Miksi Salli-sääksi lentää Sudanin kautta eikä sieltä mistä muut? Tutkija: "Meillä on tässä lintu, jonka käytös ei ole ennakoitavissa"

Paltamossa pesivä Salli-sääksi on iäkäs ja kookas naaras, jonka perheeseen kuuluu koiraan lisäksi kolme poikasta. Vesa Hyyryläinen

Naarassääksiä on tutkittu vähän. Oletus oli, että ne menevät sinne minne koiraatkin, mutta ainakaan Salli ei tee niin.

Reilun kymmenen vuoden ajan sääksiä seurannut paltamolainen biologi Vesa Hyyryläinen on tänä syksynä ensimmäistä kertaa ymmyrkäisenä lintulajista, josta luuli jo tietävänsä kaiken. Kaukana Afrikan mantereella Sudanin yllä lentävälle kummastukselle on myös nimi: Salli.

Ennen Sudania Salli on matkannut suoraviivaisesti huimat 5 500 kilometriä kohti etelää. Lintu on käynyt välillä tankkaamassa kalaa kahden viikon ajan Ukrainassa, jonka jälkeen se on jatkanut matkaansa Välimeren perukan kautta läpi Syyrian, Libanonin, Israelin ja Siinain niemimaan aina Niilin varrelle.

Nyt Sallin seuraama jokireitti on johdattanut sen Sudaniin ja se suuntaa aina vain kohti etelää yli tuhannen kilometrin päässä sijaitsevaa Victorianjärveä kohti. Reitti kummastuttaa satoja sääksiä rengastanutta Hyyryläistä.

– Kainuulaiset sääkset matkaavat talvehtimaan Länsi-Afrikkaan Kabonin ja Kamerunin alueelle. Salli tekee poikkeuksen.

Kun muut kääntyvät, lentää Salli suoraan

Poikkeuksellisen Sallin käyttäytymisestä tekee se, että sen itäinen lentoreitti on hyvin suora. Muut sääkset kääntyvät Egyptin kohdalla länsirannikolle. Salli jatkaa suoraan etelään Itä-Egyptistä. Hyyryläisellä on pari ajatusta siitä, mistä käytös johtuu.

Sääksi (Pandion haliaetus) Sääksi on yksi maailman laajimmalle levinneistä lintulajeista

Pituutta sillä on 53–61 cm, siipien kärkiväli on 140–165 cm

Naaras on koirasta kookkaampi

Sääksi käyttää ravinnokseen yksinomaan kaloja

Linnulla on omaperäinen tapa hankkia saaliinsa syöksymällä ja sukeltamalla sen kimppuun suoraan ilmasta Lähde: Sääksisäätiö

Ensimmäiseksi Hyyryläinen nostaa esiin linnun iän ja sen myötä karttuneen kokemuksen. Vanhana lintuna Salli on löytänyt hyvän reitin ja matkaa sitä nyt uskollisesti esimerkiksi sen suotuisten sääolojen vuoksi.

– Heinäkuussa lähetintä asentaessa näki, että Salli on kokenut ja vankka lintu. Siitä voidaan päätellä, että se oppinut jo oman talvehtimispaikkansa ja menee sitä kohti.

Toiseksi Hyyryläinen painottaa Sallin sukutaustaa: lintu saattaakin olla Lapista. Lappilaisten sääksien tiedetään aikaisempien seurantatulosten perusteella lentävän muuttomatkallaan juuri niille seuduille minne Salli nyt matkaa.

– Sille on geneettisenä perimänä saattanut tulla kaiku, että sen pitää matkata eteläiseen Afrikkaan.

Arvokasta tietoa naarassääksen käyttäytymisestä

Poikkeuksellisen reittivalinnan lisäksi Salli on tarjonnut arvokasta tietoa myös sikäli, että se on sukupuoleltaan naaras.

Suomessa on aikaisemmin seurattu koiraiden ja poikasten muuttomatkoja, mutta naarassääksien seuranta on vähemmälle huomiolle.

Hyyryläisen mukaan syy löytyy koiras- ja naarassääksien käyttäytymisestä: koiraat liikkuvat ruoanhaun takia naaraita enemmän, joten jälkimmäisten liikkeet ovat jääneet kartoittamatta. Hän ajatteli, että naaraat viettäisivät talven samoilla seuduilla koiraiden kanssa, mutta asia ei välttämättä olekaan näin – ainakaan Sallin tapausta tutkittaessa.

– Tämä on hyvä opetus, että rouvat tekevät erillä tavalla kuin herrat.

Sääksen lajikäyttäytymiseen kuuluu, että ne matkaavat yksin ja asettuvat eri paikkoihin kuin muu perhe. Salli lähti viisihenkisestä perheestä ensimmäisenä matkaan elokuun puolessa välissä. Kuukauden kuluttua Sallin lähdön jälkeen ensimmäinen poikanen ponkaisi matkaan. Koiras lähti matkaan vasta syyskuun puolenvälin jälkeen.

– Sinä aikana Salli oli ehtinyt Ukrainaan, Hyyryläinen kertoo.

Takaisin kotiin maaliskuussa

Sitä minne Salli lopulta asettuu, Hyyryläinen ei mene varmaksi sanomaan. Hän kuitenkin ennustaa, että lintu ei tule jäämään Victorianjärvelle vaan päättää muuttomatkan jonnekin itäisen Afrikan kolkkaan. Siellä se todennäköisesti asettuu puun oksalle istumaan ja jää kalastelemaan.

Seurantatietojen keruu jatkuu senkin jälkeen, kun Salli lopulta asettuu aloilleen toisella puolen maapalloa. Talvidatan seuraaminen on tavallisesti tylsää verrattuna muuttomatkan vaiherikkaaseen antiin. Paluumatka takaisin Suomeen alkanee maaliskuun puolen välin tienoilla, lopullinen kotiinpaluu ajoittunee vapun tienoille.

– Näin siis yleensä, mutta meillä on tässä lintu, jonka käytös ei ole ennakoitavissa, Hyyryläinen muistuttaa.

