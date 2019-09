Saudi-Arabia avaa ovensa turismille – ei abaya-pakkoa naisille, mutta alkoholin nauttiminen on kielletty

Saudi-Arabia tunnetaan erityisesti laajoista aavikoistaan, mutta maassa on myös lukuisia vehreitä vuoria ja koskemattomia rantoja sekä viisi Unescon maailmanperintökohdetta.

Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina suurista satsauksista maan turismiin. Konservatiivinen maa tarjoaa vastedes turistiviisumeja 49 maan kansalaisille. Saudi-Arabia toivoo houkuttelevansa matkailualalle ulkomaisia investointeja tavoitteenaan se, että matkailuelinkeino vastaisi 10 prosenttia maan maan bruttokansantuotteesta vuonna 2030.

Saudi-Arabia on ollut vuosikymmenet suhteellisen eristetty ulkomaisilta matkailijoilta. Viime vuosina se on höllentänyt tiukkoja, erityisesti naisten elämää rajoittavia lakeja. Naisten ei esimerkiksi tarvitse enää käyttää peittävää abaya-vaatekappaletta ja he ovat voineet viime aikoina osallistua muun muassa urheilutapahtumiin ja konsertteihin.

Maan turismista ja kansallisesta perinnöstä vastaan komission johtaja Ahmed al-Khateeb kertoo, ettei naismatkailijoiden tarvitse käyttää abaya-vaatekappaletta, mutta heiltä odotetaan säädyllistä pukeutumista – myös rantakohteissa. Alkoholi pysyy kiellettynä. Lisäksi vierailut muslimien pyhiin kaupunkeihin Meccaan ja Medinaan ovat tiukasti rajoitettuja.

Turismiviisumeja on saatavilla netistä reilulla 73 eurolla. Myös yksin matkustavat naiset ovat tervetulleita, mikä ei aiemmin ole ollut mahdollista. Khateebin mukaan Saudi-Arabia toivoo houkuttelevansa turisteja muun muassa Kiinasta, Japanista, Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Mada’in Salehin arkeologisella alueella on yli 100 koristeellista hautamonumenttia. YAHYA ARHAB/ EPA

500 000 hotellihuonetta vuoteen 2030 mennessä

Aiemmin Saudi-Arabia on rajoittanut tiukasti ulkomaalaisten tuloa maahan. Pääosin maahan sallitut ulkomaalaiset ovat olleet liikematkailijoita tai maasta vakituisen työluvan saaneita.

Suunnitelmia Saudi-Arabian avaamisesta turismille on tehty jo vuosia, mutta äärikonservatiiviset näkökannat ja byrokratia ovat estäneet matkailuelinkeinon kehittymisen.

Uusimmat investoinnit turismiin ovat osa Saudi-Arabian sosiaalista ja taloudellista uudistusohjelmaa, jota kutsutaan nimellä Vision 2030. Hanke on kruununprinssi Mohammed bin Salmanin muutama vuosi sitten lanseeraama laaja uudistusohjelma, jonka tavoitteena on monipuolistaa maan taloutta ja vähentää riippuvuutta öljytuloista. Juuri turismin kehittäminen on ollut kruununprinssille tärkeä hanke.

Khateebin arvion mukaan matkailuelinkeino tarvitsee investointeja reilun 60 miljardin euron edestä, hotellihuoneita olisi saatava 500 000 vuoteen 2030 mennessä maassa, jonka turismi-infrastruktuuri on vielä lapsen kengissä.

Saudi-Arabia tunnetaan erityisesti laajoista aavikoistaan, mutta maassa on myös lukuisia vehreitä vuoria ja koskemattomia rantoja. Lisäksi maassa on viisi Unescon maailmanperintökohdetta, muun muassa Mada’in Salehin arkeologinen alue sekä Saudi-Arabian entinen pääkaupunki Dariyah.

Turismisatsauksilla Saudi-Arabia toivoo luovansa miljoona uutta työpaikkaa. Saudien työttömyysaste on 12 prosenttia.

Aiheesta lisää:

Saudi-Arabia satsaa viihteeseen – tavoitteena houkutella turisteja

Saudinaiset pääsivät ensi kertaa katsomaan jalkapallo-ottelua stadionilla

Lähteet: Reuters