Elokapina-liikkeen aktivistit järjestivät häiriötä jo toistamiseen Helsingin keskustassa kuluvalla viikolla.

Keskiviikkona aktivistit meloivat loistoristeilijän kylkeen kajakeilla Helsingin Länsisatamassa. Laivan lähtö viivästyi mielenilmauksen vuoksi tunnilla. Torstai-iltapäivällä liike valtasi kadun Pohjoisesplanadin ja Fabianinkadun kulmassa.

Aktivistit musisoivat, lauloivat ja pitivät puheita noin puolitoista tuntia, kunnes poliisi käskytti heitä poistumaan. Joukko aktivisteja jäi kehotuksesta huolimatta istumaan kadulle, jotka poliisi kantoi lopulta yksitellen pois.

Mielenosoittajia oli noin 50. Mikko Koski

Poliisin mukaan kiinniotettuja oli yhdeksän. Heitä epäillään niskoittelusta poliisia vastaan. Mikko Koski

Tämä juuri on Elokapinan tavoite: Herättää häiriötä ja siten kiinnittää ihmisten huomio ilmastonmuutokseen.

Miksi perinteinen mielenosoitus ei riitä?

– Klassisia ilmastomarsseja on järjestetty kymmeniä vuosia, on kirjoitettu adresseja ja vähennetty saastutusta yksilötasolla, mutta se ei ole vaikuttanut tuonne ylös. Koemme, että häiriön aiheuttaminen on valitettavasti viimeinen keino, perustelee liikkeen mediayhteyshenkilö Jemina Nylund.

Elokapina on suomalainen osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka perustettiin Englannissa viime syksynä. Lontoossa liike on järjestänyt suuria mielenosoituksia, kadunvaltauksia ja performansseja, jotka ovat paikoitellet jumiuttaneet koko kaupungin keskustan.

Torstaina häiriö Helsingin keskustassa jäi kohtalaisen vähäiseksi, sillä poliisi ohjasi liikenteen kiertotielle ennen Elokapinan mielenosoitusta. Liikenne mateli pitkänä jonona Pohjoisesplanadin ja Pohjoisrannan kaduilla, mutta tukosta ei syntynyt.

Mitä sanotte autoilijoille, jotka jumittavat ruuhkassa kadunvaltauksenne vuoksi?

– Olen erittäin pahoillani. En haluaisi häiritä ketään, tai että yksilöille tulee haittaa. Mutta perusmielenosoitus ei saa median tai päättäjien huomiota. Sitten kun rikotaan lakia, media kyllä tulee paikalle, Nylund sanoo.

Onko lain rikkominen hyväksyttävää ilmastonmuutoksen takia? Kysyimme muutaman ohikulkijan mielipidettä.

– Asia on tärkeä, konsti huono, sanoo Tampereelta Helsinkiin tullut Sari Yrjänäinen.

Sarin seurassa ollut Kari Yrjänäinen on samaa mieltä. Asia on hyvä, mutta mielenosoittaminen pitäisi tehdä lain puitteissa, Yrjänäiset sanovat.

– Aihe on hyvä, mutta mielestäni vähän naurettavaa topata liikenne. Kuinka paljon muut ihmiset tästä sitten kärsii?

Mikko Koski

Sen sijaan Unkarista Helsingissä vieraileva Marta Sándor hyväksyy liikkeen keinot.

– Jos se ei aiheuta vahinkoa tai hengenvaaraa kenellekään, mielestäni se on ok. Saadakseen huomiota on tehtävä jotain epätavallista. Ymmärtääkseni he haluavat saada ihmisten huomion, jotta olisimme huolissamme elämästä ympärillämme.

Mitä jos huomio keskittyykin Elokapinan toimintaan, eikä itse ilmastonmuutokseen?

– Ajatellen sitä kuinka paljon puhumme näistä aiheista (ilmastonmuutoksesta) tapahtumissamme, minun on vaikea uskoa, että huomio keskittyisi vaan meihin, toteaa Elokapinan Jemina Nylund.

