU-rahoitus sidottaisiin oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Samaan aikaan Brysselissä EU-parlamentti aloittaa komissaariehdokkaiden kuulemiset. Suomen ehdokas, Jutta Urpilainen (sd.) on kehitysyhteistyövaliokunnan kuultavana tiistaina aamupäivällä. Kuulemiset jatkuvat seuraavalla viikolla.

Tämä juttu on Eurooppa-uutiskirjeestä. Voit tilata kirjeen tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Bon weekend!

Terveisin Susanna